Bastia-Nizza/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Ligue 1 2017 21^ giornata)

DIRETTA BASTIA-NIZZA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LIGUE 1 2017 21^ GIORNATA) - Bastia-Nizza si gioca alle ore 20:45 di venerdì 20 gennaio: è valida per la ventunesima giornata del campionato francese di Ligue 1 2016-2017. Una stagione esaltante per i club della Costa Azzurra, che si sta giocando la vittoria del campionato contro i più quotati Monaco e Paris Saint-Germain, senza lasciare spazio a rimpianti e recriminazioni.

La squadra del tecnico svizzero Lucien Favre ha trovato una continuità si rendimento invidiabile, che le ha permesso fin qui di non abbandonare praticamente mai la vetta, o comunque di dare filo da torcere alle avversarie. Inoltre i rossoneri possono vantare dalla loro parte un entusiasmo unico e un appoggio incondizionato dei supporter, felici e soddisfatti dell'andamento della stagione, comunque vada a finire.

Discorso opposto per il Bastia, che è tuttora invischiato nella lotta per non retrocedere. Quest'anno la quota salvezza sembra essersi abbassata, quindi teoricamente potrebbero bastare anche 36-37 punti per ottenere la salvezza aritmetica. Vista la stagione piuttosto travagliata, l'obiettivo della squadra corsa deve essere raggiungere al più presto questa soglia, per poi provare a costruire un campionato diverso la prossima stagione.

Quali saranno le formazioni che scenderanno in campo fin dal fischio iniziale del direttore di gara? Cominciando dai padroni di casa del Bastia, è bene ricordare che si affideranno al modulo 3-5-2, che in fase difensiva si trasforma in un 5-3-2 ultra-difensivo. Il portiere titolare schierato da mister François Ciccolini sarà Thomas Vincensini, protetto dal lavoro del terzino destro Alexander Djiku, del terzino sinistro Pierre Bengtsson, del primo difensore centrale Abdoulaye Keita, del secondo difensore centrale Mathieu Peybernes e del terzo difensore centrale Florian Marange, che comporranno una diga vera e propria.

A centrocampo il ruolo di mediano di contenimento verrà interpretato dal capitano Mehdi Mostefa, mentre le due mezzali saranno Axel Ngando a destra e Gael Danic a sinistra. Infine la coppia d'attacco sarà composta da Lenny Nangis e Allan Saint-Maximin. Il Nizza risponderà con un modulo più offensivo il 4-3-3 marchio di fabbrica di Favre. Il portiere titolare sarà Yoan Cardinale, sostenuto dai due terzini Arnaud Souquet e Patrick Burner, schierati sull'out destro e sull'out sinistro, e dai due difensori centrali Malang Sarr e il capitano Maxime Le Marchand.

Il centrocampo si comporrà con il mediano di rottura Wylan Cyprien che verrà affiancato sulla destra dalla mezzala Vincent Koziello e sulla sinistra dall'altra mezzala Jean Michael Seri. A completare la formazione ci sarà il tridente d'attacco, che vedrà come interprete principale l'esterno destro Alassane Plea. Gli altri due slot verranno occupati da Younes Belhandam schierato sulla fascia sinistra, e Mario Balotelli, che sarà la punta centrale.

Tutto sembrerebbe indicare che il Nizza avrà dalla sua il possesso palla e il predominio territoriale, ma il fatto che il Bastia abbia bisogno di punti potrebbe complicare le cose. Infatti il club della Corsica, se dovesse assumere un atteggiamento difensivo, potrebbe prolungare a lungo la parità. Così facendo i calciatori nizzardi potrebbero innervosirsi e smettere di giocare con la tranquillità e la precisione che richiede Favre.

Le quote Snai per Bastia-Nizza ci parlano della squadra ospite come vera favorita: le quote per il segno 1 e il segno X, vale a dire la vittoria del Bastia e il pareggio, si equivalgono e portano in dote una somma 3,20 volte quella che avrete deciso di mettere sul piatto. Per la vittoria del Nizza invece (ovviamente segno 2) la vincita corrisponde a 2,35.

Bastia-Nizza sarà trasmessa in diretta tv da Premium Sport: come sempre la Ligue 1 è sulla pay tv del digitale terrestre, e tutti gli abbonati potranno seguire questa partita anche attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l'applicazione Premium Play per la diretta streaming video (senza costi aggiuntivi).

