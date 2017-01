MILAN NAPOLI / Streaming video e diretta tv: ecco come vedere la partita

MILAN-NAPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA? - La partita tra Milan e Napoli può essere seguita in diretta streaming video su Sky Go, applicazione che permette di vederla su PC, smartphone e tablet. La telecronaca è stata affidata a Fabio Caressa, mentre a Beppe Bergomi il commento tecnico. Da bordo campo, invece, i collegamenti di Peppe Di Stefano, Alessandro Alciato e Massimo Ugolini, che si occuperanno anche delle interviste pre e post partita. E allora diamo uno sguardo nel dettaglio all'offerta di Sky in vista di Milan-Napoli: la partita sarà visibile sui canali Sky Sport 1, Sky Supercalcio, Sky Calcio 1 e Sky Sport 1 Super, anche nella versione ad alta definizione. L'anticipo della ventunesima giornata di Serie A, Milan-Napoli, è quindi visibile in diretta tv sia per coloro che sono abbonati alla pay tv satellitare che da coloro che hanno un contratto con quella del digitale terrestre.

Questa, invece, la proposta di Mediaset: la sfida tra Milan e Napoli potrà essere seguita su Premium Sport, anche nella versione in alta definizione. La telecronaca sarà curata da Sandro Piccinini, che potrà contare sul commento tecnico di Roberto Cravero. A bordo campo, invece, Claudio Raimondi, Dario Donato, Daniele Miceli. I tifosi rossoneri e azzurri possono cambiare le impostazioni audio e seguire la partita con la telecronaca del tifoso: Carlo Pellegatti per i sostenitori del Milan, Raffaele Auriemma invece per quelli del Napoli.

Sono molti gli aspetti che rendono interessante questa sfida, che infatti si carica da sola: la squadra di Vincenzo Montella ha la possibilità di accorciare le distanze da quella di Maurizio Sarri, che invece deve provare ad acciuffare la Roma e a restare sulla scia della Juventus. Il Milan è reduce da risultati altalenanti, mentre il Napoli arriva da un momento decisamente positivo. Gli osservati speciali saranno tanti: da Gianluigi Donnarumma a Dries Mertens. Ma sono tanti gli elementi che potranno incidere su questa sfida e cambiare il volto alla partita. E allora non vi resta che prepararvi ad assistere allo spettacolo di San Siro in una delle modalità che vi abbiamo indicato.

