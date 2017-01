Calciomercato Napoli/ News, le trattative oggi 2 gennaio 2017, Ag.Cragno: "La stima di Giuntoli non conferma la trattativa"(Ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI L'AGENTE DI CRAGNO NON ESCLUDE NULLA (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Il Napoli può senza dubbio fare affidamento su un grande portiere come Pepe Reina ma, con la sessione di calciomercato invernale alle porte, gli azzurri stanno ragionando su un possibile estremo difensore per il futuro. Tra i nomi più gettonati c'è sicuramente quello di Alessio Cragno, giovane estremo difensore in forza al Benevento, ma di proprietà del Cagliari, che sta ben impressionando in Serie B. Accostato anche all'Inter, il procuratore di Cragno, l'agente Graziano Battistini, ha parlato del suo assistito a Si Gonfia La Rete in onda su Radio Crc, come riporta Tuttonapoli.net, spiegando: "Alessio Cragno è molto giovane e interessante, sta facendo bene e se ne parla anche poco visto il suo valore. Domenica dopo domenica sta dimostrando di avere tutte le potenzialità per essere un grande portiere e non mi sorprenderebbe che un club importante come il Napoli possa mettergli gli occhi addosso. Se Giuntoli (d.s. Napoli ndr) avesse visto Benevento-Pisa, avrebbe già preso Cragno vista la sua prestazione. Detto questo, non dimentichiamo che il portiere è di proprietà del Cagliari e punta molto su di lui. Giuntoli stima moltissimo Alessio, gli piace molto per la gestione della palla con i piedi, per le sue uscite e per la serenità che trasmette, ma il fatto che lo stimi non significa che intavolerà una trattativa col Cagliari. Cragno è concentrato su Benevento che è una realtà importante e che vuole la promozione."

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI IL BAYERN PENSA A GHOULAM (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Anche per questa sessione di calciomercato invernale sembra che il Napoli dovrà guardarsi bene dagli assalti degli altri grandi club europei ai propri talentuosi calciatori. Come riporta Tuttonapoli.net infatti, l'osservatore dei tedeschi del Bayern Monaco, il collaboratore dei bavaresi Giorgio Ciaschini, ha rivelato a Si Gonfia la Rete in onda su Radio Crc che la squadra di mister Ancelotti starebbe seguendo il terzino della nazionale algerina Faouzi Ghoulam, oltre ad altri calciatori: "Lo seguiamo come facciamo con tutti i giocatori interessanti del Napoli. Abbiamo seguito anche Koulibaly a suo tempo, ma Ghoulam è molto interessante e i gradi club non possono non seguire questi giocatori, ma da qui a dire che sarà un giocatore di interesse immediato del mercato del Bayern ce ne passa. Noi possiamo guardare riferire e apprezzare, poi le decisioni le prende il club. Il Napoli ha tantissimi giocatori validi, vanta giovani di qualità e vanno fatti i complimenti a chi segue il mercato del Napoli. Hysaj fa parte dei giocatori importanti e in prospettiva anche Rog può diventare interessante, così come Zielinski."

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI IL TEDESCO GNABRY NEL MIRINO (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Come evidenziato dalle recenti sessioni di calciomercato, il Napoli ha dimostrato di essere sempre molto attento ai giovani talentuosi elementi del calcio nostrano ed internazionale. L'ultimo calciatore accostato ai partenopei in questo senso è sicuramente Serge Gnabry, esterno tedesco di proprietà del Werder Brema e già elemento di spicco della Nazionale U21. Secondo quanto rivelato da Il Mattino, il direttore sportivo Giuntoli starebbe già avviando i primi contatti in vista dell'operazione che però andrebbe in porto solamente con la finestra estiva. In ogni caso, la trattativa per arrivare a Gnabry non dovrebbe essere molto costosa dato che per aggiudicarsi il classe 1995 potrebbero bastare 8 milioni di euro, somma pattuita dalla clausola rescissoria dello stesso giocatore.

