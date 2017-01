Risultati Coppa d'Africa 2017/ Classifica aggiornata, diretta gol livescore: le partite del girone C (oggi 20 gennaio)

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2017: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE. OGGI 20 GENNAIO 2017: IL GIRONE C - La Coppa d’Africa 2017 non si ferma: venerdì 20 gennaio è la giornata dedicata al girone C di cui si gioca il secondo turno. Come sempre due le partite in programma, come sempre nello stesso stadio (in questo caso è lo Stade Oyem) e con il consueto orario: alle ore 17 si parte con Costa d’Avorio-Repubblica Democratica del Congo, alle ore 20 avremo Marocco-Togo. C’è una squadra che potrebbe già centrare la qualificazione ai quarti di finale: si tratta della Repubblica Democratica del Congo, che quattro giorni fa all’esordio ha regolato il Marocco e adesso ha la grande possibilità di mettere le mani sul prossimo turno con una giornata di anticipo.

Per farlo però dovrà superare la Costa d’Avorio: gli Elefanti sono la nazionale campione in carica, una nazionale che, come negli ultimi anni, parte con i crismi della favorita per il titolo. Una squadra piena di talento e fisicità, di soluzioni tattiche ed esperienza internazionale; una squadra però che all’esordio ha steccato, non riuscendo ad avere la meglio sul Togo e pareggiando 0-0. Non è la prima volta: spesso e volentieri la Costa d’Avorio ha commesso l’errore di fidarsi un po’ troppo dei propri mezzi e di non spingere dunque sul pedale dell’acceleratore, con la convinzione di sfangarla in un modo o nell’altro. E’ questa la speranza della Repubblica Democratica del Congo, una nazionale in forte crescita che già alla vigilia di questo girone era additata come la probabile seconda qualificata ai quarti.

Nell'altra partita invece è spareggio per restare in corsa: il Marocco rischia tantissimo, ma del resto gli ultimi anni ci hanno detto che la nazionale del Maghreb non è più quella squadra che un tempo guidava tutto il movimento africano e, presentatasi in Gabon con una rosa povera di talento e picchi individuali, dovrà provare ad evitare la sconfitta per poi giocarsi tutto nell'ultima giornata. Stesso discorso o quasi per il Togo, che se non altro un punto l'ha conquistato; questa squadra ha avuto il suo momento di gloria nel 2013 quando ha raggiunto i quarti di finale, ma si è trattato dell'unica volta in cui il Togo ha superato la prima fase di Coppa d'Africa. Emmanuel Adebayor c'è ancora, ma dà la sensazione di essere troppo solo e soprattutto di aver già passato gli anni migliori; in ogni caso staremo a vedere quello che succederà in questa interessante giornata di Coppa d'Africa 2017 e se potremo già festeggiare una squadra qualificata ai quarti di finale.