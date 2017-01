Rally Montecarlo 2017 / Video incidente Hayden Paddon: morto uno spettatore

VIDEO RALLY MONTECARLO 2017: INCIDENTE HAYDEN PADDON, MORTO UNO SPETTATORE - Tragedia al rally di Montecarlo. Nel corso della prima prova speciale della storica corsa, giunta alla sua edizione numero 85, Hayden Paddon si è schiantato ieri sera contro la parete rocciosa travolgendo uno spettatore, che ha perso la vita. Inutile la corsa all'ospedale di Nizza in elicottero: il decesso dello sfortunato spettatore è stato inevitabile. Il pilota neozelandese è stato tradito dall'asfalto ghiacciato e ha perso il controllo della sua Hyundai i20 a poco più di un km dal traguardo della prova speciale. "Sono molto triste", è stato il sintetico ma significativo commento del pilota.

Dopo che la Ps1 è stata annullata, l'ufficialità del decesso è arrivata verso l'una di notte con un comunicato della Fia, che gestisce il Mondiale di rally. Poi è arrivato anche il pensiero di Hayden Paddon, affidato a Twitter: "Sono enormemente rattristato per l'incidente di oggi e i miei pensieri sono per la famiglia e gli amici della persona coinvolta. È difficile dire di più al momento perché siamo scioccati per quello che è successo. Mi dispiace per la famiglia, per i tifosi e per il nostro sport".

Anche la casa coreana ha voluto esprimere il suo cordoglio e ha deciso di ritirare la vettura numero 4 del neozelandese. Questo il comunicato Hyundai: "Il team e l'equipaggio hanno offerto pieno supporto agli organizzatori e alle autorità per capire tutti i dettagli dell'accaduto. Hyundai Motorsport esprime le proprie condoglianze alla famiglia, agli amici e alla persone colpite". CLICCA SUL PULSANTE QUI SOTTO PER IL VIDEO DELL'INCIDENTE DI HAYDEN PADDON AL RALLY MONTECARLO 2017