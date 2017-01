Feralpisalò-Sudtirol/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA FERALPISALO’-SUDTIROL: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Feralpisalò-Sudtirol sarà diretta dall’arbitro Eduart Pashuku di Albano Laziale, assistito dai guardalinee Davide Baldelli di Reggio Emilia e Marco Della Croce di Rimini. La partita si gioca sabato 21 gennaio 2017 allo stadio Lino Turina, calcio d’inizio ore 16:30. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (22^GIORNATA)

Dopo la pausa di un mese torna in campo la Lega Pro che nel week-end riallaccia la spina con la ventiduesima giornata, terza del girone di ritorno. Nel girone B Feralpisalò e Sudtirol sono separate da 6 lunghezze: 29 punti per la Feralpisalò che si trova al nono posto, quindi in zona playoff, 23 per il Sudtirol che viaggia a +4 sui playout. Nel match d’andata, che risale al 10 settembre scorso, la Feralpisalò riuscì ad espugnare lo stadio Druso di Bolzano piegando il Sudtirol per 1-2: al vantaggio biancorosso firmato Gliozzi (59’) risposero prima Ranellucci (74’) e poi Gerardi (81’), entrambi di testa.

Per il return match del Turina i bookmaker puntano sulla Feralpisalò: snai.it valuta 2,15 il segno 1 per il successo dei padroni di casa, 3,10 il segno X per l’eventuale risultato di parità e 3,40 il segno 2, che simboleggia la possibile vittoria esterna del Sudtirol. Nelle 21 giornate precedenti, la Feralpisalò ha distribuito equamente il suo raccolto: 15 punti ottenuti tra le mura amiche e 14 in trasferta, dove però la differenza reti tende a gonfiarsi rispetto alle gare casalinghe (12 gol fatti e 6 subiti al Turina, che diventano 15 e 19 sugli altri campi).

Il Sudtirol invece ha perso solo 2 volte in casa ma in trasferta ha ottenuto poco: il bilancio esterno dei tirolesi riporta 1 successo (1-2 a Macerata il 4 dicembre), 3 pareggi e 9 sconfitte, con uno score di appena 5 reti segnate e 13 incassate. La squadra allenata da William Viali ha comunque chiuso il 2016 con una mini serie positiva di 3 giornate, battendo il Mantova (1-0) e pareggiando con Fano (0-0) e Gubbio (2-2). La Feralpisalò invece deve riscattare il pesante ko subito a Modena, un 4-1 che ha rappresentato il ko più largo in questa stagione.

Nel primo match interno del nuovo anno, mister Antonino Asta dovrebbe proporre un 4-3-3 con Livieri in porta, Aquilanti e il capitano Ranellucci a pilotare la retroguardia, Turano terzino a destra e Parodi dalla parte opposta. Centrocampo a tre con Maracchi e Staiti ai fianchi di Settembrini, mentre il tridente d’attacco dovrebbe vedere Guerra e il diciottenne Nicola Luche a supporto del centravanti, Federico Gerardi.

Schieramento speculare per il Sudtirol di mister Viali: tra i pali Richard Marcone, in difesa invece da destra a sinistra previsti Tait, Di Nunzio, Bassoli e Sarzi. In cabina di regia il nigeriano Kenneth Odobo, mentre le due mezzali dovrebbero essere capitan Furlan e Michael Cia. Davanti Gliozzi, autore di 8 reti in questo campionato, affiancato dagli esterni Ciurria e Tulli.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Feralpisalò-Sudtirol si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

