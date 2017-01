Francavilla-Messina/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone C)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA-MESSINA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 21 GENNAIO 2017) - Virtus Francavilla-Messina, diretta dall'arbitro Alessandro Chindemi della sezione di Viterbo, si gioca sabato 21 gennaio 2016 alle ore 14.30 e sarà una sfida relativa alla terza giornata di ritorno del girone C del campionato di Lega Pro. Si tornerà in campo in un match tra due squadre che hanno vissuto una prima parte di stagione estremamente differente dal punto di vista dei risultati.

I pugliesi infatti sono stati la rivelazione assoluta del campionato, soprattutto rispetto a quelle che erano le aspettative iniziali per una matricola assoluta del campionato di terza serie. Dopo la vittoria nello scorso campionato di Serie D, il Francavilla sta continuando a stupire insediandosi in pianta stabile nella zona alta della classifica del raggruppamento, e soprattutto ha chiuso il 2016 con una serie di cinque risultati utili consecutivi.

L'ultimo pareggio in casa del Catanzaro, seppur ottenuto contro una formazione di bassa classifica, è arrivato comunque contro una formazione in ripresa, e soprattutto ha fatto seguito a due vittorie casalinghe consecutive contro Siracusa e Paganese.

Quinta in classifica a pari punti, trentatré, con il Cosenza, la Virtus Francavilla si troverà di fronte un Messina affamato di punti, che prima della sosta ha ottenuto però due vitali vittorie casalinghe contro Vibonese e Reggina, veri e propri scontri diretti per la salvezza intermezzati dal ko nel derby siciliano contro il Siracusa. Il Messina è riuscito momentaneamente ad uscire dalla zona play out, con due punti di vantaggio sul Taranto quintultimo, ma servirà ora continuità anche nel girone di ritorno.

Queste le probabili formazioni del match. La Virtus Francavilla giocherà con Albertazzi a difesa della porta, dietro una difesa a tre formata da Idda, Abruzzese e dal portoghese Vasco Faisca. A centrocampo mancherà Prezioso, squalificato perché espulso per doppia ammonizione nell'ultima trasferta di Catanzaro, così per vie centrali si muoveranno Finazzi ed il francese Nzola assieme al romeno Galdean. Pino sarà l'esterno laterale di destra e Pastore l'esterno laterale di sinistra, mentre Alessandro farà coppia con Abate sul fronte offensivo.

Risponderà il Messina con Berardi estremo difensore dietro una linea difensiva a quattro composta dalla fascia destra alla fascia sinistra da De Vito, Luca Bruno, Rea e Grifoni. Centrocampo a tre con Mancini, Foresta e Nardini che partiranno titolari dal primo minuto, mentre il serbo Milinkovic, in gol nel derby contro la Reggina prima della sosta, affiancherà Pozzebon e Madonia nel tridente offensivo.

Il 3-5-2 di Calabro nella Virtus Francavilla non si tocca, col tecnico che è riuscito a costruire la favola della piccola formazione pugliese grazie al grande movimento sulle fasce e alla densità a centrocampo. 4-3-3 per il Messina di Lucarelli che dopo un momento molto difficile sembra aver ritrovato l'identità che l'allenatore aveva portato dopo essere subentrato sulla panchina giallorossa. Ma in trasferta i siciliani devono ancora dimostrare di essere tornati competitivi.

Le gerarchie di classifica sono chiare, e visto anche l'eccellente rendimento interno mantenuto, la Virtus Francavilla non può che essere considerata favorita per la conquista dei tre punti, con Paddy Power che fissa a 1.80 la quota per il successo interno, mentre Betclic alza invece a 4.30 il successo esterno dei peloritani. Quota per il pareggio fissata invece a 3.35 sempre da Paddy Power. Sportube.tv trasmetterà per i suoi abbonati in diretta streaming video Virtus Francavilla-Messina, sabato 21 gennaio 2016 alle ore 14.30.

