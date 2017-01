INFORTUNIO GONZALO RODRIGUEZ, FIORENTINA NEWS: IL GIOCATORE VIOLA ABBANDONA IL CAMPO PER UN PROBLEMA ALLA COSCIA - Infortunio per Gonzalo Rodriguez durante la sfida in campionato con il Chievo Verona, valida per la ventunesima giornata della Serie A Tim 2016-2017. Il giocatore dei viola ha abbandonato il campo attorno all'ottantunesimo minuto del match, col risultato fermo sul due a zero in favore dei toscani grazie alle marcature messe a segno da Tello e Babacar. Gonzalo Rodriguez ha sentito tirare dopo un'accelerazione in fase offensiva. Il capitano della Fiorentina è rimasto a terra e capendo subito di essersi fatto male ha chiesto subito il cambio, costringendo mister Sousa ad inserire l'ex Genoa Tomovic. Nel corso delle prossime ore ci saranno degli accertamenti per Gonzalo Rodriguez: i tifosi viola sono preoccupati, ma sperano tuttavia che la sostituzione del mister possa essere stata di tipo precauzionale. Il difensore argentino ha abbandonato il terreno di gioco toccandosi la coscia, col volto dolorante.

