Pagelle/ Chievo-Fiorentina: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 21^ giornata - primo tempo)

PAGELLE CHIEVO-FIORENTINA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2017, 21^ GIORNATA) - Ecco puntuali dopo il duplice fischio le pagelle di Chievo-Fiorentina con i voti della prima frazione di gioco. Squadre a riposo dopo i primi 45 minuti allo Stadio Bentegodi con la Fiorentina in vantaggio grazie al gol che porta la firma di Tello al 18° minuto di gioco. Le due squadre si sono date battaglia in campo, costringendo in più occasioni l’arbitro Maresca a richiamare i giocatori alla calma. Dopo i minuti inziali di grande equilibrio il Chievo è riuscito a creare qualche occasione pericolosa. Al nono minuto Castro dalla distanza ha impegnato Tatarusanu con un destro forte e angolato, ma il portiere rumeno in tuffo se l’è cavata benissimo. Qualche minuto dopo Meggiorini con una deviazione in attacco, su uno dei tanti cross di Cacciatore di questo primo tempo, ha sfiorato di poco il palo mandando fuori il pallone. La Fiorentina dopo che il Chievo sembrava aver preso in mano la partita ha colpito alla prima vera conclusione in porta. Tello recupera palla su Dainelli nella trequarti d’attacco e dopo essere entrato in area batte con il sinistro Sorrentino sul primo palo. I padroni di casa dopo la doccia fredda hanno risposto subito con un colpo di testa di Meggiorini, che finisce però fuori di un metro. Il Chievo ha provato a colpire, senza successo però, nei minuti finali dalla fascia destra dove la Fiorentina ha subito molto la poca predisposizione difensiva di Tello su quella fascia. Nel finale di primo tempo, Bernardeschi ha impegnato Sorrentino con una punizione dai 22 metri con il capitano del Chievo che ha deviato in calcio d’angolo il tiro centrale del numero 10 della Fiorentina. Vedremo se nella ripresa la Fiorentina saprà mantenere il vantaggio o se il Chievo riuscirà a mettere la parola fine alla sua striscia negativa in campionato.

MIGLIORE IN CAMPO CHIEVO: CACCIATORE 6,5 - PEGGIORE IN CAMPO CHIEVO: DAINELLI 5

MIGLIORE IN CAMPO FIORENTINA: RODRIGUEZ 7 - PEGGIORE IN CAMPO FIORENTINA: BABACAR 5,5

(Paolo Zaza)

© Riproduzione Riservata.