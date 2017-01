RISULTATI PREMIER LEAGUE: CLASSIFICA AGGIORNATA, PARTITE E MARCATORI (19^ GIORNATA, 30-31 DICEMBRE 2016-1 GENNAIO 2017) - La 19esima giornata della Premier League 2016-2017 ha confermato che il Chelsea è la favorita numero 1 per la vittoria del titolo e che il Liverpool è la sua antagonista principale. Sarà dunque un duello italo – tedesco in panchina, con le due formazioni divise ancora da un distacco di sei punti dopo le rispettive vittorie sullo Stoke City e sul Manchester City. Dietro al Liverpool ancora bene sia l’Arsenal che il Tottenham, che si trovano rispettivamente a 9 e 10 punti dalla capolista. In coda perdono 4 delle ultime 5 con il solo Hull City che pareggia, mentre il Leicester ritrova la vittoria.

Nell’incontro tra Hull City ed Everton, che ha aperto la giornata, la formazione di Koeman ha ottenuto un pareggio 2 – 2 rimontando due volte il vantaggio ottenuto dalla formazione di Phelan. La prima rete per i padroni di casa arriva dopo 6 minuti con Dawson che mette in rete intervenendo con un destro su un corner battuto da Davies. Il pareggio dell’Everton nel primo minuto di recupero del primo tempo, con una autorete di Marshall, la cui deviazione mette il pallone alle spalle del suo portiere. Torna in vantaggio la squadra di casa al 65esimo con una rete di Sandgrass, e pareggia definitivamente l’Everton a sei minuti dal termine con un goal segnato da Barkley.

Il Chelsea ha ottenuto la 13esima vittoria consecutiva battendo per 4 – 2 lo Stoke City, ed anche se in questa occasione i Blues hanno subito due reti, Conte può festeggiare il record di successi consecutivi eguagliato e godersi lo "standing ovation" che gli ha decretato il suo pubblico allo Stanford Bridge. Protagonista numero 1 della vittoria del Chelsea il brasiliano Willian, che ha segnato una doppietta, mentre le altre reti sono state segnate da Cahill e di Diego Costa, mentre per lo Stoke City sono andati a segno Martins Indi e Crouch.

La formazione di Hughes ha combattuto strenuamente e dopo essere passata due volte in svantaggio ha sempre reagito arrivando al pareggio e dimostrando di essere una buona squadra, con Hughes che ha anche indovinato le sostituzioni in corsa, ma i Blues sono stati semplicemente più forti e con questo successo chiudono un girone d’andata da 49 punti, con due sole sconfitte ed un pareggio, a fronte dei 16 successi conquistati. Un ruolino di marcia che per l’allenatore italiano non è certamente nuovo, visto quello tenuto negli anni alla guida della Juventus.

Un altro allenatore italiano, Claudio Ranieri, chiude il 2016 a braccia alzate grazie al successo del suo Leicester City, campione in carica, sul West Ham per 1 – 0 ed allontana quelle nubi che si erano recentemente avvicinate dopo le sconfitte subite. La rete che ha permesso di conquistare 3 punti importanti è arrivata dopo 20 minuti di gara con Slimani che ha messo in rete di testa una palla crossata da Albrighton. La partita del Leicester City non è stata comunque delle più semplici, con Schmeichel che ha effettuato due belle parate su conclusioni di Payet, e con il West Ham che ha colpito la traversa con un tiro di Antonio.

Il Manchester United conquista tre punti importanti per la sua classifica, sesto posto a quota 36 punti, ma soprattutto per il morale, e per l’avvicinamento alla zona Champions, nello scontro con il Middlesbrough, terminato 2 – 1. Era uno scontro amici in panchina, con Mourinho e Karanka, ed in un primo momento poteva anche chiudersi a sorpresa, visto che la formazione ospite, dopo che l’ex juventino Pogba aveva colpito il palo, era passato in vantaggio al minuto 67 con una rete di Leadbitter. Il Manchester United si è buttato immediatamente in attacco ed è riuscito a pareggiare quando mancavano 5 minuti alla fine con una rete segnata dal subentrante Martial. E’ passato solo un minuto e Pogba ha messo a segno la rete del 2 – 1 per i Red Devils che avevano anche segnato una rete nel primo tempo con Ibrahimovic, ingiustamente annullata.

Nelle partite che riguardavano le squadre di bassa classifica il Sunderland è stato sconfitto per 4 – 1 sul terreno del Burnley. Protagonista tra i padroni di casa è Andre Gray che mette a segno una beneaugurante tripletta, mentre la quarta rete è segnata da Barnes che trasforma un calcio di rigore. La tripletta di Gray, giocatore che solo 4 stagioni fa giocava in una squadretta dilettantistica, è la prima segnata da un giocatore del Burnley nella Premier League. Per il Sunderland la rete della bandiera è opera di Defoe che realizza al 71esimo, quando il Burnley era già sul 4 – 0.

Sconfitta pesante anche per i gallesi dello Swansea che sul proprio terreno devono subire un 3 – 0 ad opera del Bournemouth, con le reti segnate, in sequenza, da Afobe al 25esimo del primo tempo e poi da Fraser dopo un minuto nella ripresa e da King quando mancavano due minuti alla fine. Il Southampton ha perso in casa per 2-1 davanti al West Bromwich Albion; i primi a passare in vantaggio sono proprio i Saints, con Long che va in rete al 41esimo del primo tempo, ma il vantaggio dura solo 2 minuti perché al 43esimo arriva il pareggio degli ospiti con una rete di Phillips. Dopo 5 minuti della ripresa il goal del definitivo vantaggio del WBA con Robson-Kanu, mentre il Southampton chiude con l’uomo in meno a causa dell’espulsione di Van Dijk ad un minuto dalla fine del match.

Il match più importante della giornata vedeva di fronte Liverpool e Manchester City e la formazione di Klopp ha battuto quella di Guardiola per 1 – 0, confermando di essere la principale rivale del Blues. Nello stadio di casa ai Reds basta una rete di Wijnaldum che segna di testa dopo 8 minuti, per battere la formazione di Guardiola, in una gara più concreta che spettacolare. Per il City i 10 punti di distacco dal Chelsea sembrano essere un distacco incolmabile, ed ora l’allenatore spagnolo si deve guardare anche dal ritorno di Mourinho che con il suo United è a soli 3 punti di distacco.

Nelle due gare giocate il 1 gennaio il Tottenham si prende un prezioso successo in trasferta battendo il Watford di Mazzarri per 4 – 1 con una doppietta da parte di Harry Kane, ed una da parte di Alli. Per il centravanti di Pochettino la doppietta ha coinciso con la sua 100esima presenza in Premier, mentre il giovane talento del Tottenham conferma di essere una delle rivelazioni del campionato. Mazzarri dal canto suo ha dovuto far fronte a molte assenze, ma il suo Watford ha segnato solo una rete con Kaboul al primo minuto di recupero della ripresa. Bene anche l’Arsenal che si aggiudica i tre punti in casa contro il Crystal Palace, con il risultato finale di 2 – 0. Prima rete per i Gunners con il francese Giroud autore di un goal spettacolare dopo 17 minuti di gioco, e raddoppio arrivato nella ripresa con Iwobi.

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DI PREMIER LEAGUE (19^ GIORNATA)