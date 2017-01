Cosenza-Matera/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone C)

DIRETTA COSENZA-MATERA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 21 GENNAIO 2017) - Cosenza-Matera, diretta Niccolò Pagliardini della sezione di Arezzo, si gioca sabato 21 gennaio 2017 alle ore 14.30 e sarà la prima partita del nuovo anno nel girone C di Lega Pro. Il programma della terza giornata di ritorno trova in apertura già un match estremamente molto interessante, tra i calabresi quinti in classifica, che hanno iniziato un nuovo ciclo tecnico dopo l'esonero di Roselli e la promozione in panchina del suo secondo De Angelis, e la capolista del raggruppamento.

CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (22^GIORNATA)

Il Matera infatti divide la prima piazza di questo equilibratissimo campionato con Lecce e Juve Stabia a quota quarantatre punti, col Foggia che insegue a due lunghezze di distanza. Trentatré i punti per il Cosenza quinto, staccato quindi dal quartetto che al momento si sta giocando la promozione diretta in Serie B. I silani hanno chiuso il 2016 con una roboante vittoria sul campo del Taranto, un netto tre a zero che ha mitigato la delusione dei tifosi dopo il pari nel derby contro il Catanzaro, risultato che di fatto è costato la panchina a Roselli.

Il Matera ha chiuso l'anno col vento in poppa, con vittorie spesso molto ricche di gol, ma i lucani non sono riusciti a chiudere da soli in testa alla classifica il 2016, avendo pareggiato l'ultimo match dell'anno in casa dell'ostica Paganese, osso molto duro da affrontare per tutte le grandi del torneo.

Le probabili formazioni dell'incontro: il Cosenza comincerà il suo 2017 con Perina tra i pali, Tedeschi e Blondett schierati al centro della difesa, mentre a Corsi toccherà il compito di coprire la fascia destra sulla retroguardia e a D'Anna invece la fascia sinistra. A centrocampo partiranno titolari dal primo minuto Mungo, Caccetta e Ranieri, mentre Gambino sarà utilizzato in posizione di centravanti assieme a Cavallaro e Statella nel tridente offensivo.

La risposta del Matera sarà affidata ad Alastra tra i pali, mentre Ingrosso, Piccinni e Mattera giocheranno come titolari nella difesa a tre. A centrocampo toccherà a Casoli a destra e a Meola a sinistra coprire le fasce laterali, mentre saranno De Rose e Iannini a muoversi per vie centrali. In attacco gli esterni saranno Carretta e Strambelli, con Negro che giocherà invece al centro del fronte offensivo.

La filosofia offensiva non fa difetto agli allenatori delle due squadre, con De Angelis che ha assestato sul 4-3-3 il Cosenza dopo l'addio di Roselli e con Auteri che proseguirà con il 3-4-3 che grandissime soddisfazioni gli ha regalato nella prima parte della stagione. Il tecnico ha capito che il Matera dovrà lottare e soffrire fino in fondo per centrare la promozione, ma la speranza sembra essere comunque concreta per una squadra che ha dimostrato di essere micidiale in attacco ma anche estremamente organizzata in difesa.

Il Cosenza punterà invece a vivere un girone di ritorno in crescita per poi giocarsi potenzialmente le proprie carte nei play off. A Roselli è mancata la continuità di rendimento per un gruppo che in estate sperava di essere protagonista anche per la promozione diretta in cadetteria.

Quello di Cosenza è un campo blasonato e difficile e le agenzie di scommesse ne tengono pienamente conto, con vittoria lucana considerata di pochissimi il risultato più propbabile, con Paddy Power che fissa a 2.50 la quota per il segno '2', contro la quota di 2.75 proposta da Bet365 per la vittoria casalinga. Betfair assesta invece a 3.10 la quota per il pareggio.

Cosenza-Matera, sabato 21 gennaio 2017 alle ore 14.30, come tutti i match di Lega Pro tornerà ad essere un'esclusiva del portale sportube.tv, con diretta in streaimng video per gli abbonati che hanno sottoscritto la formula per tutto il campionato o per le partite di una singola squadra. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (22^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.