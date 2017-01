Latina-Verona / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Serie B 2017, oggi)

DIRETTA LATINA-VERONA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 21 GENNAIO) - Latina-Hellas Verona, diretta dall'arbitro Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta, si gioca sabato 21 gennaio 2017 alle ore 15.00, che vedrà tornare in campo la capolista del campionato cadetto nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Si riparte con gli scaligeri che hanno conquistato da soli in testa alla classifica il titolo d'inverno, staccando proprio nell'ultima giornata del 2016 il Frosinone, battuto a Vercelli. Gli scaligeri hanno invece chiuso l'anno battendo nettamente il Cesena in casa, con un tre a zero che non ha lasciato spazio a recriminazioni.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

Il Verona di Pecchia ha attraversato un momento particolarmente duro, con quattro sconfitte nelle ultime nove partite di campionato e Coppa Italia disputate. Il ko nel derby contro il Vicenza ha rappresentato però una sorta di spartiacque per il campionato gialloblu, ed i successivi sette punti in tre partite conquistati dai veneti hanno garantito il titolo d'inverno in solitudine, staccando di tre punti i diretti rivali ciociari.

Il Latina ha invece attraversato una fase molto complicata a livello societario, con un passaggio di proprietà che sta garantendo quantomeno stabilità a metà del guado di questo campionato per il club, in attesa di sviluppi futuri. Curiosamente, il Latina è protagonista della più lunga serie di risultati utili in corso del campionato di Serie B, nove, con due vittorie e ben sette pareggi consecutivi, una serie cominciata il 19 novembre scorso nel match contro la Salernitana e chiusa con il pari interno contro l'Avellino, che ha segnato peraltro l'esordio della nuova proprietà allo stadio Francioni. Una politica dei piccoli passi che ha portato finora il Latina fuori dalla zona play out, seppur con un solo punto di vantaggio rispetto al Cesena quintultimo.

Allo stadio Francioni di Latina si troveranno di fronte queste probabili formazioni. I nerazzurri padroni di casa scenderanno in campo con Pinsoglio tra i pali e l'argentino Dellafiore, Brosco e lo spagnolo Garcia titolare nella linea difensiva a tre schierata dal primo minuto dal tecnico Vivarini. Bandinelli ed il kenyano Mariga occuperanno la zona centrale di centrocampo, mentre l'esterno laterale di destra sarà Rolando e l'esterno laterale di sinistra sarà invece Rocca.

In avanti il ghanese Boakye e Scaglia avranno compiti da trequartisti, alle spalle del centravanti Paponi. L'Hellas Verona risponderà con il brasiliano Nicolas a difesa della porta e una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Pisano, Bianchetti, il romeno Boldor e il francese Souprayen. Il brasiliano Bessa, Fossati e Romulo andranno a formare il terzetto di centrocampo, mentre col capocannoniere del campionato, Pazzini, saranno schierati titolati nel tridente offensivo Siligardi e Zaccagni.

Vivarini resterà fedele al 3-5-2 che ha riportato grande stabilità nel cammino del Latina, anche se i nerazzurri alla fine, essendo la squadra che di gran lunga ha pareggiato più partite in assoluto, quattordici contro i dieci di Spezia e Trapani (dopo il Trapani sono invece la squadra che ha vinto meno, con soli tre successi).

Il campionato dei pontini era iniziato con una pesante sconfitta sul campo degli scaligeri, che Pecchia mantiene in campo con un 4-3-3 che si giova soprattutto della presenza di un bomber assoluto come Giampaolo Pazzini, capocannoniere per distacco del campionato. Il Verona nel girone di ritorno dovrà migliorare soprattutto dal punto di vista della maturità, visto che alcune sconfitte sono arrivate in maniera pesante e repentina, proprio quando la squadra sembrava lanciata verso la fuga in testa alla classifica.

Il Verona sarà chiamato ad affermare il proprio status di grande favorita del campionato di Serie B in questo girone di ritorno, e secondo i bookmaker l'occasione propizia per tentare un allungo è già la sfida di Latina. Betfair quota 2.25 il successo scaligero in trasferta, mentre la quota per l'eventuale affermazione casalinga pontina viene fissata a 3.50 da Bwin. Quota per il pareggio proposta a 3.20 da Bet365.

Latina-Hellas Verona, sabato 21 gennaio 2017 alle ore 15.00, si potrà seguire in diretta tv, come tutti i match del torneo cadetto, sul canale 251 di Sky (Sky Calcio 1 HD), con tutti gli abbonati alla pay tv satellitare che potranno seguire il match anche in diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

© Riproduzione Riservata.