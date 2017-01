Calciomercato Juventus/ News, le trattative oggi 2 gennaio 2017, primo giorno di mercato (Ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS: ALEXIS SANCHEZ IDEA PER L'ESTATE (OGGI, LUNEDì 2 GENNAIO 2017) - La Juventus ha iniziato il calciomercato invernale da protagonista, aggiudicandosi in anticipo Rincon e lavorando anche su altri obiettivi, soprattutto per il centrocampo di Massimiliano Allegri. Tuttavia il quotidiano Tuttosport, solitamente ben informato circa le vicende dei bianconeri, fa il punto su quello che potrebbe essere un grande obiettivo della Juventus per l’estate 2017, cioè Alexis Sanchez. Il feeling tra i bianconeri e il giocatore cileno è noto, dal momento che già altre volte in precedenti sessioni di calciomercato Sanchez era finito nel mirino della Juventus. Adesso a rendere le cose ancora più interessanti c’è il fatto che proprio il prossimo 30 giugno scadrà il contratto che lega Sanchez all’Arsenal, dunque il cileno potrebbe essere uno dei parametri zero che catalizzeranno l’attenzione nei prossimi mesi, anche se certamente i Gunners faranno di tutto per evitare di perderlo a zero. In ogni caso di certo si parlerà molto di Alexis Sanchez nei prossimi mesi e la Juventus potrebbe inserirsi soprattutto se al termine della stagione dovesse lasciare i campioni d’Italia Mario Mandzukic. I bianconeri non hanno particolari necessità in attacco, tuttavia la situazione potrebbe cambiare in caso di addio del croato, giocatore pur con caratteristiche tecniche completamente diverse da quelle di Alexis Sanchez. La situazione dunque è ancora molto aperta e tutto potrebbe dunque succedere, ma segnatevi il nome dell’ex Udinese e Barcellona per l’estate che verrà…

CALCIOMERCATO LIVE JUVENTUS NEWS: WITSEL VERSO LA CINA - Axel Witsel non sarà il colpo di calciomercato invernale della Juventus. Era tutto scritto e invece il centrocampista belga andrà in Cina: così riporta, almeno, Gianluca Di Marzio. Il campionato cinese attira ormai giocatori da tutto il mondo e di tutte le età, non soltanto chi è sul viale del tramonto o ha bisogno di rilanciare la propria carriera; tra questi anche Witsel, che avrebbe definitivamente deciso di accettare l’offerta dello Shanghai SIPG, squadra allenata – e forse non è un particolare secondario – da André Villas-Boas che in passato ha lavorato con il centrocampista belga, quando entrambi erano allo Zenit San Pietroburgo. La Juventus dunque resta a mani vuote: in agosto era fatta per il passaggio di Witsel in bianconero, poi i documenti non erano arrivati in tempo e si era detto che fosse soltanto questione della prossima finestra di calciomercato perché il trasferimento avvenisse. Così non dovrebbe essere; dunque ora la Juventus dovrà virare su un altro obiettivo, perché sembra che il solo Tomas Rincon non sia sufficiente per tentare il bis scudetto-Champions League. Soprattutto perché Hernanes potrebbe lasciare Vinovo (il Genoa continua a essere sulle sue tracce) e Mario Lemina sarà impegnato in Coppa d’Africa nel mese di gennaio, dunque la coperta potrebbe diventare improvvisamente corta.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS. RITORNA L'IPOTESI N'ZONZI, MA SU DI LUI ANCHE CHELSEA E MANCHESTER CITY - Dopo i guai e le complicazioni che l’affare di calciomercato Witsel sta facendo passare alla dirigenza della Juventus, si è a lungo vociferato di un possibile spostamento di obbiettivo da parte proprio dei bianconeri: stanchi delle complicazioni che l’approdo del belga dello Zenit sta portando, i campioni d’Italia in carica starebbero puntando Steven N’Zonzi. A dirlo sono le ultime indiscrezioni di calciomercato pubblicate dalla Gazzetta.it, secondo cui la dirigenza della Juventus sarebbe ritornata sulle orme del mediano del Siviglia classe 1988. Il francese sarebbe però nel mirino anche del Chelsea di Antonio Conte, oltre che del Manchester City di Pep Guardiola, ma di certo quello di N’Zonzi non è il primo cado in cui la dirigenza bianconera entra in conflitto con le big nelle finestre di calciomercato. La formazione dei Citizens però rispetto alle avversarie avrebbe un budget più elevato da offrire a club e giocatore per il mercato di gennaio: la strada che porterebbe alla Juventus N’Zonzi si fa dunque in salita.