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI IL MARSIGLIA PENSA A GABBIADINI (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - La sessione di calciomercato invernale che inizierà ufficialmente domani potrà permettere al Napoli di migliorare il proprio organico tra acquisti e cessioni. Chi dovrebbe lasciare gli azzurri è Manolo Gabbiadini, attaccante azzurro che non è stato in grado di esprimere tutto il suo potenziale dal momento del suo arrivo dalla Sampdoria. Il venticinquenne infatti, dopo aver trascorso una stagione da panchinaro alle spalle dell'imprescindibile Higuain, non è stato in grado di sostituire l'argentino quando chiamato nel ruolo di titolare così come non ha convinto nemmeno al posto del nuovo arrivato Milik, polacco infortunatosi nella prima parte di stagione. Come riporta Tuttomercatoweb.com, le offerte per Gabbiadini non mancano ed arrivano soprattutto dall'estero, dove il Napoli vorrebbe piazzarlo così da non rinforzare le dirette rivali. Secondo quanto rivelato dai transalpini di Le Parisien, la formazione francese dell'Olympique Marsiglia sarebbe intenzionata a formulare una proposta da 18 milioni di euro pur di arrivare all'ex blucerchiato sebbene la concorrenza non manchi, dato l'interesse degli inglesi dello Stoke City e dei soliti tedeschi del Wolfsburg, pronti a versare 16 milioni più bonus nelle casse napoletane.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, TRATTATIVE OGGI 2 GENNAIO 2017, PRIMO GIORNO DI MERCATO ACCORDO CHIUSO PER LEANDRINHO - Le ultime indiscrezioni di calciomercato in Casa Napoli, parlano di un accordo ormai fatto per Leandrinho, l’esterno sinistro brasiliano al momento in maglia Ponte Preta, ma pronto a sbarcare nel capoluogo campano, non appena verranno messe le firme di De Laurentiis e giocatore al contratto. A dirlo è la redazione sportiva di Sky, secondo cui l’asse tra Napoli e il club brasiliano, non sarebbe stato creato esclusivamente per chiudere la trattativa di calciomercato su Leandrinho, prossimo all’arrivo: sul tavolo di discussione vi sarebbero i fatti altri due talenti verderoro, cui il club azzurro starebbe facendo un pensierino. Si parla infatti di Matheus Sousa de Jesus centrocmapista (classe 1997) e di William de Oliveira Pottkert, attaccante esterno nato nel1993. I nomi sono stati proposti dai brasiliani ma al momento non hanno suscitato particolare emozione nella dirigenza azzurra, che però sarebbe pronta ad accogliere a braccia aperte Leandrinho, non appena De Laurentiis tornerà dalle vacanze per chiudere il contratto.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DOPO PAVOLETTI MERCATO IN ENTRATA CHIUSO? -Potrebbero essere già chiuso ancora prima che cominci, il calciomercato in entrata per il Napoli: questa almeno è l’impressione ricavato dalle ultime indiscrezioni delle mosse della dirigenza campana in vista della prossima finestra invernale del mercato, ormai vicinissima all’apertura. Con l’affare Pavoletti, ormai chiuso per il Napoli non sono infatti attesi al momento altri nomi in entrata, anche se certamente la rosa di Maurizio Sarri, tra infortuni e giocatori assenti perché chiamati dalle rispettive nazionali (come Koulibaly, atteso per la coppa d’Africa) è ancora lontana dall’essere al completo. Tra gli obbiettivi dichiarati per la dirigenza azzurra vi sarebbero almeno un terzino e un portiere, ma al momento l’impressione è che il Napoli preferisca muoversi per queste missioni con la finestra di calciomercato di giugno. Il ritardo è motivato dal fatto che al momento per quei ruoli non vi sarebbero giocatori di prima fascia disponibili, come Darmian e De Sciglio, mentre al prossimo mese di giugno potrebbero cambiare moltissime cose, staremo a vedere.

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: ORSOLINI NEL MIRINO (OGGI, 2 GENNAIO 2016) - Riccardo Orsolini è senza dubbio uno dei nomi più caldi di questo calciomercato invernale e anche il Napoli si iscrive alla “corsa” per il talento emergente dell’Ascoli, che nella prima metà dell’attuale campionato di Serie B ha già messo in mostra tutte le sue qualità, con tanto di quattro gol e altrettanti assist all'attivo. Riccardo Orsolini è senz’altro uno dei talenti più promettenti del campionato cadetto, protagonista negli ultimi giorni di tante voci di calciomercato. In effetti la grande attenzione per Orsolini è un segnale del fatto che il vento stia cambiando per i giovani talenti italiani, che per tanto tempo hanno faticato a mettersi in mostra e soprattutto a ricevere l’attenzione dei grandi club, che ultimamente invece sono tornati ad apprezzare i ragazzi di casa nostra. Ci ha pensato l’Inter, per la Juventus si parla di una possibile sinergia con l’Atalanta - dove Orsolini potrebbe trasferirsi a breve -, il Milan lo ha trattato ma poi ha subito uno stop a causa della freddezza dei nuovi cinesi davanti a un nome effettivamente ancora poco noto fuori dai confini. Secondo La Gazzetta dello Sport a questo elenco di big si aggiungerebbe dunque anche il Napoli, tuttavia c’è da tenere presente l’aspetto economico dell’eventuale trattativa. Infatti il calciatore classe '97 ha visto aumentare il proprio valore economico in poco tempo da 300mila euro a 3 milioni, anche se l'Ascoli ne chiede almeno 4 per cederlo. Per i marchigiani sarà sicuramente un affare, se poi dovesse scatenarsi un’asta meglio ancora…

CALCIOMERCATO LIVE NAPOLI NEWS: DEZI PIACE AL GENOA (OGGI, 2 GENNAIO 2016) - Il Napoli come già riportato pensa anche al calciomercato in uscita: ci sono alcuni giocatori che in questo inizio di 2017 potrebbero partire per raggiungere nuove destinazioni, magari anche soltanto in prestito. Ieri avevamo parlato di Igor Lasicki e Roberto Insigne che si apprestano all’approdo in Serie B; gennaio potrebbe invece significare Serie A per Jacopo Dezi, centrocampista classe ’92 che nella prima parte di stagione ha fatto davvero bene con la maglia del Perugia. Per lui quattro gol in campionato, ultimo dei quali pochi giorni fa contro la Salernitana (sia pure inutile, vista la sconfitta degli umbri). Alla ripresa del torneo cadetto, il prossimo 21 gennaio, Dezi – che in Serie B aveva già giocato nel Crotone – potrebbe aver cambiato squadra: secondo la Gazzetta dello Sport infatti sulle sue tracce ci sarebbe il Genoa che, dopo aver ceduto Tomas Rincon alla Juventus, va in cerca di un centrocampista e avrebbe individuato nel giovane di proprietà partenopea un rinforzo ideale (il primo nome resta comunque quello di Hernanes). Dal Grifone al Grifone; passando però per il Napoli, dove Dezi tornerebbe formalmente prima di andare in Liguria. Bisognerà capire se per Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis l’operazione possa stare in piedi; possibile infatti che nel Genoa Dezi non trovi tutto quello spazio che gli era invece stato garantito a Perugia.

