Australian Open 2017/ Diretta Seppi-Wawrinka info streaming video e tv, orario delle partite (tennis, oggi 22 gennaio)

DIRETTA SEPPI-WAWRINKA AUSTRALIAN OPEN 2017: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (TENNIS, OGGI DOMENICA 22 GENNAIO) - Seppi-Wawrinka sicuramente, almeno in ottica italiana, è la diretta più importante nella giornata odierna agli Australian Open 2017, dove - a partire dalla una della notte italiana fra sabato e domenica, già le 11 di Melbourne - verrà iniziato il quadro del quarto turno (oppure ottavi di finale, se preferite) del primo torneo del Grande Slam nella stagione del tennis.

Una sfida decisamente difficile per l'altoatesino, che dovrà affrontare il numero 4 del seeding magari facendosi forza con il ricordo della vittoria - sempre agli Australian Open - contro uno svizzero ancora più illustre, cioè Roger Federer. Già la vittoria contro Nick Kyrgios, idolo locale degli australiani, è stata un bel colpo, soprattutto perché confermata nel terzo turno contro Steve Darcis, avversario probabilmente meno temibile ma che presentava numerose insidie dopo la precedente 'maratona'. Il cammino di Seppi è già da considerarsi più che positivo, nelle prossime ore scopriremo se diventerà addirittura fantastico.

Abbiamo accennato a Federer, che sarà protagonista dell'ottavo di finale in assoluto più affascinante contro Kei Nishikori. Un abbinamento dovuto al fatto che l'elvetico è finito al numero 17 nell'elenco delle teste di serie e così deve già incrociare il nipponico che è numero 5. Non è una buona notizia per Federer, ma lo è ancora meno per Nishikori, che avrebbe potuto avere in sorte un avversario più facile di un Federer capace di travolgere in tre soli set Tomas Berdych.

In campo anche il numero 1 del Mondo Andy Murray: il britannico dovrà affrontare il tedesco Mischa Zverev per continuare il proprio cammino e approfittare delal prematura uscita di scena del grande rivale Novak Djokovic. Giocherà oggi la numero 1 del Mondo anche in campo femminile: citazione d'obbligo quindi per l'impegno delal tedesca Angelique Kerber, che se la dovrà vedere con l'americana Coco Vandeweghe per conquistare l'accesso ai quarti di finale.

Ricordiamo che la diretta tv degli Australian Open 2017 è sui due canali Eurosport ed Eurosport 2; tutti coloro che non fossero in possesso di televisore potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video tramite gli abbonamenti alla pay tv del satellite (con l’applicazione Sky Go) e del digitale terrestre (Premium Play) oppure con Eurosport Player che richiede tuttavia il pagamento di una quota in abbonamento. Non mancate poi di visitare il sito ufficiale del torneo: www.ausopen.com, con le corrispettive pagine sui social network che sono facebook.com/AustralianOpen e, su Twitter, @australianopen.