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IL SIVIGLIA SI MUOVE PER IL SOSTITUTO DI N'ZONZI - Si muovono le acque del calciomercato della Juventus: si parla sempre del centrocampo perché è in quella zona nevralgica che i bianconeri hanno bisogno. Arrivato Tomas Rincon, si punta ora il grande nome e potrebbero esserci degli sviluppi che riguardano l’affare Steven N’Zonzi. Un giocatore che, ricordiamo, alla Juventus piace molto; i campioni d’Italia hanno avuto modo di osservarlo da vicino nella doppia sfida di Champions League. Parlando a Estadio Deportivo infatti Pablo Betancourt, l’agente di Lucas Torreira (che piace molto alla Roma) ha infatti dichiarato che il suo assistito avrebbe il desiderio di giocare nel Siviglia, “una squadra che gioca bene e che è sempre tra le migliori d’Europa”. Valutazione da 10 milioni di euro per Torreira; un segnale in ogni caso che il Siviglia potrebbe essere già alla ricerca del sostituto di N’Zonzi che dunque già a gennaio potrebbe lasciare l’Andalusia per tentare una nuova avventura. Pensate che scherzo del destino: la Juve stavolta indirettamente fregherebbe anche Torreira alla Toma dopo la beffa Rincon. La Juventus è alla finestra e sgomita per avere la vista migliore; come abbiamo detto la concorrenza c’è (soprattutto quella del Chelsea), quindi bisognerà valutare le varie opzioni a disposizione di Beppe Marotta e Fabio Paratici.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, MOURINHO PUNTA KESSIE - La Juventus è in pole position su Franck Kessie e il colpo di calciomercato da parte dei bianconeri, come noto, potrebbe essere chiuso adesso per poi lasciare il centrocampista ivoriano all’Atalanta per il prosieguo della stagione. Tuttavia la Juventus deve guardarsi dall’ampia concorrenza: voci si rincorrono dall’Inghilterra e, stando a quanto riporta Sky Sports Uk, su Kessie ci sarebbe anche il Manchester United. José Mourinho sta tentando la grande rincorsa in Premier League e vuole arrivare in zona Champions League; Kessie, già autore di sei gol nella prima parte della stagione con la maglia dell'Atalanta, è considerato un giocatore pronto già ora ad inserirsi nella prima squadra dei Red Devils e ovviamente un elemento importante per il futuro prossimo. La Juventus, che si è mossa in anticipo proprio per non dover partecipare a un’asta che coinvolgerebbe tante squadre, rimane in vantaggio ma ora dovrà stare attenta a non tirare troppo la corda, chiudendo il colpo quando possibile per non vedersi soffiare da sotto il naso un grande talento.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IL GENOA VUOLE ANCHE ZAZA - Chiusa la trattativa per Tomas Rincon, la Juventus stringe ancora contatti di calciomercato con il Genoa. Due i nomi che le società trattano: quello di Hernanes è noto, il Genoa lo vuole da tempo e proprio il passaggio del General venezuelano in bianconero potrebbe affrettare la chiusura dell’operazione. A dire il vero, come scrive Il Secolo XIX, il fatto che Axel Witsel sia tentato dalla Cina, rinunciando così alla Juventus, potrebbe frenare l’operazione legata a Hernanes; situazione di stallo, ma nel frattempo anche Simone Zaza è entrato nel mirino del Grifone: perso Pavoletti, Ivan Juric ha ora bisogno di un attaccante che possa garantire gol affiancandolo a Giovanni Simeone. Zaza gioca nel West Ham ma è di proprietà della Juventus; sembrava destinato al Valencia ma le dimissioni di Cesare Prandelli hanno allontanato questa ipotesi di calciomercato. Anche il Genoa però non avrà vita facile nel trattare per il lucano: bisognerà discutere sulla formula del trasferimento e le distanze economiche tra domanda e offerta al momento sono ancora troppo nette. In più Zaza chiede un ruolo da protagonista, che Juric potrebbe non riuscire a garantirgli vista l’esplosione di un Simeone che è ormai un punto fermo della squadra.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PAVAN: BENE RINCON, MA SU WITSEL SECONDO ME ... - Visto quanto fatto nel calciomercato estivo e quanti obiettivi già ottenuti in questa ultima parte del 2016 è naturale che le mosse di mercato invernale dei bianconeri siano messe sotto al microscopio: gli obbiettivi della formazione piemontese per questo 2017 appena iniziato sono altissimi e fare un buon mercato è condizione necessaria per raggiungerli. A fare una breve analisi delle mosse di calciomercato già in atto o in procinto di avverarsi per la Juventus, ci ha pensato per le pagine del portale specialistico tuttojuve.com Massimo Pavan, il quale ha dichiarato che: “La Juventus proverà a prendere un secondo centrocampista, su Witsel bisogna dire che si tratta di un caso particolare con l'offerta cinese che ha cambiato tutto, se il calciatore decide per la Cina, nessuno si strapperà i capelli. Rincon e' una mossa che ha anticipato tutti, un buon giocatore, uno di quelli che piacciono ai tifosi, perché lotta, magari non sarà un colpo chiacchierato ma utilissimo, mossa intelligente”. Su Witsel la Juventus si è mossa già dall’estate scorsa sfidando non pochi club con cui era in concorrenza, ma al momento il belga tentenna ancora: la dirigenza bianconera ha dato segnale di spazientirsi, cominciando a vagliare altri nomi come ad esempio quello di N’Zonzi.