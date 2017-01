Consigli Fantacalcio / Formazioni Serie A, i giocatori da schierare (21-22 gennaio 2017, 21^ giornata)

CONSIGLI FANTACALCIO: FORMAZIONI SERIE A, I GIOCATORI DA SCHIERARE (21^ GIORNATA, 21-22 GENNAIO 2017) - Nel fine settimana torna la Serie A con la 21^ giornata di campionato, la seconda del girone di ritorno. Andremo, dunque, ad analizzare partita per partita i match di questo turno e scegliere i possibili protagonisti, cercando di individuare i consigli più convenienti per il Fantacalcio. Ricordiamo di seguito il programma dl turno: i due anticipi di sabato 21 gennaio 2017 sono Chievo-Fiorentina (ore 18.00) e Milan-Napoli (20:45); domenica 22 sarà la volta di Juventus-Lazio (ore 12:30), poi alle 15:00 Bologna-Torino, Empoli-Udinese, Genoa-Crotone, Palermo-Inter e Pescara-Sassuolo; in serata alle ore 18.00 Atalanta-Sampdoria ed infine alle ore 20.45 si gioca Roma-Cagliari. Passiamo ora ai consigli del Fantacalcio per la 21^ giornata di Serie A partita per partita.

CONSIGLI FANTACALCIO CHIEVO-FIORENTINA - Nell'anticipo fra Chievo Verona e Fiorentina i due giocatori da schierare sono Birsa e Bernardeschi, i due uomini di qualità delle compagini. I bomber a cui aggrapparsi sono Pellisser e Kalinic, mentre le possibili sorprese potrebbero rivelarsi Inglese e Cristoforo. In difesa i due uomini di maggior affidamento sono Dainelli da una parte e Gonzalo Rodriguez dall'altra. Da evitare invece i terzini Cacciatore e Tomovic.

CONSIGLI FANTACALCIO MILAN-NAPOLI - Nell'anticipo del sabato sera fra Milan e Napoli i dubbi sono pochi. Per i rossoneri il bomber di riferimento è Bacca, per i partenopei è il belga Mertens. I due uomini chiave sono Suso da una parte e Callejon dall'altra, mentre le due sorprese potrebbero essere Lapadula e Zielinski. I due migliori difendenti restano Paletta e Tonelli, da evitare Calabria per il Diavolo e Hysaj per gli azzurri.

CONSIGLI FANTACALCIO JUVENTUS-LAZIO - Nell'ultimo anticipo, quello della domenica alle ore 12.30, la Juventus sfiderà la Lazio, affidando il reparto offensivo alla coppia Higuain-Dybala, che ha dimostrato di essere molto affiatata. La possibile sorpresa potrebbe essere il neo-acquisto Rincon, il difensore top è invece Barzagli. Da non schierare il terzino destro Lichtsteiner, spesso disattento. La Lazio opterà per Immobile e Milinkovic-Savic, e sulla possibile sorpresa Biglia. In difesa il migliore è Bastos, da evitare invece Cataldi.

CONSIGLI FANTACALCIO GENOA-CROTONE - Nella sfida fra Genoa e Crotone i padroni di casa puntano sul duo Simeone-Laxalt, e sperano nei gol della sorpresa Ninkovic. Il miglior difensore è Munoz, da non schierare l'esterno Edenilson. Per il Crotone l'uomo chiave è Rohden, il miglior goleador è senza dubbio Falcinelli. La sorpresa potrebbe essere Trotta, il miglior difensore è Claiton Dos Santos. Da non schierare l'estremo difensore Cordaz.

CONSIGLI FANTACALCIO BOLOGNA-TORINO - Il Bologna ospiterà il Torino, affidandosi al fiuto del gol del centravanti Destro e ai tiri dalla distanza di Dzemaili. Possibile sorpresa Di Francesco, la garanzia in difesa si chiama Masina. da non schierare invece Gastaldello, al pari del torinista Iturbe. Per i granata Belotti è il miglior attaccante, Iago Falque il giocatore a cui aggrapparsi. La possibile sorpresa è il centrocampista Baselli, il migliore della difesa di Sinisa Mihajlovic è senza dubbio Rossettini.

CONSIGLI FANTACALCIO EMPOLI-UDINESE - L’Empoli vuole tornare a vince contro l'Udinese, e per farlo affiderà le chiavi dell'attacco alla coppia Maccarone-Mchedlidze. Potrebbe sorprendere i fanta-Allenatori l'esterno Pucciarelli, mentre il leader difensivo è Bellusci. Da non schierare il terzino francese Laurini. Per l'udinese i punti di riferimento sono Thereau e Zapata, mentre un possibile crack è il centrocampista Fofana. In difesa preferire Hertaux a Danilo, non eccelso in fase d'impostazione.

CONSIGLI FANTACALCIO PALERMO-INTER - Il Palermo cerca disperatamente punti, affidando il gioco offensivo a Nestorovski e a Quaison, cercando qualche giocata dai piedi di Diamanti. In difesa Goldaniga potrebbe regalare bonus insperati, da evitare lo sloveno Andelkovic. Per l'Inter gli uomini più in forma sono Icardi e Perisic, la possibile sorpresa il neo centrocampista Gagliardini. In difesa spazio al centrale brasiliano Miranda, da evitare invece il terzino giapponese Nagatomo.

CONSIGLI FANTACALCIO PESCARA-SASSUOLO - Il Pescara contro il Sassuolo punta tutto su Caprari e Gilardino, sperando anche nei bonus di Benali. In difesa spazio a Stendardo, mentre Coda dovrà restare in panchina. Il Sassuolo affiderà le redini dell'attacco a Matri e all'estro del rientrante Berardi. Possibili sorprese potrebbero arrivare dal centrocampista Duncan. Nel pacchetto arretrato preferire Cannavaro all'altro centrale difensivo Letschert.

CONSIGLI FANTACALCIO ATALANTA-SAMPDORIA - L'Atalanta contro la Sampdoria conta come al solito sulla fantasia del Papu Gomez e sui gol di Kessié. Potrebbe sorprendere i tifosi Petagna, assieme al solido difensore Toloi. Da non schierare Andrea Masiello. La Samp dal canto suo conta molto sul duo Muriel-Quagliarella e spera di avere risposte dal fantasista Fernandes. In difesa spazio a Silvestre con Regini che resterà in panchina.

CONSIGLI FANTACALCIO ROMA-CAGLIARI - La Roma contro il Cagliari riproporrà il bomber Dzeko e si affida al momento di forma di Nainggolan. La sorpresa potrebbe essere El Shaarawy, il leader della difesa il greco Manolas, da preferire a Juan Jesus. In casa Cagliari spazio senza dubbio a Borriello e a Joao Pedro, oltre che alla sorpresa Farias. Il miglior difensore dei sardi è Ceppitelli, il calciatore da non schierare invece è Murru.

