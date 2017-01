Lecce-Melfi/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone C)

DIRETTA LECCE-MELFI: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 21 GENNAIO 2017) - Lecce-Melfi, diretta dall'arbitro Daniele Paterna della sezione di Teramo, si gioca sabato 21 gennaio 2016 alle ore 14.30 e sarà il primo appuntamento ufficiale del 2017 per i salentini che al momento si trovano in prima posizione nel girone C del campionato di Lega Pro, seppur in coabitazione con Juve Stabia e Matera. Da cinque anni i tifosi leccesi sognano un ritorno in Serie B, palcoscenico considerato naturale nell'ultimo quarto di secolo dai giallorossi assieme a quello della Serie A. Poi la caduta dovuta anche alla retrocessione a tavolino per il calcioscommesse, scenario dal quale i salentini non si sono ancora ripresi.

CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (22^GIORNATA)

Quest'anno la squadra di Padalino ce la sta mettendo tutta, e prima di chiudere il 2016 è riuscita a riconquistare la vetta della classifica battendo in trasferta l'Akragas, mentre il Matera veniva fermato a Pagani. Considerata la presenza del Foggia a due soli punti di distanza, la lotta per il primato si preannuncia infuocata: il Lecce ha una buona opportunità per dare continuità al suo cammino in classifica affrontando un Melfi penultimo in classifica e più che mai impelagato nella lotta per non retrocedere.

I gialloverdi hanno chiuso il loro 2016 con cinque sconfitte consecutive in campionato, perdendo a cavallo di Natale anche contro Casertana e Juve Stabia. A due soli punti dall'ultimo posto, il Melfi proverà a reagire anche se il campo di Lecce non sarà il più adatto per ripartire, considerando la differenza di caratura tecnica tra le due squadre.

Allo stadio Via del Mare scenderanno in campo le seguenti probabili formazioni. Padroni di casa del Lecce schierati con il senegalese Gomis in porta, mentre Ciancio sarà impiegato come terzino destro e Contessa come terzino sinistro. Cosenza mancherà per squalifica, essendo stato espulso per doppia ammonizione nell'ultima trasferta di Agrigento.

Al suo posto giocherà Vitofrancesco al fianco di Drudi, mentre nel terzetto di centrocampo partiranno titolari il bulgaro Tsonev, Fiordilino e Mancosu. In attacco, al fianco del bomber Caturano si muoveranno nel tridente Lepore ed il francese Doumbia. Il Melfi scenderà invece in campo con Gragnaniello alle spalle della coppia di difensori centrali composta da De Giosa e Laezza. Libutti a destra e Francesco Bruno a sinistra giocheranno come laterali di difesa, mentre il ghanese Obeng, Lodesani e il brasiliano Vicente partiranno dal primo minuto a centrocampo. In attacco, tridente con De Vena, Foggia e Defendi.

Il 4-3-3 di Padalino si è rivelato un sistema di gioco particolarmente solido nella prima metà della stagione, anche se al Lecce è mancata quel pizzico di solidità difensiva in più necessaria per emergere in un campionato dal grandissimo equilibrio in vetta. Il ritmo resta abbastanza alto ed aver ricacciato indietro il tentativo natalizio di fuga del Matera rimane comunque un risultato molto positivo.

Anche la lotta per la salvezza è tutta da vivere, con 4-3-3 di Bitetto che aveva lanciato segnali di miglioramento in due partite che hanno chiuso l'anno e che non hanno comunque regalato punti: ora i lucani dovranno per forza di cose tornare ad essere concreti.

La classifica non mente ed i bookmaker si adeguano, con vittoria leccese quotata 1.29 da Bet365, risultato ritenuto di gran lunga il più probabile con l'eventuale pareggio proposto a 5.20 da Paddy Power e la vittoria lucana in trasferta che moltiplicherebbe addirittura, secondo Betfair, per 12.00 la posta scommessa.

Per vedere la diretta di Lecce-Melfi, sabato 21 gennaio 2016 alle ore 14.30, sarà necessario un abbonamento al sito sportube.tv per seguire lo streaming video, disponibile a chi avrà sottoscritto una delle formule di abbonamento del sito web con i diritti del campionato di Lega Pro. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (22^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.