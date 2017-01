Entella-Frosinone / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Serie B 2017, oggi)

DIRETTA ENTELLA-FROSINONE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 21 GENNAIO) - Virtus Entella-Frosinone, diretta dall'arbitro Riccardo Pinzani della sezione di Empoli, si gioca sabato 21 gennaio 2017 alle ore 15.00 e sarà una delle sfide della prima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Il torneo cadetto riparte dopo venti giorni di sosta invernale, con i liguri che ospiteranno la seconda della classe, i ciociari che sul mercato si sono rinforzati con alcuni importanti arrivi, ma che hanno concluso l'anno con una sconfitta subita contro la Pro Vercelli in casa che ha impedito alla squadra allenata da Pasquale Marino di dividere il titolo d'inverno con l'Hellas Verona.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

Il Frosinone sta lavorando anche a livello societario, con la costruzione del nuovo stadio che procede a rilento ma che comunque garantirà al club una struttura all'avanguardia, capace di garantire un futuro solido alla società anche a lungo termine. Certo, tornare subito in Serie A sarebbe l'ideale per una squadra comunque costruita per perseguire obiettivi ambiziosi in questo campionato, ma che finora non ha trovato la giusta continuità per mettere in pratica un vero e proprio strappo al vertice della classifica.

La Virtus Entella si sta assestando ai livelli della passata stagione, al momento occupa l'ottavo posto in classifica in coabitazione col Bari e proverà a insediarsi in zona play off, obiettivo che l'anno scorso è sfuggito alla formazione di Chiavari solo all'ultima giornata. E' in trasferta che la formazione allenata da Roberto Breda sta evidenziando le maggiori difficoltà, con la squadra battuta tre volte fuori casa nel mese di dicembre da Ascoli, Hellas Verona e Cittadella. Ma tra le mura amiche l'Entella è praticamente imbattibile, e anche questo campionato finora sta proseguendo senza sconfitte interne per i liguri.

Ecco le probabili formazioni dell'incontro di sabato pomeriggio: la Virtus Entella schiererà Iacobucci tra i pali, Iacoponi sulla corsia laterale di destra ed il maliano Keita sulla corsia laterale di sinistra, mentre Ceccarelli e Pellizzer giocheranno come difensori centrali. A centrocampo toccherà a Belli, Troiano e Palermo comporre il terzetto titolare, con Tremolada e Moscati trequartisti alle spalle della punta centrale, Caputo.

La risposta del Frosinone sarà affidata a una difesa a tre composta dall'ucraino Pryima, da Soddimo e da Brighenti, davanti all'estremo difensore Bardi. Mirko Gori, Sammarco e il tedesco Kragl andranno ad occupare la zona centrale di centrocampo, con il belga Mokulu che dovrebbe essere impiegato come incursore di destra e Mazzotta che dovrebbe essere schierato sulla fascia opposta. Dionisi e Daniel Ciofani saranno confermati nel tandem offensivo ormai abituale per i tifosi ciociari.

Roberto Breda confermerà il modulo ad albero di Natale per una Virtus Entella che ha evidenziato qualche problema difensivo prima della sosta. 4-3-2-1 per i liguri, che proveranno a invertire una tendenza abbastanza chiara. Ventidue i punti raccolti finora in casa in campionato dai biancocelesti, solo sette quelli in trasferta: peraltro l'Entella ha iniziato il campionato perdendo proprio la prima partita disputata in trasferta sul campo del Frosinone, che sarebbe secondo nel rendimento in trasferta e terzo per quanto riguarda quello in casa.

Il 3-5-2 di Marino può trasformarsi con versatilità in 4-3-3 oppure anche 3-4-3, soluzione che con la presenza di Mokulu, appena prelevato dall'Avellino sul mercato, potrebbe diventare sempre più praticabile. Il Frosinone aveva raggiunto il primo posto con una lunga serie positiva, ma le sconfitte contro Salernitana (in casa) e Pro Vercelli (in trasferta) non hanno consentito ai ciociari di tenere il ritmo del Verona capolista: per la Serie A sarà necessario accelerare comunque nel girone di ritorno.

Nonostante la distanza in classifica tra le due squadre, la supremazia schiacciante della Virtus Entella tra le mura amiche invita i bookmaker a considerare i liguri nettamente favoriti con successo interno quotato 2.45 da William Hill, mentre Betfair assesta a 3.10 la quota per l'eventuale pareggio e Bwin a 3.20 la quota per l'affermazione esterna dei ragazzi di Marino.

Saranno i canali 106 e 258 del bouquet satellitare di Sky (ovvero Sky Sport Mix HD e Sky Calcio 8 HD) a trasmettere in diretta tv Virtus Entella-Frosinone, sabato 21 gennaio 2017 alle ore 15.00, con tutti gli abbonati alla pay tv satellitare che potranno seguire l'incontro anche in diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it.

