Diretta/ Super-G maschile Kitzbuhel streaming video e tv, risultato live (Coppa del Mondo sci, oggi venerdì 20 gennaio 2017)

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, SUPER-G MASCHILE KITZBUHEL STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI VENERDI' 20 GENNAIO 2017) – Oggi la Coppa del Mondo di sci alpino maschile torna protagonista e arriva a Kitzbuhel, dove andrà in scena il super-G che apre il weekend in assoluto più atteso del Circo Bianco, che proseguirà poi con gli storici appuntamenti con la discesa di domani e lo slalom di domenica. Già oggi però ci attendiamo spettacolo e grandi emozioni, perché il super-G sulla Streif è davvero duro, vista la difficoltà della pista e il fatto di non poter provare prima il tracciato se non in ricognizione (come da regolamento in questa specialità). Ad essere pignoli si dovrebbe dire Streifalm, il termine che indica il tracciato del super-G, naturalmente più breve di quello della discesa - ma comunque sempre molto difficile. Andiamo allora subito a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la prima gara dell'affascinante trittico di Kitzbuhel.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT IL SUPER-G MASCHILE DI KITZBUHEL PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (alle ore 11.30)

La partenza del primo atleta che si presenterà al cancelletto di partenza avrà luogo alle ore 11.30. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport 1 (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport che è disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Kitzbuhel (www.fis-ski.com).

Finora il dominatore assoluto della stagione in super-G, avendo vinto in Val d’Isere (che sostituiva Beaver Creek), in Val Gardena e a Santa Caterina Valfurva, è stato il norvegese Kjetil Jansrud che di conseguenza è già in fuga nella classifica della Coppa di specialità, anche perché alle sue spalle i piazzati sono cambiati. Sarà dunque il norvegese il punto di riferimento, anche a Kitzbuhel in super-G non è ancora mai salito sul podio: nel 2015 però vinse la discesa, quindi non si può di certo dire che abbia problemi con la Streif. Attenti anche al suo connazionale Aleksander Aamodt Kilde, mentre purtroppo i noti problemi fisici impediscono di dire lo stesso per il veterano della squadra vichinga, cioè Aksel Lund Svindal, il cui calvario è iniziato proprio con la caduta in discesa a Kitzbuhel l'anno scorso, il giorno dopo avere vinto il super-G.

Per quanto riguarda gli azzurri, i riflettori sono inevitabilmente puntati soprattutto su Dominik Paris e per ottimi motivi. Innanzitutto quest'anno è già salito sul podio in due super-G su tre, terzo sia in Val d'Isere sia a Santa Caterina Valfurva. Inoltre Paris con la Streif vanta un feeling speciale, avendo già vinto a Kitzbuhel sia in discesa nel 2013 sia in super-G nel 2015. Su di lui soprattutto puntiamo, anche perché Dominik è pure secondo nella classifica di specialità. L'aria di Kitzbuhel invece potrebbe rilanciare Peter Fill, che qui l'anno scorso vinse in discesa, tappa fondamentale per la conquista di una storica Coppa di specialità, anche se finora quest'anno è salito una sola volta sul podio, ad inizio dicembre nella discesa di Val d'Isere.

