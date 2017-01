Ghana-Mali/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato (oggi, Coppa d’Africa 2017 girone D)

DIRETTA GHANA-MALI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, COPPA D'AFRICA 2017 GIRONE D) - Ghana-Mali, sabato 21 gennaio 2017 alle ore 17.00 italiane, sarà una sfida potenzialmente già decisiva nel programma della seconda giornata della fase a gironi della Coppa d'Africa, in corso di svolgimento nel Gabon. Si troveranno di fronte infatti nel girone D le 'Black Stars' del Ghana, che hanno battuto di misura l'Uganda nella gara d'esordio, ed il Mali che è riuscito a bloccare sullo zero a zero l'Egitto. Un secondo successo consecutivo garantirebbe in pratica al Ghana l'accesso diretto ai quarti di finale, per giunta come prima classifica, mentre il Mali cercherà di concretizzare quanto di buono fatto vedere nella partita contro gli egiziani, dove è mancato solo il gol ad una Nazionale che sta diventando sempre più una realtà solida del calcio africano.

Il Mali non vanta la tradizione di altre Nazionali, non avendo mai partecipato finora alla fase finale di un Mondiale, ma è una selezione ormai sempre più ricca di giocatori d'esperienza internazionale. Il Ghana dalla sua si è presentato ai nastri di partenza della competizione convinto della possibilità di arrivare fino in fondo: contro l'Uganda la squadra non ha brillato nel match sulla carta pià agevole del girone, ma in una competizione dai ritmi serrati come la Coppa d'Africa conta soprattutto vincere, prima ancora che convincere.

Ecco le probabili formazioni della sfida che andrà in scena allo Stade de Port-Gentil nel Gabon. Il Ghana scenderà in campo con Razak a difesa della porta, alle spalle di Boye e Amartey schierati come difensori centrali, mentre gli esterni laterali della retroguardia saranno Afful a destra e Baba Rahman a sinistra. Wakaso e Thomas copriranno la zona centrale di centrocampo, mentre André Ayew avrà il compito di muoversi sull'out di destra ed Atsu sarà l'esterno mancino di centrocampo. Jordan Ayew farà invece coppia con Asamoah Gyan sul fronte offensivo.

Il Mali giocherà con Oumar Sissoko estremo difensore alle spalle di una linea a quattro difensiva schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Hamari Traoré, Salif Coulibaly, Ousmane Coulibaly e Wague. Lassana Colibaly e Bakary Sako saranno i vertici arretrati di centrocampo, con N'Diaye, Yatabare e Sylla incursori offensivi alle spalle del centravanti Marega.

Il Mali gode di una buona considerazione, ma è il Ghana ad essere considerato favorito in una sfida che vede i bookmaker quotare 2.20 la vittoria delle 'Black Stars' con William Hill, mentre Betfair fissa a 3.10 la quota per il pareggio e Unibet a 3.95 la quota per l'affermazione del Mali.

Per vedere in diretta tv Ghana-Mali, sabato 21 gennaio 2017 alle ore 17.00, l'appuntamento sarà su canale 204 del satellite di Sky, Fox Sports, con sfida proposta agli abbonati anche in diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it.