Probabili formazioni/ Milan-Napoli: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 21^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-NAPOLI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Milan-Napoli, big match della ventunesima giornata di Serie A 2016-2017, si gioca sabato 21 gennaio alle ore 20:45. Le due squadre sono qualificate ai quarti di Coppa Italia, mentre in campionato si contendono il terzo posto; il Napoli a dire il vero guarda anche a uno scudetto che è tornato a essere possibile, i rossoneri hanno perso qualche punto di troppo ma restano ampiamente in corsa per tornare a giocare la Champions League (appuntamento che i partenopei torneranno a vivere tra poco). Torna dunque la grande rivalità tra le due squadre che nella seconda metà degli anni Ottanta rappresentavano il meglio del calcio in Italia; nell’attesa di gustarci questa splendida partita allo stadio Giuseppe Meazza possiamo andare a leggere in maniera più ravvicinata quelle che sono le probabili formazioni di Milan-Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN - Doppia tegola per Vincenzo Montella: le squalifiche di Romagnoli e Locatelli. Il tecnico del Milan dovrebbe comunque avere le idee chiare circa i giocatori da mandare in campo: in difesa al fianco di Paletta ci sarà Gustavo Gomez che ha sempre rappresentato la prima alternativa ai centrali titolari, mentre in mezzo al campo sono in forte ascesa le quotazioni di Bertolacci che dunque andrà a ricoprire il ruolo di regista. Il resto della formazione dovrebbe essere la conferma di quanto già visto contro il Torino nell’ultimo impegno di campionato: sulle corsie infatti Abate e Calabria di fatto sono gli unici disponibili nella rosa, a centrocampo invece ormai Pasalic ha i gradi del titolare e sarà in campo regolarmente sul centrodestra, con Kucka che invece ha vantaggio su José Sosa per essere la mezzala dall’altra parte del campo. Carlos Bacca è tornato a segnare: se il colombiano fa il suo mestiere Lapadula non può che accontentarsi di un ruolo da riserva con qualche minuto di qualità e quantità nel secondo tempo. Suso e Bonaventura sono gli intoccabili del Milan: l’ex Atalanta si posiziona ancora nel tridente offensivo, altra panchina dunque per Niang che non sta certo vivendo un periodo brillante.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Napoli in formazione tipo, avendo tutta la rosa a disposizione con le sole eccezioni di Koulibaly e Ghoulam (convocati in Coppa d’Africa): nel 4-3-3 di Maurizio Sarri non dovrebbero esserci grosse sorprese e gli unici dubbi riguardano più che altro il centrocampo, dove come sempre Zielinski e Allan si giocano la maglia da interno destro e Amadou Diawara è in ballottaggio con Jorginho. In questo caso l’italo-brasiliano parte in vantaggio avendo ripreso un po’ di smalto rispetto a una prima parte di stagione nella quale aveva fatto molta fatica; non è in discussione la presenza di capitan Hamsik, così come appare chiaro che Hysaj e Strinic saranno i due terzini. Tonelli si candida alla terza partita consecutiva da titolare, giocando al fianco di Raul Albiol: è favorito su Chiriches e Maksimovic. Nemmeno sabato sera dovrebbe essere la volta buona per vedere la prima da titolare di Pavoletti, perchè Sarri pare intenzionato a confermare un tridente che sta funzionando alla perfezione. Callejon a destra, Lorenzo Insigne a sinistra, Mertens schierato da finto attaccante e, per di più, va considerato anche Gabbiadini che in questo momento rappresenta la prima alternativa ai tre titolarissimi.

MILAN-NAPOLI: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Milan-Napoli, valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, sui canali Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e sulla pay tv del digitale terrestre, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD.