Probabili Formazioni Serie A/ News, gli schieramenti delle partite (21^ giornata, 21-22 gennaio 2017)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: NEWS, GLI SCHIERAMENTI DELLE PARTITE (21^ GIORATA, 21-22 GENNAIO 2017) – Nuovo appuntamento per il campionato di Serie A che in questo weekend torna protagonista con la 21^ giornata di calendario: soliti 10 match in programma di cui ora andremo subito a vedere le probabili formazioni, che allieteranno tutti gli appassionati. Con la stagione di calciomercato ormai entrata nel vivo, anche questa giornata si annuncia particolarmente intensa: quali saranno i giocatori che vedremo con una particolare maglia per l’ultima volta prima di volare per altre mete? Chi invece sono quelli che saluteranno i nuovi tifosi? Andiamo quindi subito a vedere ne dettaglio le probabili formazioni in campo in questo weekend e chi saranno i protagonisti annunciati di questo 21 turno di serie A.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO-FIORENTINA - Il Chievo Verona, nell'anticipo della 21esima giornata contro la Fiorentina, si affiderà in attacco a Sergio Pellissier e Riccardo Meggiorini, interpreti principali del 4-4-2 di mister Rolando Maran. Sarà assente il mediano Nicola Rigoni per un infortunio muscolare. La Fiorentina invece darà ancora fiducia al giovane Federico Chiesa, ma potrebbe dover rinunciare a Nikola Kalinic, cha ha diverse richieste dalla Cina.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-NAPOLI - Nell'altro anticipo fra Milan e Napoli, i rossoneri avranno diverse defezioni, soprattutto nel reparto mediano. Sarà assente il difensore centrale Alessio Romagnoli, espulso per doppia ammonizione contro il Torino. In casa Napoli oltre agli assenti per la Coppa delle Nazioni Africane non ci sarà il centravanti Arkadiusz Milik, ancora alle prese con l'infortunio al ginocchio destro.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-LAZIO - Nel lunch match della domenica la Juventus, contro la Lazio, non potrà contare sull'apporto di Stephan Lichtsteiner e Dani Alves, e in attacco si affiderà alla coppia argentina Paulo Dybala-Gonzalo Higuain. La Lazio non potrà schierare l'ala offensiva Keita Baldé, convocato dalla nazionale senegalese per prendere parte alla Coppa d'Africa. Dunque in attacco spazio a Felipe Anderson.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-TORINO - Il Bologna contro il Torino dovrà rinunciare ancora ai soliti noti, vale a dire Simone Verdi, Umar Sadiq e Saphir Taider, tutti alle prese con i rispettivi infortuni. La compagine di Sinisa Mihajlovic in attacco si affiderà certamente alla coppia Andrea Belotti-Iago Falque, protagonisti anche nell'ultimo match contro il Milan. Fra gli assenti Cristian Molinaro e Leandro Castan.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-UDINESE - L'Empoli affronta l'Udinese con un elenco di diffidati molto nutrito. Ancora infortunato il centrale difensivo Federico Barba, in difesa spazio a Giuseppe Bellusci, in attacco a bomber Massimo Maccarone. Per i friulani le due certezze in avanti si chiamano Cyril Thereau e Duvan Zapata. Non saranno della partita Emmanuel Badu e Molla Wague, entrambi in nazionale per la Coppa d'Africa.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-CROTONE - Nel Genoa assenza pesante fra i pali, visto che l'estremo difensore Mattia Perin si è rotto nuovamente il legamento crociato. Dunque spazio ad Eugenio lamanna e in attacco al Cholito Giovanni Simeone. Per i crotonesi il centravanti di riferimento sarà Diego Falcinelli, assente il terzino sinistro Djamel Mesbah per gli impegni con la nazionale algerina.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-INTER - Il Palermo ospiterà l'Inter affidandosi all'ottimo stato di forma del duo d'attacco composto da Ilija Nestorovski e Robin Quaison. Indisponibile il centrocampista Mato Jajalo, squalificato dal giudice sportivo. Per i nerazzurri imprescindibili Mauro Icardi e Ivan Perisic, i due mattatori dell'ultimo periodo. Rientrerà dalla squalifica il fantasista argentino Ever Benega, pronto a riprendere il suo posto.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA-SASSUOLO - In casa Pescara spazio al centravanti Alberto Gilardino, arrivato da poco dall'Empoli. Lunghissimo l'elenco degli infortunati e indisponibili, dove entrerà anche Gianluca Caprari se dovesse essere ammonito. Il Sassuolo punterà nuovamente sul tridente offensivo composto da Alessandro Matri, Antonino Ragusa e Domenico Berardi. Invece saranno ancora assenti i lungodegenti Davide Biondini e Francesco Magnanelli.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-SAMPDORIA - L'Atalanta ospiterà la Sampdoria e punterà sulla vena realizzativa di Andrea Petagna e sull'estro del Papu Alejandro Gomez. Non ci sarà Franck Kessié, impegnato con la nazionale, e il portiere Etrit Berisha, squalificato. La Sampdoria dovrebbe riproporre Fabio Quagliarella dal primo minuto dopo la panchina dell'ultimo turno. Fra gli assenti i due infortunati Carlos Carbonero e Jacopo Sala.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-CAGLIARI - Nel posticipo domenicale la Roma potrebbe riproporre Francesco Totti dal primo minuto, visto Salah rimane impegnato con la nazionale egiziana in Coppa d’Africa. Il Cagliari riproporrà il tridente d'attacco composto da Marco Borriello, Marco Sau e Diego Farias, tutti a segno contro il Genoa. Mancherà il centrale difensivo Marco Capuano, espulso per doppia ammonizione.

