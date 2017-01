Manchester City-Tottenham/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Premier League, oggi)

DIRETTA MANCHESTER CITY-TOTTENHAM: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (PREMIER LEAGUE, OGGI 21 GENNAIO 2017) - Manchester City-Tottenham è sicuramente il big-match della 22esima giornata di Premier League. La partita si giocherà oggi, sabato 21 gennaio alle ore 18:30 allo stadio Etihad di Manchester. Reduce dal pesante K.O. del Goodison Park contro l'Everton, il City di Guardiola è scivolato nuovamente fuori dalla zona Champions, riaccendendo i malumori della piazza per la gestione dell'allenatore spagnolo. La squadra evidenzia i soliti problemi di gestione della gara e di concretezza, che al termine dell'anno potranno costare caro nonostante la qualità della rosa sia fuori ogni discussione.

La stessa sconfitta contro l'Everton può essere interpretata come un manifesto dei problemi patiti da questo City, che detiene il pallino del gioco per gran parte della gara, ma che soffre la fisicità e le ripartenze avversarie. Il tecnico Guardiola, che già in Germania col Bayern ha sofferto le difficoltà di un campionato diverso da quello spagnolo, in Inghilterra ha trovato un modo di giocare e di interpretare le gare che mette sistematicamente in difficoltà il suo Manchester, specialmente nei campi trappola come quello dell'Everton, del Liverpool eccetera.

L'avversario di questo turno è un Tottenham che, con 5 vittorie negli ultimi 5 match di campionato, è lanciatissimo verso la corsa al secondo posto e potrebbe, con un po' di circostanze favorevoli, dare fastidio al Chelsea per la vittoria del titolo, che al momento appare un cammino incontrastato. La formazione di Pochettino, dopo aver attraversato un periodo difficile che aveva messo in dubbio la capacità della squadra di confermarsi rispetto all'anno scorso, ha ritrovato se stessa ed ha inanellato una serie di risultati utili che fa paura a tutti in Premier.

Con i 23 gol della coppia Kane-Alli e con la miglior difesa di questo torneo (solo 14 gol subiti), il Tottenham si candida realmente in questo momento ad antagonista del Chelsea per la conquista del titolo. Fondamentale, dunque, appare la vittoria nella prossima gara contro il City per dare seguito a questa lunga serie di risultati positivi. La formazione di Pochettino, inoltre, detiene i favori del pronostico anche in virtù degli ultimi precedenti, che la vedono vittoriosa delle ultime 3 gare nello scontro diretto contro il City.

In vista di questa gara, il tecnico Guardiola potrebbe fare qualche modifica rispetto alla formazione scesa in campo contro l'Everton. Lo spagnolo potrebbe modificare il 4-2-3-1 in un più equilibrato 4-3-3 con Caballero in porta, Sagna e Clichy sugli esterni, Otamendi e Kompany in difesa al posto di Stones. A centrocampo spazio al trio Tourè-Fernando-Silva, con De Bruyne e Sterling sugli esterni, Aguero da punta centrale in attacco.

Tutt'altre sensazioni per il tecnico Pochettino, che potrebbe confermare il 3-4-2-1 con Lloris in porta, Dier, Alderweireld e Vertonghen in difesa. A centrocampo, invece, l'allenatore argentino potrebbe far rifiatare Wanyama e concedere spazio a Sissoko e Dembelè, con Rose e Walker spostati ad esterni avanzati. In attacco ci sarà Harry Kane come prima punta, ed alle sue spalle i trequartisti Eriksen ed Alli.

La camaleontica formazione del Tottenham, che consta di alcuni giocatori che si spostano a gara in corso e possono rivestire più ruoli, potrà mettere in seria difficoltà questo City, che invece punta su un sistema di gioco piuttosto statico ed a tratti prevedibile in un campionato come questo. Considerati gli stati di forma attuali delle due squadre, il pronostico sembra decisamente a favore degli ospiti, ma c'è anche il fattore campo: SNAI quota, infatti, 2,05 il segno 1 vittoria City, a fronte di un 3,50 segno 2. Il segno X del pareggio è quotato 3,60.

Il match Manchester City-Tottenham sarà trasmesso in diretta tv sui canali Sky Sport Mix e Sky Sport 3, un’ottima copertura sulla tv satellitare che di conseguenza garantirà ai propri abbonati anche la diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

© Riproduzione Riservata.