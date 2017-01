Pagelle/ Milan-Napoli: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2017, 21^ giornata - primo tempo)

PAGELLE MILAN-NAPOLI: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2017, 21^ GIORNATA) - Eccoci puntuali dopo i primi 45 minuti le pagelle di Milan-Napoli con i voti del primo tempo. Non sono mancate le scintille in questa prima frazione di gioco tra Milan e Napoli, al Meazza la situazione dopo la fine del primo tempo vede gli ospiti avanti per 2 a 1. Inizio travolgente degli uomini di Sarri che nel giro di dieci minuti vanno a segno per due volte, prima con Insigne (voto 6,5) e poi con Callejon (voto 6,5), entrambi su assist di un ispiratissimo Mertens (voto 7) che poi fallirà l'appuntamento con il 3 a 0 calciando malissimo il pallone a due passi da Donnarumma (voto 5,5). Il Milan nella prima mezz'ora sembra in completa balia degli avversari, ma quando i partenopei accusano un calo fisiologico dopo essere partiti fortissimo i rossoneri rialzano la testa, e dopo la palla gol sciupata da Gustavo Gomez (voto 5), Kucka (voto 7) ringrazia Tonelli (voto 6) e Jorginho (voto 5) per il retropassaggio da incubo e si invola verso la porta di Reina (voto 6) non lasciando scampo al portiere spagnolo. Sarà un secondo tutto da seguire e con il risultato ancora aperto. VOTO MILAN 5,5 - Prima mezz'ora assolutamente da dimenticare per i rossoneri che vanno sotto due volte, rischiano lo 0-3 e poi accorciano le distanze con Kucka rientrando in partita. MIGLIORE MILAN: KUCKA 7 - Si fa trovare al posto giusto nel momento giusto, nella fattispecie quando Jorginho e Tonelli parlano due lingue e non riescono a scambiarsi il pallone che diventa preda dello slovacco autore dell'1-2. PEGGIORE MILAN: GUSTAVO GOMEZ 5 - Si fa saltare come un birillo da Mertens e Callejon, sullo 0-2 non trova la porta sugli sviluppi di un corner da posizione ottimale. VOTO NAPOLI 7 - Primo terzo di gara travolgente da parte degli uomini di Sarri che va a segno per due volte, sfiorano il terzo gol e poi, a un passo dall'archiviare la pratica prima dell'intervallo, regalano l'1-2 agli avversari rimettendo in bilico la contesa. MIGLIORE NAPOLI: MERTENS 7 - Sui gol di Insigne e Callejon c'è la sua firma, ispiratissimo nel servire i compagni ma sotto porta non mantiene il sangue freddo necessario. PEGGIORE NAPOLI: JORGINHO 5,5 - Nell'economia del risultato finale potrebbe costare cara l'incomprensione con Tonelli che ha poi portato all'1-2 di Kucka. (Stefano Belli)

