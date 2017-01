Cittadella-Bari / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Serie B 2017, oggi)

DIRETTA CITTADELLA-BARI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 21 GENNAIO) - Cittadella-Bari, diretta dall'arbitro Antonio Rapuano della sezione di Rimini, si gioca sabato 21 gennaio 2017 alle ore 15.00 e sarà una delle partite del vasto programma della prima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Si affronteranno due squadre divise solamente da cinque punti in classifica, quinti i veneti e ottavi in classifica i pugliesi, a pari merito con la Virtus Entella e sulla linea di confine della zona play off. Il Cittadella nel girone d'andata ha stupito tutti con una vera e propria partenza a razzo, che ha regalato a lungo il primo posto in classifica alla sorprendente neopromossa dalla Lega Pro.

Poi la squadra di Venturato ha evidenziato un calo piuttosto evidente, che ha portato la formazione granata a perdere progressivamente posizioni, anche se va segnalato come il secondo posto del Frosinone sia al momento distante solo quattro lunghezze per i veneti, e come il Cittadella chiuda in classifica uno sbalorditivo terzetto di neopromosse che occupa dalla terza alla quinta posizione.

Il Cittadella ha perso però cinque delle ultime otte partite disputate in campionato, vincendo però le restanti tre, compresa l'ultima disputata il 30 dicembre scorso in casa contro la Virtus Entella. Il Bari è reduce invece da tre pareggi e due vittorie nelle ultime cinque partite. Da quando Colantuono ha sostituito Stellone sulla panchina biancorossa i risultati sono sensibilmente migliorati, ma per i pugliesi gli ultimi due pareggi contro Ascoli e Spal hanno avuto il sapore di occasione mancata per ridurre ulteriormente le distanze con la parte nobile della classifica.

Allo stadio Tombolato saranno queste le probabili formazioni che scenderanno in campo. I padroni di casa del Cittadella affronteranno la sfida con Alfonso estremo difensore alle spalle di una linea difensiva a quattro composta da Salvi sulla fascia destra, Benedetti sulla fascia sinistra, Varnier e Scaglia al centro della difesa. Pasa, Paolucci e Bartolomei comporranno il terzetto di centrocampo, col brasiliano Chiaretti che avrà compiti da trequartista con Arrighini e Strizzolo, entrambi a segno nell'ultimo match ufficiale disputato contro la Virtus Entella, che formeranno il tandem offensivo.

Risponderà il Bari con Di Cesare, Capradossi e Tonucci titolare nella difesa a tre davanti al numero uno Micai. L'albanese Basha e Fedele presidieranno la zona centrale di centrocampo, con Scalera sull'out di destra e il francese Doumbia impiegato come esterno laterale mancino. Maniero, Brienza e De Luca saranno confermati titolari nel tridente offensivo della formazione pugliese.

Le due squadre non rinunceranno alle loro peculiarità tattiche alla ripresa del campionato. 4-3-1-2 dunque confermato per il Cittadella di Venturato, che ha iniziato a stupire l'Italia nel girone d'andata proprio espugnando Bari nella partita d'esordio. E' mancato solo un pizzico di continuità ai granata per continuare ad esprimersi ai grandi livelli delle prime giornate, ma da neopromossa dalla Lega Pro la formazione padovana non poteva sicuramente aspettarsi di meglio dal suo ritorno in cadetteria, e anche il raggiungimento dei play off potrebbe comunque essere archiviato come un risultato memorabile, considerando che l'impresa è riuscita solamente un'altra volta nella storia del Cittadella.

4-4-2 per il Bari di Colantuono con l'ex tecnico di Atalanta e Udinese che ha puntato soprattutto sulla concretezza per risollevare la formazione pugliese, che era partita ad inizio stagione con discrete ambizioni di alta classifica. Da tre anni il Bari fallisce l'assalto alla Serie A, quest'anno i play off sembrano al momento il traguardo più credibile per sognare poi il ritorno nella massima serie.

Il Cittadella in casa prima della sosta è riuscito a fare le cose migliori, e la squadra di Venturato si guadagna così un moderato favore del pronostico da parte dei bookmaker, con Paddy Power che propone a 2.40 la quota per l'affermazione interna della squadra veneta, mentre il blitz pugliese allo stadio Tombolato viene offerto a una quota di 3.25 da Bwin. Bet365 quota invece 3.10 l'eventuale pareggio.

Il canale Sky Calcio 3 HD (numero 253 del satellite, visibile per tutti gli abbonati Sky) offrirà la diretta tv esclusiva di Cittadella-Bari, sabato 21 gennaio 2017 alle ore 15.00. Sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming video via internet, sempre se abbonati a Sky, collegandosi via web sul sito skygo.sky.it.

