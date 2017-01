Casertana-Paganese/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone C)

DIRETTA CASERTANA-PAGANESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 21 GENNAIO 2017) - Casertana-Paganese, diretta dall'arbitro Andrea Capone della sezione di Palermo, si gioca sabato 21 gennaio 2017 alle ore 14.30 e sarà un derby campano tra due squadre che sono riuscite a chiudere in maniera abbastanza convincente il 2017. La Casertana infatti, dopo un periodo particolarmente segnato da alti e bassi che non avevano permesso ai rossoblu di centrare il salto di qualità, hanno ottenuto a cavallo di Natale due successi particolarmente importanti.

Il primo in casa contro il Melfi, il secondo in trasferta su un campo sempre ostico come quello di Monopoli. Una vittoria che ha permesso alla squadra di Andrea Tedesco di agganciare proprio i pugliesi all'undicesimo posto in classifica, e soprattutto di mettersi alle spalle una situazione difficile a livello di rendimento, con la zona play out ed il quintultimo posto occupato dal Taranto distanziato ora di sette punti.

La Casertana sembra avere le carte in regola per provare almeno a partecipare ai play off. Alla Paganese di Grassadonia, dopo un inizio di stagione molto difficile, interessa invece soprattutto garantirsi una salvezza che, se ottenuta direttamente senza passare dai play out, avrebbe il sapore di una vittoria del campionato.

Il 2016 della Paganese si è concluso con un brillante pareggio casalingo contro la capolista Matera, che si è vista raggiunta da Lecce e Juve Stabia in prima posizione proprio a causa di questo pari. Un risultato che conferma quanto i campani siano diventati squadra capace di far soffrire le grandi, anche se per la salvezza, con i punti di distanza dalla zona play out che sono comunque ancora solamente quattro.

Le probabili formazioni del match: la Casertana tornerà in campo con Ginestra tra i pali, Rainone e D'Alterio al centro della difesa mentre Colli avrà compiti di esterno laterale di destra e l'uruguaiano Ramos di esterno laterale di sinistra. Il croato Rajcic manterrà il suo posto in cabina di regia affiancato da De Marco e Giorno nel terzetto di centrocampo, l'argentino Corado giocherà invece come centravanti, supportato nel tridente offensivo da Carlini e da Giannone.

La risposta della Paganese sarà affidata a Marruocco tra i pali, Camilleri e Silvestri al centro della difesa, con Picone posizionato a destra e Della Corte a sinistra nel quartetto difensivo. Pestrin, Maiorano e Deli a centrocampo copriranno le spalle ai due incursori offensivi, il panamense Herrera e Cicerelli, che giocheranno come trequartisti dietro l'unica punta di ruolo, Iunco.

Andrea Tedesco riproporrà il suo 4-3-3 che gioie e dolori ha riservato ai tifosi della Casertana in un girone d'andata forse un po' al di sotto delle aspettative, ma che partita dopo partita ha messo comunque in mostra una squadra in grado di ricostruirsi una precisa identità. 4-3-2-1 ad albero di Natale per la Paganese di Grassadonia, camaleontica a livello tattico nella prima metà della stagione e capace di giocare tra le linee con brillantezza, privando di punti di riferimento gli avversari di turno.

La Casertana viene considerata dai bookmaker formazione di tasso tecnico superiore, anche se la Paganese ha confermato di saper dare filo da torcere a molte formazioni. La vittoria interna viene quotata 1.91 da Bet365, mentre l'eventuale successo esterno viene quotato 3.90 da Betclic. La parità nel derby campano di questa terza giornata di ritorno viene quotata invece 3.20 da Betfair.

Casertana-Paganese, sabato 21 gennaio 2017 alle ore 14.30, potrà essere seguita in diretta streaming video da tutti gli appassionati sul canale web sportube.tv, per coloro che avranno sottoscritto un abbonamento al portale per tutto il campionato di Lega Pro o la singola squadra.