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS. ACCORDO TROVATO PER CALDARA, PRESTO ANNUNCIO UFFICIALE? - Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate dall’esperto Alfredo Padullà, sembra che la Juventus abbia chiuso le pratiche per portare Mattia Caldara in bianconero. La notizia arriva proprio dal sito personale dell’esperto di calciomercato, dove si legge come nelle ultime ore la dirigenza della Juventus, non abbia preso troppo tempo in festeggiamenti, arrivando così a chiudere il cerchio intorno al difensore centrale dell’Atalanta, classe 1994. Da giorni si vociferava non a caso di un già accordo raggiunto tra la dirigenza bianconera e i piani alti della società bergamasca, e quanto sembra sono stati cisi anche gli ultimi dettagli di questo bell’affare di calciomercato, operazione avvenuta, a quanto i legge “senza nessun intoppo”. Al momento l’ipotesi più pronosticata sul tavolo per Caldara è quella di lasciare il giovane difensore in maglia nerazzurra per almeno altri 18 mesi, dove il bergamasco potrà continuare a mettere esperienza nelle gambe, oltre che a sfruttare la possibilità di giocare con maggiore continuità. L’annuncio ufficiale, comunque stando alle ultime indiscrezioni, è atteso fin dalle prime ore del primo giorno ufficiale di calciomercato.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IL PUNTO DI CAPODANNO - Primo giorno dell’anno, che per i tifosi della Juventus inizia sotto i migliori auspici: la loro squadra è la più forte d’Italia e dal calciomercato che ufficialmente inizia solo fra due giorni è già arrivato un rinforzo. Tuttavia si può sempre migliorare, anche perché l’obiettivo della Juventus è fare grandi cose anche in Champions League, da sempre il ‘tarlo’ dei bianconeri che fuori dai confini italiani non hanno un albo d’oro all’altezza del loro blasone, senza dimenticare che in Italia il sesto scudetto consecutivo sarebbe un traguardo storico, mai raggiunto da nessuno prima dal 1898 ad oggi. Ecco dunque che la dirigenza è comunque motivata a dare la squadra migliore possibile a Massimiliano Allegri, che già due anni fa portò i bianconeri fino alla finale.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CHE COSA SERVE - Detto che già è arrivato un rinforzo a centrocampo con Rincon, è comunque proprio il reparto centrale quello nel quale si concentrano ancora le attenzioni della dirigenza della Juventus per arrivare al top anche a livello europeo e non solamente italiano. Fin dalla scorsa estate è rimasto in sospeso l’affare Witsel, che sfumò in extremis quando il belga era ormai certo di indossare la maglia bianconera: normale indicare in lui il primo obiettivo per l’inverno 2017, anche se bisognerà fare i conti con i nuovi ricchi cinesi. Se dovesse sfumare Witsel, bisognerà rilanciare per qualche alternativa che però consenta di fare un salto di qualità, perché a livello numerico già è stato inserito un buon innesto come Rincon. Si parla anche di possibili movimenti sugli esterni, anche se in questi giorni si sta lavorando soprattutto sul rinnovo di Lichtsteiner, che dovrebbe tornare anche nella lista Uefa dagli ottavi in poi. Un innesto di qualità sarebbe però importante, considerato pure l’infortunio di Dani Alves.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IL COMMENTO - Per completare il quadro della situazione sulla Juventus, ci affidiamo alle parole dell’ex bianconero Nicola Legrottaglie, intervistato dal portale tematico TuttoJuve. L’ex difensore è partito con un paragone fra oggi e gli anni in cui era lui ad indossare la maglia del club torinese: "Alla mia epoca il Milan vinceva ed era pieno di campioni, la Juventus cercava di tornare a farlo con un progetto nuovo. Oggi la situazione è capovolta”. La Juve di oggi sta lentamente cambiando pelle e modulo. Alla domanda del giornalista se sia meglio la solida linea a tre o se sarebbe giusto andare verso i quattro dietro, Legrottaglie ha risposto così: “Credo che la difesa a tre sia il sistema ideale di questa Juventus, un assetto tattico che garantisce continuità e sicurezza da anni. Quindi vedo bene un 3-5-2 che si alterni a un 3-4-1-2, con Pjanic dietro le punte".

