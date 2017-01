Juve Stabia-Monopoli/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone C)

DIRETTA JUVE STABIA-MONOPOLI: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 21 GENNAIO 2017) - Juve Stabia-Monopoli, diretta dall'arbitro Andrea Giuseppe Zanonato della sezione di Vicenza, si gioca sabato 21 gennaio 2017 alle ore 14.30 e vedrà tornare in campo una delle prime della classe nel girone C del campionato di Lega Pro. Le Vespe prima della fine del 2016 sono infatti riuscite di nuovo a risalire in vetta, seppur in coabitazione con Matera e Lecce, approfittando del pareggio dei lucani sul campo di Pagani, mentre i campani sono riusciti a passare sul campo del Melfi.

CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (22^GIORNATA)

La formazione di Castellammare di Stabia non era partita per ottenere la promozione diretta, ma sta dimostrando di avere qualità e soprattutto continuità di rendimento in un momento in cui la lotta a quattro sarà particolarmente serrata per salire in Serie B senza affrontare la maratona dei play off, che da quest'anno si disputeranno in Lega Pro con formula allargata.

Più modesti ad inizio stagione gli orizzonti del Monopoli, che aveva vissuto comunque un avvio di campionato particolarmente brillante per poi iniziare a perdere progressivamente posizioni di classifica. I pugliesi hanno chiuso il 2016 con una rocambolesca sconfitta interna contro la Casertana che è costato l'aggancio in classifica all'undicesimo posto da parte dei campani. Il Monopoli resta sempre più vicino alla zona play off, distante in classifica una sola lunghezza, piuttosto che a quella play out sulla quale vanta un margine di sette punti. Il tecnico Zanin spera comunque che la sosta sia servita a tirare il fiato ad una squadra che aveva chiuso l'anno in discesa.

Allo stadio Menti si troveranno di fronte queste probabili formazioni. La Juve Stabia giocherà con Danilo Russo a difesa della porta ed una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Cancellotti, il bulgaro Atanasov, Camigliano e Liotti. Mastalli, Capodaglio e Izzillo avranno il compito di presidiare la zona di centrocampo, mentre in attacco, titolari nel tridente offensivo, ci saranno Marotta, Lisi e Ripa.

Il Monopoli affronterà la trasferta a Castellammare con Mirarco in porta dietro una difesa a tre con Michele Ferrara, Pasquale Esposito e Mercadante schierati dal primo minuto. Ricucci sarà l'esterno laterale di destra e Pinto l'esterno laterale di sinistra, mentre il greco Sounas, l'uruguaiano Nicolini e Viola si muoveranno per vie centrali a centrocampo. In attacco a Gatto sarà affiancato Balestrero, sfortunato protagonista autore di un autogol contro la Casertana.

4-3-3 per la Juve Stabia di Fontana, 3-5-2 per il Monopoli di Zanin: dovrebbero essere questi i moduli di riferimento per due squadre che comunque nel corso della stagione hanno messo in mostra una buona duttilità tattica. La Juve Stabia spesso si è trovata a traballare, ma ha sempre saputo rispondere ai detrattori che affermano come le Vespe non abbiano un organico in grado di arrivare fino in fondo nella lotta per la Serie B. Il Monopoli può dirsi decisamente soddisfatto finora del suo bottino di punti, ma Zanin spera in una scossa perché perdendo ancora terreno il finale di campionato potrebbe diventare infuocato per i pugliesi.

La differenza in classifica tra le due squadre è decisamente netta ed i bookmaker quotano con Paddy Power 1.54 l'eventuale successo interno delle Vespe, mentre Betfair alza fino a 6.50 la quota per la vittoria esterna dei pugliesi. Il pareggio viene invece quotato 3.80 da Betclic. Per assistere in diretta a Juve Stabia-Monopoli, sabato 21 gennaio 2017 alle ore 14.30, sarà necessario un abbonamento al sito sportube.tv, che trasmetterà in diretta streaming video tutte le partite del torneo di terza serie. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (22^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.