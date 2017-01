Diretta/ Discesa femminile Garmisch streaming video e tv, risultato live (Coppa del Mondo sci, oggi sabato 21 gennaio 2017)

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, DISCESA FEMMINILE GARMISCH PARTENKIRCHEN STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI SABATO 21 GENNAIO 2017) – Oggi la Coppa del Mondo di sci alpino è di scena a Garmisch Partenkirchen (Germania), una delle località più classiche per il Circo Bianco, che ci propone una discesa libera che sarà seguita domani da un super-G, per un weekend tutto all'insegna della velocità, quasi una rarità finora in questa stagione che per il momento ci ha offerto molte più gare tecniche. Le specialiste della discesa scalpitano, anche perché settimana scorsa hanno vissuto giorni complicati ad Altenmarkt: l'auspicio dunque è che stavolta possa invece andare tutto per il meglio. Eccovi dunque subito tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la discesa di Garmisch.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LA DISCESA FEMMINILE DI GARMISCH-PARTENKIRCHEN PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (alle ore 10.15)

La partenza della prima atleta che si presenterà al cancelletto è in programma per le ore 10.15. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport 1 (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Garmisch-Partenkirchen (www.fis-ski.com).

Domenica scorsa si è tornati a gareggiare in discesa dopo un digiuno che durava da prima di Natale, ma le anomale condizioni della pista hanno generato un risultato imprevedibile, con la vittoria dell'austriaca Christine Scheyer e il terzo posto dell'americana Jacqueline Wiles. Due nomi decisamente inattesi, che hanno saputo fare meglio di tutte le discesiste più affermate, a cominciare da Tina Weirather e Lara Gut che erano state le migliori fra le big, ma anche Ilka Stuhec che comunque si è confermata ai vertici della specialità in questa stagione. Ancora un po' indietro invece Lindsey Vonn, il cui obiettivo però sarà quello di presentarsi nelle migliori condizioni possibili ai Mondiali di Sankt Moritz del mese prossimo.

Anche la Nazionale italiana sta facendo molto bene, anche se purtroppo abbiamo perso per il resto della stagione la sfortunata Nadia Fanchini, alla quale va un caloroso in bocca al lupo. Non mancano comunque le frecce al nostro arco, a partire dalla sorella Elena Fanchini a una Johanna Schnarf mai così continua ad alti livelli, senza dimenticare naturalmente Sofia Goggia che senza ombra di dubbio è la rivelazione della stagione in corso ed è pure terza nella classifica della Coppa di specialità. Insomma, sarà una gara da vivere tutta di un fiato, il modo migliore per introdurre un grande sabato che a seguire ci offrirà anche la leggendaria discesa maschile di Kitzbuhel.

