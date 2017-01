Calciomercato Roma/ News, le trattative oggi 2 gennaio 2017, primo giorno di mercato (Ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, TRATTATIVE OGGI 2 GENNAIO, PRIMO GIORNO DI MERCATO: FEGHOULI O JESE'? - Prima di parlare di Jesé Rodriguez che occupa le prime notizie romaniste, dobbiamo render conto di una voce di calciomercato che arriva dalla Premier e che dà la Roma sulle tracce di Feghouli del West ham. Un altro vice Salah che escluderebbe ovviamente l'arrivo di Jesé. La Roma vuole tenere aperte più altrenative di calciomercato, per non sentirsi con le spalle al muro. Il costo però di Feghouli è fuori mercato, 12 milioni per una riserva non hanno senso. Ma ritorniamo alla notizia principale. Come già riportato nelle ultime ore, uno degli obiettivi di calciomercato della Roma è l’attaccante spagnolo Jesé Rodriguez.

JESE' A UN BIVIO. Canterano del Real Madrid, in estate il giovane ha provato la grande avventura con il Psg e in generale non ha fatto male ma i suoi spazi, nonostante l’addio di Zlatan Ibrahimovic, sono sempre stati limitati per l’intoccabilità di giocatori come Cavani e Di Maria, e la crescita esponenziale di Lucas. Jesé cerca una nuova avventura; una squadra nella quale possa essere protagonista, magari anche come riserva ma con continuità.

JESE' VUOLE LA ROMA L’ipotesi Roma è concreta ma, come riporta Gazzetta.it, sulle tracce dello spagnolo ci sarebbe anche il Liverpool. I Reds sono in corsa per la Premier League che non vincono da tanti anni (sono al momento la prima inseguitrice del Chelsea) e fondamentalmente dall’addio di Luis Suarez non hanno mai avuto un attaccante in grado di garantire tanti gol. Jesé sarebbe ideale per il gioco di Jurgen Klopp, un calciatore che può fare la prima punta ma anche allargarsi sull’esterno; la concorrenza del Liverpool sarebbe difficile da superare per la Roma, ma staremo a vedere quello che succederà nei prossimi giorni.

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS: ITURBE VERSO IL TORINO (OGGI, LUNEDì 2 GENNAIO 2017) - Lo avevamo scritto ieri: nel calciomercato della Roma sono intrecciate e consequenziali le situazioni legate a Juan Manuel Iturbe e Iago Falque. Entrambi esterni offensivi, entrambi non sono riusciti a garantire il giusto rendimento nella squadra giallorossa. Uno è tornato da un prestito in Inghilterra nel quale ha giocato pochissimo; l’altro, Iago Falque, in estate è passato al Torino dove ha trovato la sua giusta dimensione. Ora i granata hanno bussato alle porte di Trigoria per le prestazioni di Iturbe: il paraguaiano si trasferirà a Torino con la formula del prestito (oneroso) con diritto di riscatto, come riporta il sito GianlucaDiMarzio.com. La stessa formula con la quale Iago Falque si è accasato alla corte di Sinisa Mihajlovic: anzi, a sbloccare la trattativa per Iturbe sarebbe proprio il riscatto anticipato del calciatore spagnolo da parte del Torino, che dunque verserà subito nelle casse della Roma i soldi dovuti e si assicurerà definitivamente il cartellino del suo esterno offensivo. In questo modo i giallorossi non avranno bisogno di far rientrare Iago Falque dal prestito per poi provare a piazzarlo; avranno un tesoretto che potranno investire in colpi in entrata, per esempio su Anwar El Ghazi o Jesé Rodriguez che al momento sono due dei nomi che maggiormente stuzzicano la fantasia di Luciano Spalletti.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, AG TORREIRA: I GIALLOROSSI IN TRATTAIVA CON LA SAMP - Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, sembra che la dirigenza della Roma abbia già messo gli occhio su il giovane talento della Sampdoria Lucas Torreira, sebben manchino ancora alcuni giorni all’apertura ufficiale della finestra invernale di trattative. A Dirlo è lo stesso agente del mediano dell’Uruguay, Pablo Betancur, che ai microfoni di Estadio Deportivo avrebbe affermato, come riporta il portale asromalive.it:” A Lucas Torreira piacerebbe molto giocare nel Siviglia perchè è una squadra che fa davvero un buon calcio. La Roma sta trattando con la Sampdoria per prenderlo“. Non solo un interessamento superficiale dunque ma qualcosa di più da parte della Roma che sembra impaziente di mettere le mani sul cartellino del centrocampista classe 1996. Lucas Torreira era stato portato in Italia dalle giovanili del Mont. Wanderers lo scorso 2014 del Pescara, per farlo esplodere poi in serie B, da dove è stato tratto dalla Sampdoria, con la quale ha mostrato di avere tutte le carte in regola per fare bene anche nel massimo campionato italiano.

CALCIOMERCATO LIVE ROMA NEWS: QUALE FUTURO PER SKORUPSKI? (OGGI, LUNEDì 2 GENNAIO 2017) - Quale sarà il prossimo portiere della Roma? La domanda è uno dei temi del calciomercato dei giallorossi e in tal senso bisogna ricordare che fra gli estremi difensori di proprietà della Roma c’è anche il polacco Lukasz Skorupski, che attualmente gioca in prestito all’Empoli e sul quale sembra essere forte l'interesse del Torino per la prossima stagione. Il futuro di Skorupski potrebbe dunque intrecciarsi con quello del suo connazionale Wojciech Szczesny, che invece gioca nella Roma ma è in prestito dall’Arsenal. Dunque l’anno prossimo per i giallorossi potrebbe esserci ancora un portiere polacco, ma non lo stesso di adesso. Del proprio destino cosa pensa il diretto interessato? Se lo è chiesto il quotidiano toscano Il Tirreno, che ha intervistato Skorupski soprattutto in ottica Empoli, la società nella quale il portiere gioca in prestito da due campionati. Non mancano però riferimenti alla Roma, sia circa il passato (“Cerco sempre di dare il massimo in ogni allenamento e lo facevo anche quando ero alla Roma, quando di fatto non giocavo”) sia per il futuro. Al 2017 Skorupski chiede soprattutto la salvezza dell’Empoli, magari anche una chiamata da parte della Nazionale polacca che “è sicuramente uno dei miei obiettivi: ci sono tornato e vorrei anche giocare qualche partita”. Per i giallorossi invece non ci sono molte parole: “Alla Roma non ci penso; il mio futuro e unicamente la partita contro il Palermo”. Brucia un po’ la precedente delusione, chissà se in futuro ci potrà essere l’occasione per un ritorno di fiamma…

© Riproduzione Riservata.