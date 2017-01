Diretta/ Conegliano-Firenze: info streaming video e tv, orario e risultato live (Raisport, volley femminile, 13^ giornata Serie A1, oggi)

DIRETTA IMOCO VOLLEY CONEGLIANO-IL BISONTE FIRENZE: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (RAISPORT, VOLLEY FEMMINILE SERIE A1 13^ GIORNATA, OGGI 21 GENNAIO 2017) – Conegliano-Firenze, diretta dagli arbitri Zingaro e Giardini, è la partita di volley femminile in programma per oggi 21 gennaio 2017 alle ore 20.30 e valida per la 13^giornata del campionato di Serie A1. Le pantere approdano a questo anticipo con il desiderio di continuare la propria marcia solitaria in testa alla classifica: dieci vittorie e due sconfitte, con ben 28 punti conquistati. Anche contro il Bisonte Firenze bisognerà mantenere questo ritmo, per cercare di fare il vuoto e lanciare un forte segnale alle dirette concorrenti. Le toscane cercano comunque la rincorsa al play off, ma i due punti che le separano da Modena nella graduatoria generale devono essere subito recuperati. Andarsi a giocare un bel match in casa della capolista non è semplice, ma comunque si proverà a fare il tutto per tutto.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA STREAMING DI CONEGLIANO-FIRENZE (da raiplay.it)

Davide Mazzanti ha già la formazione pronta per la sua Conegliano: Monica De Gennaro è il titolare inamovibile, mentre in cabina di regia andrà Katarzyna Skorupa, ma attenzione ad Ofelia Malinov, che potrebbe comunque entrare a gara in corso. In attacco confermata Serena Ortolani insieme a Samantha Bricio ed Elisa Cella, mentre al centro sono pronte Raphaela Folie e Robin De Kruijf, per cercare di arginare l'attacco ospite. Jenny Barazza potrebbe entrare a gara in corso: la sua esperienza è sicuramente decisiva al successo dell'Imoco Conegliano Volley.

Anche Marco Bracci dovrebbe avere la formazione anti-Conegliano già pronta: al centro confermate Raffaella Calloni e Vittoria Repice, che cercheranno di arginare Serena Ortolani e la sua esperienza. Beatrice Parrocchiale andrà ad occupare il ruolo di libero, mentre in cabina di regia va Marta Bechis, con Francesca Bonciani è pronta per entrare a gara in corso. In attacco andranno Stepanie Enright, Odina Bayramova e Indre Sorokaite: le tre cercheranno di scardinare la difesa avversaria e imporre il proprio ritmo sin dalle prime battute. Sarà comunque una sfida complicata e ricca di insidie per le padrone di casa, che non devono lasciare nulla al caso.

Conoscendo Conegliano, il ritmo infernale sarà imposto sin dai primi minuti. La squadra di casa non vuole assolutamente lasciare il gioco in mano alle proprie avversarie, anche perché la squadra ha esperienza e sa come si vince. Dunque è proprio in queste partite che non bisogna lasciare nulla al caso, visto che un piccolo errore di distrazione può essere fatale.

Le padrone di casa avranno inoltre il pubblico dalla loro parte: giocare con una curva che ti incita è sicuramente un punto a favore per chi ha il match in casa. Servirà sangue freddo e minima attenzione ai dettagli per Conegliano per evitare una débâcle netta. Sicuramente Conegliano ha dalla sua l'esperienza e la voglia di proseguire in questa marcia. Ma nulla è perduto per Firenze: sulla carta Conegliano è sicuramente più forte, ma sul match singolo tutto può accadere, soprattutto in un campionato come quello di quest'anno, sempre combattuto e difficilmente pronosticabile.

Solo il campo saprà darci il verdetto finale. Ricordiamo infine che il match tra Conegliano e Firenze, nella 13^ giornata della Serie A1 sarà visibile in diretta tv sulla Rai, nello specifico su Raisport 1, liberamente disponibile sul canale 57 del digitale terrestre: sarà altresì confermata anche la diretta streaming video della partita tramite il servizio gratuito raiplay.it.

