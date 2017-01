CADUTA FEUZ, DISCESA LIBERA KITZBUHEL: LO SVIZZERO FINISCE NELLE RETI DI PROTEZIONE, VIDEO! (COPPA DEL MONDO SCI ALPINO, 21 GENNAIO 2017) - Brutta caduta per Beat Feuz durante la discesa libera di Kitzbuhel, appuntamento della Coppa del Mondo 2017 di sci alpino in corso di svolgimento in Austria. Lo sciatore svizzero è infatti finito nelle reti di protezione mentre era impegnato in un tentativo che, se portato a termine, avrebbe potuto consegnargli le prime posizioni della classifica provvisoria. La dinamica della caduta di Feuz ha visto l'elvetico perdere le punte degli sci, con il possente discesista che a quel punto si è ritrovato ad altissima velocità lanciato verso le reti. Feuz è stato comunque abile a cercare di frenare la propria caduta ma le reti ben posizionate hanno evitato che lo svizzero si schiantasse sul pubblico presente lungo la pista. Dopo alcuni minuti di preoocupazione per le sorti di Feuz, rimasto intrappolato, un boato si è levato dalla folla quando l'elvetico si è rialzato sulle sue stesse gambe giungendo all'arrivo da solo. Insomma, per fortuna ricorderemo la caduta di Feuz, che potete vedere cliccando qui, soltanto come uno spavento senza conseguenze!

