Chievo-Fiorentina/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live (oggi Serie A 2017 21^ giornata)

DIRETTA CHIEVO-FIORENTINA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 21^ GIORNATA) - Chievo-Fiorentina, sabato 21 gennaio 2017 alle ore 18.00, diretta dall'arbitro Fabio Maresca della sezione di Napoli, sarà il primo anticipo della seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. Al di là delle differenti ambizioni con le quali sono partite ad inizio stagione, le due squadre si ritrovano di fronte a non molta distanza in classifica. Trenta punti per la Fiorentina, che deve però recuperare la trasferta di Pescara positicipata per il maltempo record, venticinque per il Chievo.

Certo, i viola sono reduci dall'esaltante vittoria contro la Juventus, un'eventualità che quando si verifica riesce sempre ad esaltare i tifosi viola, ma la lotta per l'Europa appare comunque problematica, con l'Inter lontana sei lunghezze al sesto posto che potrebbe essere l'ultimo a garantire l'Europa, anche se i toscani hanno comunque ancora aperta la porta della Coppa Italia. Il Chievo invece con ben quindici punti di vantaggio sul terzultimo posto sembra aver archiviato anche quest'anno nel migliore dei modi il capitolo salvezza, anche se gli ultimi risultati hanno un po' bruciato sul nascere eventuali velleità in chiave europea da parte della squadra allenata da Rolando Maran.

Nelle ultime tre partite di campionato disputate, infatti, il Chievo ha subito altrettante sconfitte, cedendo il passo alla Roma in trasferta, all'Atalanta in casa e all'Inter di nuovo lontano dal Bentegodi, peraltro trovandosi ad incassare dieci gol nel giro di tre partite. Curiosamente, l'11 gennaio scorso gli scaligeri si sono trovati di fronte proprio alla Fiorentina, ma in un match disputato allo stadio Franchi, negli ottavi di finale di Coppa Italia. La Fiorentina ha sudato le proverbiali sette camicie per ottenere la qualificazione, strappata grazie ad un rigore trasformato allo scadere da Bernardeschi.

La Fiorentina aveva chiuso l'anno pareggiando in maniera pirotecnica contro il Napoli (che sarà proprio l'avversario dei viola nei quarti di Coppa Italia) per poi ritrovarsi a veder rinviata, come detto, la prima trasferta del 2017 sul campo del Pescara. Contro la Fiorentina è arrivata invece una vittoria che oltre a rappresentare un fiore all'occhiello per i tifosi, ha rilanciato definitivamente le ambizioni in campionato della squadra di Paulo Sousa.

Il 30 aprile scorso a Verona le due squadre hanno pareggiato a reti bianche nel loro confronto diretto. La Fiorentina ha battuto il Chievo per l'ultima volta giocando in trasferta il 18 gennaio del 2015, con rete decisiva di Babacar allo scadere dopo che Pellissier per i padroni di casa aveva pareggiato il momentaneo vantaggio viola siglato da Gonzalo Rodriguez. Il Chievo ha invece battuto la Fiorentina in casa per l'ultima volta il 6 novembre del 2011 grazie ad una rete di Rigoni, decisiva per il successo di misura dei veronesi. Nel match d'andata di questo campionato è stata invece la Fiorentina ad avere la meglio al novantatreesimo minuto, ancora una volta grazie ad un rigore trasformato da Bernardeschi.

Le motivazioni ed il migliore stato di forma sembrano fare la differenza nelle valutazioni delle agenzie di scommesse, che quotano 2.30 con Betfair la vittoria esterna della squadra di Paulo Sousa, mentre il pareggio viene proposto ad una quota di 3.25 da Bwin ed il successo interno del Chievo ad una quota di 3.50 da William Hill. Chievo-Fiorentina, sabato 21 gennaio 2017 alle ore 18.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv per gli abbonati Sky sui canali 206 (Sky Super Calcio HD) e 252 (Sky Calcio 1 HD) del satellite, mentre gli abbonati Mediaset Premium potranno collegarsi sul canale Premium Sport HD. I siti skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it si occuperanno invece della diretta streaming video via internet per gli abbonati alle due piattaforme.

Momento decisivo per Paulo Sousa che può rallegrarsi non solo per la grande prova dei suoi contro la Juventus, ma anche per il no del bomber Kalinic alle sirene cinesi, con l'attaccante croato che ha deciso di restare a Firenze, un asso nella manica che potrebbe rivelarsi decisivo per la Fiorentina nella corsa verso l'Europa. Maran ha visto un buon Chievo a San Siro nella partita persa nei minuti finali contro l'Inter, ma il trend in questo momento è negativo e il tecnico ha chiesto ai suoi di scuotersi per non vanificare quanto di buono fatto in precedenza in un campionato ancora molto lungo.