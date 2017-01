DIRETTA MILAN-NAPOLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 21 GENNAIO) - Milan-Napoli, diretta dall'arbitro Gianluca Rocchi della sezione di Firenze, si gioca sabato 21 gennaio 2017 alle ore 20.45 e sarà il secondo anticipo della seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A. Una sfida che rappresenterà probabilmente il big match di questo turno di campionato, tra due formazioni che occupano rispettivamente il quinto e il terzo posto in classifica. Il Milan deve però ancora recuperare la trasferta di Bologna, rinviata a causa della disputa della Supercoppa Italiana poi vinta dai rossoneri contro la Juventus.

Resta invece nella scia della Roma seconda in classifica il Napoli di Maurizio Sarri, che ha iniziato l'anno nuovo con due convincenti successi in campionato e che soprattutto spera di poter competere su più fronti in questa seconda metà della stagione, considerando anche gli impegni nelle Coppe della formazione partenopea che a febbraio vivrà uno storico ottavo di finale di Champions League contro il Real Madrid, vera e propria rivincita della sfida vissuta nel 1987 dalla leggendaria squadra di Maradona nella vecchia Coppa dei Campioni. Il Milan spera invece di rientrare dalla porta principale a giocare in Europa dopo tre anni di assenza, anche se la squadra di Montella sta vivendo contemporaneamente una delicata fase col passaggio di proprietà del club in mani cinesi che deve ancora concretizzarsi.

Il 2017 è iniziato per il Milan con una sofferta vittoria ottenuta nelle ultimissime battute di gioco in casa contro il Cagliari. I rossoneri hanno poi conquistato la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia (dove affronteranno la Juventus in una quasi immediata rivincita della finale di Supercoppa a Doha) battendo in rimonta in casa il Torino. Granata rimontati anche in trasferta in campionato, in un match in cui la squadra di Montella è stata in grado di recuperare un doppio svantaggio.

Montella ha parlato di lotta per l'Europa comunque difficile per il Milan visto il rendimento delle dirette concorrenti, ma non ha rinunciato a stuzzicare Maurizio Sarri, sottolineando come la squadra partenopea sia stata costruita già in estate non solo per puntare alla qualificazione in Champions, ma anche competere al meglio nella massima competizione europea. Il tecnico del Napoli ha esortato i suoi a mantenere la concentrazione, riflettendo su ciò che si è sbagliato, pur ottenendo rotonde vittorie, contro due avversari modesti come Spezia e Pescara.

Solo vittorie invece per il Napoli che ha ottenuto i tre punti per il rotto della cuffia contro la Sampdoria dopo la sosta natalizia, quindi ha conquistato i quarti di finale di Coppa Italia (dove si ritroverà di fronte la Fiorentina) battendo in casa una formazione di Serie B, lo Spezia, per poi piegare sempre allo stadio San Paolo il Pescara nella prima giornata di ritorno in campionato. Tre vittorie che hanno permesso ai partenopei di tenere il ritmo molto alto d'alta classifica in Serie A.

Lo scorso anno, il 4 ottobre 2015, il Napoli ha ottenuto una memorabile vittoria esterna a San Siro, un quattro a zero con reti firmate da Allan, Insigne (doppietta) e con un autogol del milanista Rodrigo Ely. Al 14 dicembre del 2014 risale invece l'ultima vittoria rossonera in casa, con reti di Menez e Bonaventura nel secco due a zero a fine partita. L'ultimo pareggio a San Siro tra le due formazioni risale invece all'uno a uno fattosi registrare il 14 aprile del 2013, con Pandev per il Napoli che pareggiò il vantaggio iniziale per i padroni di casa siglato da Flamini.

Bookmaker convinti di un Napoli che comunque sta attraversando una lunga serie positiva, con i parteopei che non subiscono sconfitte da tredici partite ufficiali, cioè dalla trasferta in casa della Juventus del 29 ottobre scorso. Betfair nonostante il fattore campo avverso quota dunque 2.15 la vittoria esterna degli azzurri, mentre Bet365 offre a un moltiplicatore di 4.00 la vittoria rossonera e Bwin a 3.40 l'eventuale pareggio.

Tripla diretta tv sui canali di Sky (numero 201, Sky Sport 1 HD, 206, Sky Super Calcio HD, e 251, Sky Calcio 1 HD) e sul canale Premium Sport HD sui canali Mediaset Premium per Milan-Napoli, sabato 21 gennaio 2017 alle ore 20.45. Gli abbonati alle due piattaforme pay potranno seguire anche la diretta streaming video via internet, collegandosi rispettivamente sui siti skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it.

