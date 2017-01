Diretta/ Monza-Padova: info streaming video e tv, orario e risultato live (Raisport, volley maschile, 20^ giornata Superlega, oggi 20 gennaio 2017)

DIRETTA GI GROUP MONZA-KIOENE PADOVA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (RAISPORT, VOLLEY MASCHILE, OGGI 20 GENNAIO 2017) – Monza-Padova, diretta dagli arbitri Piana e Pasquali è la partita in programma per oggi 20 gennaio 2017 alle ore 20.30 al Palazzetto dello Sport di Monza, valida per la 20^ giornata del campionato di volley maschile di Superlega. La sfida di questa sera si annuncia senza dubbio interessante visto che entrambe le formazioni sono al momento in cerca di punti importanti, utili per perseguire i rispettivi obbiettivi. L'obiettivo dei padroni di casa è quello di proseguire la loro marcia: il settimo posto potrebbe essere comunque trasformato in sesto, visto che Piacenza dista solamente due lunghezze. Ma occhio a Padova, che dopo lo scorso anno vuole riprendersi quello che sta lasciando per strada in questa stagione. La Coppa Italia e i tanti impegni stancano, la voglia di far bene ed andare a vincere ogni set accompagna tutte le quattordici squadre del massimo campionato. Il cerchio però si restringe ed è arrivato il momento di tirare le somme: la fine si avvicina, il momento cruciale anche.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI MONZA-PADOVA (da raiplay.it)

Monza arriva dalla sconfitta di Latina occorsa nella giornata precedente di Superlega, ma Falasca dovrebbe schierare la stessa formazione vista contro i pontini. Il libero titolare è Marco Rizzo, mentre in cabina di regia dovrebbe essere riconfermato Nikola Jovovic: come opposto dovrebbe rivedersi Leandro Vissotto, mentre i due attaccanti saranno Christian Fromm e Donovan Dzavoronok. Corsa a tre per due posti al centro, con Thomas Beretta e Pieter Verhees favoriti. Inoltre dovremmo vedere un leggero turnover, ma solamente a gara in corso. Anche Valerio Baldovin potrebbe riconfermare gli stessi che hanno subito la sconfitta contro Civitanova, mentre Fabio Balaso sarà il libero titolare, con James Shaw che dovrebbe andare in palleggio. Occhio a Francesco Zoppellari, che potrebbe entrare a gara in corso ,mentre i due centrali titolari confermati dovrebbero essere Marco Volpato e Taylor Averill, già in campo domenica. Ma occhio a Danijel Koncilja, non entrato nello scorso match. Lo sloveno potrebbe essere la sorpresa di questo match. In attacco vedremo invece il trio composto da Stefano Giannotti, Stephen Maar e Sebastiano Milan: i tre sono chiamati ad un'ottima risposta dopo la performance dello scorso turno. Sarà una sfida interessante anche per vedere i duelli uno contro uno che si andranno a formare durante il match.

Assisteremo ad una sfida sicuramente bloccata e combattuta sin dal primo pallone. Servirà impostare il tutto su una buonissima ricezione e palloni costanti agli attaccanti, in modo da imporsi nel fondamentale più letale. Ma occhio ai secondi palloni, decisive in sfide equilibrate e tirate: le due squadre si equivalgono e non hanno di certo un fuoriclasse in grado di trascinare l'intera compagine. Sia Monza che Padova giocano su un collettivo e dunque vedremo una partita davvero tirata e incerta fino alla fine. Monza cercherà di giocare sul fattore campo e sull'ondata emotiva dei propri supporter, anche se con una squadra comunque agguerrita come Padova questo non vuol dire nulla. Serve concentrazione ed una bassa percentuale di errori per poter vincere una sfida del genere, che potrà essere decisa dal singolo episodio.

Ricordiamo che il match tra Monza e Padova, in programma per le ore 20.30, sarà visibile in diretta tv sulla Rai, che ha riservato a tale incontro spazio nel palinsesto del suo canale tematico Raisport 1, disponibile al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà quindi altresì confermata anche la diretta video streaming della partita, liberamente disponibile tramite il servizio raiplay.it. Consigliamo comunque di collegarsi sul sito della Federazione, all’indirizzo www.legavolley.it, al fine di rimare aggiornati sul risultato live e le statistiche dell’incontro.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI MONZA-PADOVA (da raiplay.it)

© Riproduzione Riservata.