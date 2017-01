Australian Open 2017/ Diretta Nadal-A. Zverev, S. Williams-Gibbs info streaming video e tv, orario delle partite (tennis, oggi 21 gennaio)

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2017: NADAL-A. ZVEREV, S. WILLIAMS-GIBBS INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (TENNIS, OGGI 21 GENNAIO) - Nadal-Alex Zverev, Serena Williams-Gibbs: sicuramente sono questi i due match più interessanti nella giornata odierna agli Australian Open 2017, dove - a partire dalla una della mattina italiana, le 11 di Melbourne - verrà completato il quadro del terzo turno. Match interessanti per la presenza in campo dei giocatori di cui sopra: tra Nadal e Zverev si è giocato un solo precedente, ma negli ottavi di Indian Wells il giovane tedesco aveva avuto la clamorosa occasione di fare lo scalpo al maiorchino, sbagliando una volée a campo aperto su una palla break.

Oggi, maturato ancor più e dotato di una testa di serie, Zverev è atteso al passo lungo: se sarà già oggi lo scopriremo, di certo ha una bella opportunità contro un Nadal che, sia pure tornato su livelli accettabili, non è ancora quel giocatore contro cui il 90% dei giocatori del circuito perdeva per il solo timore reverenziale.

Quello che sembra aver perso Novak Djokovic, già fuori dal torneo: per ora il serbo si stacca da Andy Murray nella corsa al numero 1 del ranking, perde la possibilità di vincere il settimo Australian Open e manda al terzo turno Denis Istomin, che giocando oggi contro Pablo Carreno Busta dovrà dirci se la vittoria al quinto contro Nole è stata un fuoco di paglia o gli ha dato la fiducia giusta per continuare a stupire.

Tra gli altri match, sarà uno spettacolo quello tra Grigor Dimitrov e Richard Gasquet, due giocatori dotati di rovescio a una mano e che sono tra i più tecnici del circuito; possibilità per Gael Monfils di fare strada, ma l’avversario è un Philipp Kohlschreiber tornato a giocare come un tempo, anche Dominic Thiem proverà a fare il salto di qualità sfidando quel Benoit Paire che purtroppo si è ritrovato proprio quando aveva di fronte il nostro Fabio Fognini.

Come sappiamo non ci sono più italiani da questa parte del tabellone; nemmeno in campo femminile, dove Serena Williams proverà a centrare la settima finale negli ultimi nove Slam giocati. La sua avversaria è Nicole Gibbs, che sulla carta non la spaventa; più difficile il compito per le sue potenziali avversarie in semifinale. Se però Karolina Pliskova vuole un posto tra le grandi non può farsi frenare dalla pur brava diciannovenne Jelena Ostapenko (ex campionessa juniores a Wimbledon), mentre Johanna Konta - semifinalista qui lo scorso anno - incrocia la racchetta con una Caroline Wozniacki che tra tanti problemi di tenuta fisica e mentale sta cercando di ritagliarsi un nuovo spazio tra le big del tennis femminile, ed è una minaccia per tutte se e quando riesce a esprimersi sui suoi livelli.

Le sorprese non mancano nemmeno qui: non lo è più di tanto Mirjana Lucic-Baroni, che aveva avuto tanti problemi ma, tornata, ha battuto Agnieszka Radwanska (lo aveva già fatto con Simona Halep), lo è eccome Maria Sakkari, la greca che ha saputo eliminare dalla scena Alizé Cornet e ha anche una bella possibilità contro Jennifer Brady, in una sfida tra due giocatrici che non godono di una testa di serie.

