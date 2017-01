Probabili formazioni/ Chievo-Fiorentina: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 21^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO-FIORENTINA: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Chievo-Fiorentina, per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, si gioca alle ore 18 di sabato 21 gennaio: l’apertura del turno è il rematch della sfida di Coppa Italia, a campi invertiti, andata in scena la scorsa settimana. Allora la Fiorentina aveva vinto 1-0 con un rigore nel recupero, stesso risultato della sfida di andata (gol di Carlos Sanchez); il Chievo sembra aver perso un po’ di smalto rispetto all’ottimo avvio di stagione, ma di fatto si è già messo al sicuro in ottica salvezza e può permettersi per qualche giornata una gestione anche fisica delle partite. In attesa della sfida di domani andiamo a vedere in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Chievo-Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO - Rosa corta in questo momento per il Chievo: Rolando Maran ha ancora problemi soprattutto a centrocampo, e dunque deve aprire ad alcune seconde linee per questa partita. In difesa ci sono tre ex: la coppia centrale è sempre quella formata da Dainelli e Gamberini, sulla fascia sinistra agisce invece Gobbi. A destra Nicolas Frey, il cui fratello ha giocato a lungo come portiere nella Fiorentina; per quanto riguarda le scelte di centrocampo, probabile conferma per il giovane Bastien che quando è stato impiegato ha sempre fatto bene; con la squalifica di Radovanovic dovrebbe essere lui a posizionarsi davanti alla difesa in qualità di regista, a dare qualità alla linea mediana saranno i due argentini Izco (ormai pienamente recuperato) e Lucas Castro. Invariato invece il reparto avanzato: Birsa è ancora in vantaggio su De Guzman per il ruolo di trequartista, come seconda punta agirà Meggiorini mentre non ci sono praticamente dubbi circa la titolarità di Pellissier, che in queste ultime giornate ha raggiunto e superato i 100 gol in Serie A e soprattutto è diventato il cannoniere della squadra per questa stagione (5 gol).

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA - La Fiorentina deve soprattutto dimostrare che la vittoria sulla Juventus non è stata un fuoco di paglia e che la squadra pensa in grande; dovrà però farlo senza Kalinic, che è squalificato. Babacar è il suo sostituto naturale; il senegalese non ha giocato le ultime quattro partite ma dovrebbe essere schierato come prima punta, con Bernardeschi ovviamente intoccabile nel ruolo di trequartista. Ad affiancare il numero 10 potrebbe essere nuovamente Borja Valero; in alternativa Paulo Sousa lancerà nuovamente Ilicic, e questo significa che lo spagnolo andrà a giocare sulla linea mediana al fianco di Badelj, che sarebbe favorito su Matias Vecino. E’ infatti confermata la difesa a tre con Carlos Sanchez sul centrodestra (a completare il reparto Gonzalo Rodriguez e Astori, senza troppe sorprese); a centrocampo dunque restano disponibili i due posti sugli esterni, con Federico Chiesa che ha ormai assunto i gradi del titolare e Maxi Olivera che continua a essere favorito su Milic.

CHIEVO-FIORENTINA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Chievo-Fiorentina, valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, sui canali Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e sulla pay tv del digitale terrestre, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD.