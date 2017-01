Mantova-Sambenedettese/ Info streaming video e diretta tv Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA MANTOVA-SAMBENEDETTESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Mantova-Sambenedettese sarà diretta dall’arbitro Riccardo Panarese della sezione di Lecce, ad assisterlo i guardalinee Massimo Manzolillo di Sala Consilina e Roberto Pepe di Ariano Irpini. Dopo la pausa torna il campionato di Lega Pro con la ventiduesima giornata: alle ore 14:30 di sabato 21 gennaio 2017 si gioca Mantova-Sambenedettese, partita valida per il girone B e in scena allo stadio Danilo Martelli di Mantova. Anno nuovo, vita nuova: questo almeno è ciò che spera il Mantova, protagonista di una prima parte di stagione più che sofferta: dopo 21 giornate, i Virgiliani sono penultimo con 18 punti e devono quindi cambiare subito passo per uscire dalla zona calda della classifica.

31 invece le lunghezze della neopromossa Sambenedettese, che però nelle vacanze ha vissuto un cambio in panchina: l’allenatore Ottavio Palladini, artefice anche della promozione dalla Serie D della passata stagione, ha rassegnato le proprie dimissioni e per sostituirlo la società ha puntato su Stefano Sanderra, che vanta in curriculum anche il doppio salto dalla Lega Pro Seconda Divisione alla Serie B con il Latina (rispettivamente nel 2011 e nel 2013, anno in cui vinse anche la Coppa Italia di categoria).

Alla separazione da Palladini hanno contribuito i risultato ottenuti dalla Samb nel mese di dicembre, concluso con 3 pareggi ed altrettante sconfitte (l’ultima il 30 contro la Maceratese).

Per la verità chi se la passa peggio è il Mantova, che nel girone d’andata ha vinto solamente 4 volte; d’altro canto, con l’arrivo del nuovo allenatore Gabriele Graziani -che ha preso il posto di Luca Prina dal sedicesimo turno-, la formazione lombarda ha trovato più spesso la via del successo alternando vittorie casalinghe (ai danni di Santarcangelo, Modena ed Ancona) a sconfitte esterne (contro Lumezzane, Sudtirol e Venezia prima della pausa).

Nonostante quest’inversione di tendenza tra le mura amiche del Martelli, le quote dei bookmaker per il match di oggi attribuiscono maggiori possibilità agli ospiti. Su snai.it ad esempio troviamo il segno 1 per la vittoria del Mantova a 2,80, il segno X per l’eventuale pareggio a 3,05 e il ‘2’ per l’affermazione esterna della Sambenedettese a quota 2,50, quindi leggermente favorito. Opzione Under a quota 1,63, Over a 2,10, Gol e NoGol entrambe a 1,83.

Passando alle probabili formazioni di Mantova-Sambenedettese, i padroni di casa dovrebbero disporsi in campo con il modulo 4-2-3-1. Davanti al portiere Bonato i difensori centrali saranno Siniscalchi e Carini, a completare la retroguardia i terzini Cristini e Bandini. Centrocampo affidato a Zammarini e Raggio Garibaldi, mentre Di Santantonio dovrebbe agire ancora tra le linee, in posizione più avanzata. Sulle fasce Regoli e il capitano Caridi, davanti il riferimento offensivo sarà Mattia Marchi.

In casa Sambenedettese, il nuovo allenatore Sanderra dovrebbe -condizionale d’obbligo- mantenere almeno inizialmente il 4-3-3 del suo predecessore. In tal caso spazio ad Aridità tra i pali e a Ravanti (destra), Di Filippo, Radi e al ventiduenne ghanese Ntow (sinistra) nella linea difensiva. Centrocampo composto da Lulli, Damonte e Sabatino, in attacco invece il centravanti Lorenzo Sorrentino sarà supportato dagli esterni Mancuso e Di Massimo, quest’ultimo in ballottaggio con Tortolano.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Mantova-Sambenedettese si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

