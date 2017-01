Egitto-Uganda/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato (oggi, Coppa d’Africa 2017 girone D)

DIRETTA EGITTO-UGANDA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE - Egitto-Uganda, sabato 21 gennaio 2017 alle ore 20.00 italiane, sarà una sfida valevole per la seconda giornata nel girone D della Coppa d'Africa in corso di svolgimento nel Gabon. Si troveranno di fronte due formazioni che non possono più permettersi di sbagliare dopo i risultati della prima giornata. L'Egitto del romanista Mohamed Salah rappresenta una delle formazioni sulla carta favorite per la vittoria finale, ma ha iniziato stentando, pareggiando senza reti contro un Mali sempre più ricco di qualità e di giocatori abituati ai palcoscenici internazionali.

L'Uganda ha lottato contro il più esperto Ghana, ma è stato costretto a lasciare bottino pieno agli avversari a causa di un calcio di rigore trasformato da Ayew. Considerando che solo le prime due classificate di ciascun girone accedono ai quarti di finale, solo una vittoria offrirebbe ampie garanzie per continuare a sperare nel passaggio del turno. L'Egitto spesso si è ricavato in Coppa d'Africa un palcoscenico importante per ottenere l'attenzione degli appassionati di calcio internazionale negli ultimi anni, ma la Nazionale dei faraoni negli ultimi tempi ha perso smalto. L'Uganda dalla sua non ha mai partecipato alla fase finale di un Mondiale e in questa Coppa d'Africa sta provando a ritagliarsi spazio ed esperienza per poi puntare al grande exploit, la qualificazione a Russia 2018.

Queste saranno le probabili formazioni che scenderanno in campo allo Stade de Port-Gentil, dove si svolgerà la partita. Egitto in campo con El Shenawy in porta, Abdel-Shafy schierato in posizione di terzino destro e Gabr in posizione di terzino sinistro, mentre i due difensori centrali saranno Fathi e Hegazy. Trezeguet ed El-Said giocheranno come playmaker arretrati di centrocampo, alle spalle di Salah, Elneny e Hamed, chiamati a supportare l'azione offensiva del centravanti di ruolo, Mohsen.

La risposta dell'Uganda sarà affidata ad Onyango tra i pali, con Isinde e Wasswa che formeranno la coppia di difensori centrali, mentre a Iguma toccherà il compito di presidiare la fascia destra in difesa ed Ochaya che sarà schierato sulla corsia opporta. Geoffrey Kizito sarà il playmaker arretrato di centrocampo davanti alla difesa, mentre il reparto sulla mediana sarà completato dal terzetto composto a Azira, Mawejje e Iuwagga Kizito. In attacco, tandem formato da Massa e da Miya.

Pur non avendo incantato all'esordio, l'Egitto ha altro spessore tecnico ed altra esperienza internazionale rispetto all'Uganda, ed i bookmaker considerano favoriti i faraoni, con la loro vittoria quotata 1.91 da William Hill, mentre Paddy Power propone a 3.20 la quota per l'eventuale pareggio e a 4.80 la quota per l'eventuale affermazione olandese. Sarà il canale 204 del satellite, Fox Sports, a trasmettere in diretta tv Egitto-Uganda, sabato 21 gennaio 2017 alle ore 20.00, con tutti gli abbonati alla pay tv satellitare che potranno seguire il match anche in diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI EGITTO-UGANDA: LA PARTITA IN TEMPO REALE