Costa d'Avorio-Congo / Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, risultato live (oggi, Coppa d’Africa 2017)

DIRETTA COSTA D'AVORIO-CONGO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI VENERDI' 20 GENNAIO, COPPA D’AFRICA 2017) - Costa d’Avorio-Congo si gioca oggi, venerdì 20 gennaio, nella seconda giornata del gruppo C della fase a gironi della Coppa d’Africa 2017. L’incontro è in programma questo pomeriggio alle ore 17,00. Il Congo si trova a sorpresa in testa alla classifica dopo la vittoria di misura ottenuta contro il Marocco: tre punti inaspettati che possono pesare sull'economia totale di tutto il raggruppamento. Sarà una sfida combattuta, anche perché gli ivoriani vogliono trovare la qualificazione al turno successivo. Sarà il momento dunque di iniziare a tirare le somme: sarà una gara decisiva ed ogni pallone potrebbe determinare il futuro delle due squadre, anche perché nell'altra sfida si affronteranno Togo e Marocco. Tutto può ancora accadere.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI COSTA D'AVORIO-CONGO: LA PARTITA IN TEMPO REALE

Il Congo riconferma il 4-3-3 che ha stupito tutti nella vittoria contro il Marocco. Matampi va in porta, mentre Tisserand e Zakuani vanno al centro della difesa. Mpeko e N'Sakala (già ammonito nella prima sfida), andranno a posizionarsi sulla corsia laterale. Fatta anche per il centrocampo, con Mulumba in cabina di regia e Bokadi e Mbemba a supporto. La prima sarà Kage, autore del goal dell' 1-0, con Bakambu e Mubele Ndombe sulle fasce. Occhio anche a Mbokani, entrato anche nello scorso match. Il calciatore però potrebbe entrare in campo sin dai primi minuti, visto che Ibenge potrebbe far riposare qualcuno.

Formazione quasi fatta anche per la Costa d' Avorio, che conferma il 4-3-3. Gbohouo andrà in porta, mentre Traore e Aurier andranno sulle corsie laterali. Die e Seri vanno a centrocampo, con Kessie (talento dell' Atalanta e che sta facedo davvero bene con i nerazzurri) in cabina di regia a cercare di gestire il gioco. kanon e Bailly saranno i due difensori centrali, mentre Kalou è confermato al centro dell'attacco. A suo supporto ci saranno Zaha e Kodjia, ma occhio alle scelte dell'ultimo minuto. Dussuyer potrebbe schierare nomy dal primo minuto, con lo stesso N'guessan che potrebbe essere scelto dai primi minuti. Occhio dunque ai cambi e alle possibili variazioni di schieramento.

Costa d'Avorio-Congo sarà trasmessa in diretta tv da Fox Sports, il canale numero 204 della piattaforma satellitare Sky che sarà la tv ufficiale di questa Coppa d’Africa 2017 in Italia. Di conseguenza sarà disponibile per gli abbonati anche la diretta streaming video del match, tramite l’applicazione Sky Go. Inoltre c'è la possibilità di collegarsi sul sito ufficiale della Federazione Africana, che aggiornerà il risultato in maniera costante. Anche sui profili social delle due federazioni nazionali ci sarà la possibilità di seguire in diretta la sfida tra le due compagini, con continui aggiornamenti di ciò che accade in campo. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI COSTA D'AVORIO-CONGO: LA PARTITA IN TEMPO REALE