Marocco-Togo/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato (oggi, Coppa d’Africa 2017 girone C)

DIRETTA MAROCCO-TOGO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, COPPA D'AFRICA 2017 GIRONE C) - Marocco-Togo, diretta dall'arbitro maliano Mahamadou Keita è valida per la seconda giornata del girone C di Coppa d'Africa 2017, si gioca alle ore 20 di venerdì 20 gennaio presso lo Stade Oyem dell'omonima città. La situazione è già complessa, in quanto Togo e Costa d'Avorio hanno pareggiato nella prima partita: servirà dunque una vittoria per tornare in corsa e qualificarsi alla fase successiva del torneo: occhio però ai togolesi, che hanno dimostrato di poter essere pericolosi soprattutto con la loro presenza fisica e la loro fisicità.

Servirà dunque una maggiore attenzione per la nazionale marocchina, che vuole il passaggio del turno e la qualificazione. Attenzione, accortezza e voglia di fare bene: contro il Togo però non sarà semplice, anche perché l'esperienza nella competizione africana c'è. E si vede in ogni partita. Renard dovrebbe schierare gli stessi undici che abbiamo visto nella partita iniziale: 4-4-2, con Munir in porta. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI COPPA D'AFRICA

I due difensori centrali dovrebbero essere da Costa e Benatia, mentre Dirar e Mendyl dovrebbero andare sulla fascia. Amrabat e Boussoufa cercheranno di creare problemi sulle corsie laterali, con Sais ed El Ahmadi a centrocampo. In attacco possibile la coppia formata da Carcela Gonzalez e Bouhaddouz: i due, nonostante la mancanza del goal, hanno comunque creato pericoli. In campo potremmo però vedere anche El Arabi, visto nei minuti finali contro il Congo: la scelta di Renard potrebbe ricadere proprio su di lui. Questo però verrà deciso solamente nei minuti prima della gara.

Modulo speculare per gli uomini di Le Roy: il tecnico francese ha già in mente la formazione anti Marocco. Agassa sarà il portiere, mentre Gajpe e Ouro-Akoriko andranno in difesa. Dakonam e Romao invece prenderanno posto sulle corsie laterali. Ayite e Atakora andranno invece a centrocampo: i due sono i più adatti per poter creare gioco. Bebou e Dossevi andranno sulle fasce, per cercare di creare problemi con la loro velocità. In attacco confermato Laba, che verrà affiancato dall'esperto Adebayor. L'attaccante ha dimostrato di saper fare goal anche nei momenti più difficili e dunque la squadra cercherà di attaccarsi a lui in questo difficile momento.

Marocco-Togo sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports, come tutte le partite di Coppa d'Africa: appuntamento perciò sul canale 204 per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite, con la possibilità di assistere alla gara anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone con la diretta streaming video attivabile grazie all'applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI COPPA D'AFRICA

© Riproduzione Riservata.