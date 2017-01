Carpi-Vicenza/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Serie B 2017, oggi)

DIRETTA CARPI-VICENZA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 21 GENNAIO) - Carpi-Vicenza, diretta dall'arbitro Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, si gioca sabato 21 gennaio 2017 alle ore 15.00 e sarà la sfida che vedrà ripartire per le due formazioni il campionato di Serie B dopo la sosta invernale. Il 2016 si era concluso in maniera estremamente brillante per i berici allenati da Bisoli, col nuovo allenatore che è riuscito finalmente a far ingranare la propria squadra dopo tante sofferenze. Tre importantissime vittorie consecutive contro Hellas Verona, Ternana e Cittadella ed un prezioso pareggio esterno sul campo dello Spezia hanno permesso ai veneti di scalare la classifica e di assestarsi a quota venticinque punti, a tre lunghezze di distanza dal Cesena quintultimo in zona play out.

Non altrettanto brillante è stata la chiusura del Carpi, che dopo la retrocessione dalla Serie A della scorsa stagione non è riuscito a tenere il passo delle prime, perdendo anche l'ultima trasferta dell'anno a Novara e ritrovandosi dunque alla fine del girone d'andata sesto in classifica, a sei lunghezze dal Frosinone secondo.

Gli emiliani sembrano senz'altro competitivi per i play off e possono ancora sperare nella promozione diretta in Serie A, manca però la giusta lucidità per trovare quella continuità di rendimento che potrebbe riportare la squadra di Castori a riprendersi quello che è stato perso d'un soffio la stagione scorsa, ovvero la prima, storica serie A della storia del Carpi. Sarà senz'altro difficile rapportarsi ad un Vicenza che ha ritrovato solidità e che non perde dalla trasferta di Novara (fatale dunque per entrambe le squadre) del 3 dicembre scorso.

Allo stadio Cabassi scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa del Carpi in campo con lo sloveno Belec in porta, Romagnoli e Gagliolo centrali di difesa in una linea a quattro con l'altro sloveno Struna terzino destro e Letizia terzino sinistro, mentre il senegalese Mbaye e Crimi si muoveranno per vie centrali sulla linea mediana.

A centrocampo gli esterni saranno Bifulco sulla fascia destra e Di Gaudio sulla fascia sinistra, mentre a Lollo toccheranno i compiti da trequartista con Lasagna confermato nel ruolo di unica punta in attacco. Il Vicenza opporrà invece Vigorito tra i pali, Andrea Esposito e Zaccardo al centro della difesa e l'austriaco Zivkov come esterno mancino della retroguardia, con la linea a quattro che sarà completata da Pucino sulla fascia destra. Signori e Rizzo giocheranno come playmaker arretrati, mentre Galano, Bellomo e Vita supporteranno l'azione di Giacomelli, unica punta di ruolo.

Il Carpi vivrà l'anno nuovo senza rinunciare all'assetto particolarmente compatto che ha sempre contraddistinto la gestione Castori, con la formazione emiliana schierata con un 4-4-1-1 spesso efficace soprattutto sul piano difensivo, ma che negli ultimi appuntamenti del 2016 ha evidenziato alcune problematiche. Un solo punto a cavallo di Natale per i ragazzi di Castori, che in casa non vincono dallo scorso 26 novembre, quando piegarono allo stadio Cabassi il Cittadella.

In generale il Carpi in casa ha vinto solo tre partite nel girone d'andata, un rendimento che ha frenato la squadra che considerando solo le partite in trasferta sarebbe invece prima in classifica. Bisoli ha ridisegnato con il 4-2-3-1 il Vicenza, come detto prepotentemente risalito dopo un lungo periodo di crisi. Nelle ultime sette partite i veneti sono usciti sconfitti solamente nella sopra citata trasferta di Novara e hanno ritrovato una continuità invidiabile. All'andata è stato il Carpi ad imporsi a Vicenza con un secco due a zero, gol di Bifulco e Bianco.

Il Vicenza ha chiuso alla grande il 2017, ma le agenzie di scommesse credono comunque nelle maggiori potenzialità tecniche del Carpi, considerato favorito con Betclic che quota 1.75 il successo interno, mentre Bwin offre a 3.40 la quota per l'eventuale pareggio e Unibet che alza invece fino a 5.75 la quota per l'affermazione esterna della formazione berica.

Sarà il canale 255 del bouquet satellitare di Sky a trasmettere in diretta tv esclusiva per tutti gli abbonati Carpi-Vicenza, sabato 21 gennaio 2017 alle ore 15.00. Ci sarà anche la possibilità di vedere il match in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it, disponibile per gli abbonati alla pay tv satellitare per vedere il match via web.

