CALENDARIO SERIE A, 21^ GIORNATA: LE PARTITE IN PROGRAMMA E LA CLASSIFICA (21-22 GENNAIO 2017) – Fra sabato e domenica si gioca la ventunesima giornata di Serie A. Due le gare importanti nella seconda giornata di ritorno, tra Milan e Napoli sabato sera e tra Juventus e Lazio nel lunch match della domenica, con i bianconeri che dopo la sconfitta di Firenze cominciano a sentire sul collo il fiato delle dirette rivali, anche se hanno ancora da recuperare una gara. Tra le squadre di coda impegno difficilissimo per il Palermo contro l’Inter in sere positiva e per il Crotone e Genoa. Ecco il quadro completo delle partite della seconda giornata di ritorno del massimo campionato.

Il primo anticipo della ventunesima giornata è quello del Bentegodi che vede di fronte Chievo e Fiorentina. La formazione veneta negli ultimi due turni ha perso sia in casa contro l’Atalanta che nella trasferta di San Siro contro l’Inter, mentre per i viola dopo il rinvio della gara a Pescara è arrivata la bella vittoria in casa contro la Juventus. Nel turno successivo partita in trasferta all’Olimpico contro la Lazio per la formazione di Maran, mentre quella di Paulo Sousa se la vede al Franchi, con il Genoa. Alle 20.45 di sabato 21 gennaio, a San Siro una delle due partite clou della giornata con in campo il Milan ed il Napoli. Per la formazione rossonera dopo il successo risicato contro il Cagliari è arrivata la divisione della posta in casa del Torino, mentre il Napoli di Sarri ha ottenuto due vittorie sul terreno di casa battendo prima la Sampdoria e poi il Pescara. Nella giornata seguente il Milan rende visita all’Udinese di Delneri, mentre per i partenopei c’è la sfida casalinga contro il Palermo. Domenica 22 gennaio il lunch match si gioca allo Stadium, dove alle 12.30 la Juventus riceve la Lazio in una sfida con vista Champions. Per i bianconeri di Allegri apertura del girone di ritorno con la sconfitta al Franchi che ha fatto seguito alla netta vittoria contro il Bologna. La Lazio arriva da due successi all’Olimpico, sia contro il Crotone che contro l’Atalanta. Turno successivo con gara casalinga per la Lazio contro il Chievo, ed in trasferta per la Juventus che si reca al Mapei Stadium per incontrare il Sassuolo.

Alle 15.00 si gioca al Barbera con il Palermo che incontra i nerazzurri di Pioli, reduci da una lunga serie di successi, gli ultimi due con Udinese in trasferta e Chievo a San Siro, mentre per il Palermo sono arrivate due sconfitte, entrambe in trasferta, ad Empoli ed a Sassuolo. Nella terza di ritorno rosanero che sono impegnati in trasferta al San Paolo, mentre l’Inter riceve il Pescara a San Siro. Sempre alle 15.00 si gioca la gara del Dall’Ara dove il Bologna di Donadoni attende i granata di Mihajlovic. Per i rossoblù felsinei alla battuta d’arresto subita allo Stadium è seguita una vittoria preziosa nella trasferta di Crotone, mentre il Torino dopo il pareggio a Sassuolo ha ottenuto un punto, con molto rammarico, anche in casa contro il Milan. Nel turno successivo Bologna in trasferta al Sant’Elia contro il Cagliari, mentre per il Torino è in programma la sfida casalinga contro l’Atalanta. Nel match dell’Adriatico, domenica 22 gennaio alle 15.00, in campo il Pescara che riceve il Sassuolo. Per la formazione abruzzese battuta d’arresto nella prima di ritorno al San Paolo, preceduta da, rinvio per neve della gara casalinga contro la Fiorentina, mentre i neroverdi di Di Francesco hanno battuto nettamente in casa il Palermo e nella gara precedente pareggiato a reti inviolate, sempre in casa, contro il Torino. Terza di ritorno che vede il Pescara impegnato a San Siro contro l’Inter, mentre il Sassuolo se la deve vedere, sul terreno del Mapei Stadium, con la Juventus. Alle 15.00 al Castellani, l’Empoli di Martusciello attende la visita dell’Udinese. Toscani in serie positiva da due gara con il pareggio di Marassi contro la Sampdoria che ha fatto seguito alla vittoria contro il Palermo. Per i friulani invece ci sono state due sconfitte consecutive in casa, prima contro l’Inter e successivamente contro la Roma. Nella giornata seguente la formazione di Martusciello è in trasferta a Crotone, mentre per l’Udinese c’è la sfida interna contro il Milan.

L’ultima gara delle 15.00 di domenica è quella che vede il Genoa ricevere a Marassi il Crotone. Per i rossoblù di Juric momento negativo con due sconfitte in fila contro Roma e Cagliari; stesso cammino per il Crotone che dopo aver perso all’Olimpico contro la Lazio ha fatto lo stesso in casa contro il Bologna. Giornata successiva con trasferta impegnativa per il Genoa al Franchi di Firenze, mentre il Crotone sarà impegnato allo Scida contro l’Empoli. Sempre domenica, ma con inizio alle 18.00, scendono in campo Atalanta e Sampdoria. Per i bergamaschi battuta d’arresto nell’ultima gara, in trasferta contro la Lazio, mentre nella precedente, sempre in trasferta c’era stata una bella vittoria al Bentegodi con il Chievo. La Sampdoria arriva da un pareggio contro l’Empoli in casa, che ha seguito la sconfitta del san Paolo. Per la terza di ritorno blucerchiati in casa contro la Roma, mentre per l’Atalanta ci sarà un match delicato in casa del Torino. La chiusura della seconda di ritorno è riservata al posticipo delle 20.45 di domenica, che si svolge all’Olimpico e vede la Roma di Spalletti ricevere il Cagliari di Rastelli. Per i giallorossi sei punti nelle ultime due gare con la vittoria in trasferta per 1 – 0 sia a Genova che ad Udine. I rossoblù isolani hanno vinto la prima di ritorno contro il Genoa ed in precedenza erano stati battuti a San Siro contro il Milan. Nella settimana successiva la Roma gioca a Marassi contro la Sampdoria mentre il Cagliari riceve il Bologna. CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER CONOSCERE IL CALENDARIO DELLA 21^ GIORNATA DI SERIE A E LA CLASSIFICA AGGIORNATA