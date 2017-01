Australian Open 2017/ Diretta Seppi-Darcis info streaming video e tv, orario delle partite (tennis, oggi 20 gennaio)

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2017: SEPPI-DARCIS INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (TENNIS, OGGI 20 GENNAIO) - Seppi-Darcis infiamma il terzo turno degli Australian Open 2017: si apre oggi alle ore 11 locali (la una della mattina italiana) il terzo impegno per i tennisti rimasti in gara nei tabelloni di singolare dello Slam. Andreas Seppi ha già giocato nove set a Melbourne, ma due giorni fa ha fatto il capolavoro: rimonta da 0-2 contro la testa di serie numero 14 Nick Kyrgios, quinto set ripreso da 3-4 e 0-40 e vittoria per 10-8.

Il suo terzo turno è tutto guadagnato, e ora si può ragionevolmente sperare in qualcosa di più: Steve Darcis, grande protagonista nella cavalcata del Belgio 2015 in Davis Cup (raggiunse la finale) merita certamente rispetto ma oggi è numero 71 del ranking Atp e ha avuto un tabellone non difficile (prima Groth e poi Schwartzman, che a sorpresa aveva battuto Pablo Cuevas). Insomma: ottavi possibili, poi ci sarebbe molto probabilmente Wawrinka (che gioca contro Viktor Troicki) ma eventualmente ci si penserà poi.

Primo incrocio ufficiale tra i due; il ventitreesimo invece tra Roger Federer e Tomas Berdych, con lo svizzero che, avanti 16-6, prosegue nella sua marcia verso un titolo Major che gli manca da quattro anni e mezzo. Per ora il Re non sta risentendo della lunga inattività, anche se al primo turno ha mollato un set a Melzer; Berdych non lo batte dal 2013 (a Dubai) ma lo ha già fatto due volte negli Slam e una alle Olimpiadi (2004). Favorito comunque Federer, il cui tabellone potrebbe poi complicarsi: le previsioni dicono che agli ottavi troverebbe Nishikori e ai quarti Andy Murray, che a proposito oggi gioca contro Sam Querrey (mentre per il giapponese c’è Dusan Lacko). Tra Federer e Berdych il match più interessante, ma non va dimenticato quello tra Jo-Wilfried Tsonga, calato ma ancora tra i migliori, e un Jack Sock in grande ascesa.

Nel tabellone femminile Angelique Kerber ha festeggiato i suoi 29 anni con la vittoria su Carina Witthoeft; ancora una volta la numero 1 del mondo e campionessa in carica ha lasciato per strada il secondo set evidenziando un preoccupante calo di concentrazione. Problema da risolvere: oggi l’avversaria è Kristina Pliskova, gemella della più famosa e vincente Karolina ma in netto miglioramento, se è vero che già oggi occupa la cinquantottesima posizione del ranking. La Kerber ha sulla carta un tabellone aperto, ma deve fare attenzione: vincesse oggi si troverebbe di fronte una tra Eugenie Bouchard, che sta tornando lentamente sui livelli del 2013 ed è avanti 3-2 nei precedenti, e CoCo Vandeweghe che quando è in forma può battere chiunque.

Nella parte alta del tabellone nove giocatrici non fanno parte del seeding: tra queste Sorana Cirstea, entrata negli Australian Open 2017 con il numero 78 della classifica ma capace di battere Carla Suarez Navarro. La rumena, che oggi sfida Alison Riske, nel 2013 aveva giocato la finale di un Premier V ed era arrivata al ventunesimo posto del ranking Wta; sta risalendo la corda anche la padrona di casa Ashleigh Barty, ventenne che in coppia con Casey Dellacqua ha giocato tre finali Slam di doppio (nel 2013) ma poi ha avuto tanti problemi fisici e oggi cerca il pass per gli ottavi contro la sempre indecifrabile Mona Barthel.

Attenzione, tra le potenziali sorprese, alla cinese Ying-Ying Duan, ventisettenne che vive il miglior momento della carriera: tante sono emerse nel suo Paese, ancora nessuna si è anche solo avvicinata ai livelli di Na Li. Oggi la Duan che tenta il colpo contro una Venus Williams che qui in Australia ha giocato una finale 14 anni fa. Ci prova anche Elina Svitolina, testa di serie numero 11: mai oltre i quarti di un Major, l’ucraina sembra pronta a fare il salto nella Top 10 e in questo senso non deve sbagliare il match contro Anastasia Pavlyuchenkova, che tra alti e bassi è sempre lì a giocarsela.

(Claudio Franceschini)

