Senegal-Zimbabwe/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato (oggi, Coppa d’Africa 2017 girone B)

DIRETTA SENEGAL-ZIMBABWE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, COPPA D'AFRICA 2017 GIRONE B) - Senegal-Zimbabwe, diretta dall'arbitro Rèdouane Jiyed (Marocco), va in scena alle ore 20 di giovedì 19 gennaio; si gioca allo Stade de Franceville la gara valida per la seconda giornata del girone B di Coppa d'Africa 2017. I senegalesi dopo la prima giornata si trovano da soli in vetta, avendo battuto con un autoritario 2-0 la Tunisia, grazie alle reti realizzate da Sadio Mané su calcio di rigore e Kara Mbodj. Lo Zimbabwe dal canto suo ha disputato una partita super contro l'Algeria, pareggiando per 2-2 contro una delle squadre più forti del torneo secondo gli addetti ai lavori. Le due reti dei The Warriors sono state realizzate dall'esterno d'attacco Kudakwashe Mahachi e dalla punta centrale Nyasha Mushekwi, entrambe nel primo tempo, in risposta ad una doppietta del fenomeno algerino Riyad Mahrez.

I segnali lasciano presagire una gara bella, avvincente e aperta ad ogni risultato. Per quanto riguarda le formazioni, i rispettivi allenatori non dovrebbero cambiare troppo le carte in tavola. Il commissario tecnico dello Zimbabwe, mister Callisto Pasuwa, riproporrà il modulo 4-2-3-1, già schierato nella sfida inaugurale, affidandosi all'esperienza dell'estremo difensore Mukuruva. In difesa spazio al terzino destro Zvirekwi, al terzino sinistro Bhasera, al primo difensore centrale Nhamoinesu e al secondo difensore centrale Muroiwa.

A centrocampo i due mediani di contenimento saranno Phiri sul centro-sinistra e il capitano Katsande sul centro-destra. Sulla trequarti avversaria si posizioneranno Mahachi, Musona e Billiat, che giocheranno rispettivamente sulla fascia destra, al centro e sulla fascia sinistra. Infine il ruolo di punta centrale verrà interpretato dal centravanti Mushkewi, che spera di ripetersi in zona gol.

Il Senegal dell'allenatore Aliou Cissé dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-3, lo stesso che ha annichilito la Tunisia. L'estremo difensore titolare sarà Diallo, che coordinerà i movimenti del pacchetto arretrato composto dal terzino Kara sulla fascia destra, dai difensori centrali Koulibaly e M'Bengue nel mezzo e dal terzino Gassama sulla fascia sinistra. A centrocampo ci sarà spazio per Kouyaté, che ha disputato una gara di personalità nel ruolo di mediano, visto che le qualità tecniche gli permettono di avanzare rispetto al suo solito ruolo di difensore.

Ai suoi lati vedremo posizionarsi le due mezzali Gueye e Ndiaye, che proveranno a sorprendere gli avversari con improvvisi inserimenti nel cuore dell'area. Il tridente offensivo verrà composto dall'esterno destro Mané, dall'esterno sinistro Keita e dalla punta centrale Mame Diouf. La gara, essendo già la seconda e quasi decisiva, sarà abbastanza tesa, visto che una sconfitta potrebbe rovinare i piani delle due compagini. Nella fase iniziale i due tecnici vorranno studiarsi, prima di partire con un'offensiva più insistita ed elaborata.

Il Senegal cercherà di far valere il maggior tasso tecnico soprattutto negli ultimi venti minuti, quando le energie verranno a mancare e la qualità dovrebbe emergere. Lo Zimbabwe potrebbe dire la sua sui calci piazzati, avendo diversi corazzieri pronti a staccare di testa. Gli appassionati della Coppa della Nazioni Africane, uno dei tornei per nazionali più belli e intensi, potranno seguire il match sui canali Sky Sport, che in Italia hanno l'esclusiva sull'evento.

Sono disponibili le quote Snai per scommettere sulla partita di Franceville: naturalmente il Senegal è dato per favorito ma non in maniera netta, se è vero che la quota per il segno 1 vale 1,50 contro il 6.25 per il segno 2, dunque anche lo Zimbabwe sembra godere di qualche credito. Il pareggio, contraddistinto come sempre dal segno X, è quotato invece 3,80 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto.

Senegal-Zimbabwe sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports, come tutte le partite di Coppa d'Africa: appuntamento perciò sul canale 204 per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite, con la possibilità di assistere alla gara anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone con la diretta streaming video attivabile grazie all'applicazione Sky Go.