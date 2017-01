Diretta/ Discesa maschile Kitzbuhel streaming video e tv, risultato live (Coppa del Mondo sci, oggi sabato 21 gennaio 2017)

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, DISCESA MASCHILE KITZBUHEL STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI SABATO 21 GENNAIO 2017) – Oggi la Coppa del Mondo di sci alpino maschile è ancora di scena a Kitzbuhel, dove sulla mitica pista Streif andrà in scena la classica discesa libera che è la gara in assoluto più prestigiosa e attesa della stagione del Circo Bianco, quella che tutti sognano di vincere e che molti considerano anche più importante di un oro mondiale. L'attesa è grande per questa discesa, anche perché gli uomini-jet non gareggiano da oltre un mese in questa stagione così complicata per loro. Adesso dunque incrociamo le dita sperando che tutto vada bene e che gli appassionati possano godere di un grande spettacolo: nell'attesa, eccovi tutte le modalità in cui potremo seguire la discesa di Kitzbuhel.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LA DISCESA LIBERA MASCHILE DI KITZBUHEL PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (alle ore 11.30)

La partenza del primo atleta che si presenterà al cancelletto di partenza avrà luogo alle ore 11.30. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport 1 (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport che è disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Kitzbuhel (www.fis-ski.com).

Tanti elementi contribuiscono al fascino della località più celebre dello sci mondiale: innanzitutto la storia, perché qui si gareggia fin dal 1931, anno di nascita del trofeo dell'Hahnenkamm; è anche la tappa più glamour, paragonabile a Montecarlo per la Formula 1 o Wimbledon per il tennis, quella che attira l'attenzione anche di chi non segue abitualmente lo sci. Naturalmente poi c'è il grande valore tecnico della Streif, in particolare grazie ad alcuni passaggi che hanno fatto la storia. Vanno citati almeno tre punti fondamentali: la Mausefalle, salto posto poco dopo la partenza il cui nome in tedesco significa "trappola per topi", che rende molto bene l'idea della sua difficoltà; la Steilhang, una doppia curva in contropendenza che porta lo sciatore a ridosso delle reti di protezione subito prima di un tratto di scorrimento nel quale è fondamentale entrare con buona velocità, cosa possibile solo facendo bene la Steilhang; infine l'Hausbergkante, tratto da percorrere in diagonale con pendenza ripidissima che immette sul rettilineo finale, una sfida ai limiti delle possibilità della fisica.

La discesa odierna sarà solamente la terza della stagione e lo stop di ormai oltre un mese è senz'altro una variabile in più di cui tenere conto in vista della gara di Kitzbuhel, visto che sono già saltate le discese di Lake Louise, di Santa Caterina Valfurva e sabato scorso l'altra classicissima, quella di Wengen. In Val d'Isere vinse il norvegese Kjetil Jansrud mentre in Val Gardena si è imposto l'austriaco Max Franz; l'altro norvegese Aksel Lund Svindal è stato l'unico in grado di salire sul podio in entrambe le discese, purtroppo però la sua stagione è già finita. Per quanto riguarda gli azzurri spicca il secondo posto di Peter Fill in Francia, ma Kitzbuhel porta ricordi dolcissimi sia a lui sia a Dominik Paris, entrambi già vittoriosi nella gara più prestigiosa della stagione. L'attesa per quanto succederà sulla Streif è già altissima, la gloria attende colui che sarà capace di vincere oggi... CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LA DISCESA LIBERA MASCHILE DI KITZBUHEL PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (alle ore 11.30)

© Riproduzione Riservata.