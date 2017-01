Brescia-Avellino/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Serie B 2017, oggi)

DIRETTA BRESCIA-AVELLINO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 21 GENNAIO) - Brescia-Avellino è diretta dall’arbitro Niccolò Baroni, trentatreenne della sezione di Firenze: per la sfida dello stadio Rigamonti appuntamento alle ore 15:00 di sabato 21 gennaio 2017. Il campionato di Serie B riparte dopo la pausa di tre settimane, con il girone di ritorno: tra le sfide del sabato rientra anche quella tra il Brescia allenato da Cristian Brocchi e l’Avellino di Walter Novellino.

Due squadre che nel match d’andata si spartirono la posta in palio impattando sull’1-1: al vantaggio del Brescia con l’Airone Caracciolo (55’) rispose il centravanti dell’Avellino Castaldo (65’). Dopo il giro di boa la classifica del torneo cadetto vede il Brescia in tredicesima posizione con 27 punti, 2 in meno rispetto alla fascia playoff e 5 in più sulla zona playout; l’Avellino invece apre il trio retrocessione con i suoi 21 punti, gli stessi del Pisa che però registra una differenza reti migliore (-5 contro il -13 degli irpini).

Nel mercato di gennaio le due società non sono rimaste con le mani in mano: il Brescia ha prelevato dalla Lazio il difensore croato Franjo Prce (prestito), mentre dalla Serie D è stato pescato l’attaccante italo-argentino Alexis Ferrante, classe 1995 che a 18 anni, nel gennaio 2012, era passato dal Piacenza alla Roma. L’operazione di maggiore richiamo è stata però quella che ha riportato a Brescia Stefano Mauri: l’ex capitano della Lazio, oggi trentasettenne, esordì in Serie A proprio con le Rondinelle nel 2003, ed ora riparte dal Rigamonti dopo qualche mese d’inattività. Il suo arrivo servirà anche per tamponare la partenza di Leonardo Morosini, trequartista di talento passato al Genoa per 2,5 milioni di euro.

L’Avellino aveva un maggiore bisogno di ritocchi vista la classifica: la società ha puntellato tre reparti prelevando dalla Fiorentina il portiere Federico Lezzerini, che rimpiazzerà Frattali partito in direzione Parma. Per le fasce laterali ecco Lorenzo Laverone, arrivato dalla Salernitana mentre il centrocampo potrà contare su un Federico Moretti in più (dal Latina). Sul fronte cessioni da registrare soprattutto il prestito di Benjamin Mokulu al Frosinone: l’attaccante belga non aveva ingranato quest’anno, rimanendo a secco nelle 12 presenze accumulate.

Passiamo quindi alle probabili formazioni di Brescia-Avellino a cominciare dai padroni di casa: Cristian Brocchi dovrebbe proporre un 4-3-1-2 con Stefano Mauri, che ha scelto la maglia numero 23, a supporto delle punte Andrea Caracciolo ed Ernesto Torregrossa, autori rispettivamente di 7 e 4 gol nel girone d’andata. A centrocampo manca lo squalificato Martinelli: spazio a Modic, Sbrissa e Bisoli, quest’ultimo molto chiacchierato dal tam-tam di calciomercato. In difesa da destra a sinistra previsti lo svizzero Untersee, Calabresi, Edoardo Lancini e il senegalese Racine Coly. Tra i pali Minelli. Indisponibili gli infortunati Somma, Prce, Andrea Rossi, Ndoj e Bonazzoli.

L’Avellino dovrebbe rispondere con un 4-4-2: davanti al portiere Lezzerini i difensori centrali Djmsiti e Alejandro Gonzalez, a completare la retroguardia i terzini Donkor e Laverone. Subito in campo quindi i nuovi acquisti: a centrocampo infatti Novellino dovrebbe lanciare Moretti che farà coppia con il belga Omeonga, mentre D’Angelo e Belloni si occuperanno delle corsie laterali. Attacco affidato al tandem Verde-Ardemagni, una coppia su cui l’Avellino punta molto: Ardemagni in particolare sembra poter andare ben oltre le 3 reti del primo girone. Non mancano i problemi al mister biancoverde che deve rinunciare agli infortunati Migliorini, Gavazzi ed Asmah, oltre all’attaccante Idrissa Camara che sta giocando la Coppa d’Africa con la Guinea-Bissau.

Un’occhiata alle quote proposte da snai.it per la sfida del Rigamonti: il segno 1 per la vittoria del Brescia è favorito a 2,25, il segno X per il pareggio vale 3 volte la posta in gioco mentre il segno 2, che simboleggia il successo esterno dell’Avellino, è valutato 3,65. Opzione Under a quota 1,73, Over a 2,00, Gol a 1,75 e NoGol a 1,95. La partita di Serie B Brescia-Avellino sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 4 HD, il numero 254: telecronaca dalle ore 15:00.

I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l'applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; per i non abbonati al pacchetto Calcio il codice d'acquisto pay-per-view è 400629. Sui canali Sky Sport 1 HD (numero 201) e Super Calcio HD (n.206) andrà in onda Diretta Gol Serie B, con collegamenti in tempo reale da tutti i campi del pomeriggio.

