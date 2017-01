Pisa-Ternana/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote e risultato live (oggi, Serie B 2017 22^ giornata)

DIRETTA PISA-TERNANA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 22^ GIORNATA) - Pisa-Ternana diretta dall'arbitro Piccinini; si gioca alle ore 15 di sabato 21 gennaio per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. Il Pisa può vantare la miglior difesa del campionato, avendo subito solo dodici reti in 21 gare disputate, per una media di un gol ogni due partite circa. La grave lacuna della compagine di mister Gennaro Gattuso è l'attacco, che ha realizzato appena sette reti.

Per questo motivo i nerazzurri si trovano in piena zona playout e hanno un bisogno impellente di punti per risalire la graduatoria. Situazione molto complicata anche per la Ternana, che al momento retrocederebbe direttamente in Lega Pro. Le Fere hanno la seconda peggior difesa del campionato e sono reduci da tre sconfitte consecutive, che hanno fatto sprofondare la squadra al penultimo posto in classifica.

I rossoverdi sono ancora alla ricerca della prima vittoria esterna in campionato e vorrebbero provare a realizzarla proprio all'Arena Garibaldi di Pisa. I toscani dal canto loro non vincono da fine novembre e sono in una striscia di cinque gare senza successi. Un record negativo che la squadra vorrebbe spezzare quanto prima.

Il Pisa comincia l'anno nuovo con una certezza, ovvero il modulo preferito di mister Gattuso, il 4-4-2. Fra i pali il tecnico calabrese schiererà l'estremo difensore albanese Ujkani, che oltre a difendere la porta avrà anche il compito di coordinare i movimenti della fase difensiva. Il muro di difesa sarà composto dal terzino destro e capitano Mannini, dal primo difensore centrale Del Fabro, dal secondo difensore centrale Fautario e dal terzino sinistro Longhi. A centrocampo i due slot centrali saranno occupati dai mediani Di Tacchio e Verna, mentre sulla fascia destra correrà Golubovic e sulla fascia sinistra Sanseverino. La formazione sarà completata dalla coppia di attaccanti centrali, che saranno Eusepi e l'ariete albanese Çani.

La Ternana invece verrà schierato dal mister Benny Carbone con lo schieramento 3-4-1-2, ma dovrà fare a meno di Zanon, uno degli elementi più esperti della rosa. Fra i pali si posizionerà Aresti, mentre i tre difensori centrali saranno Contini sul centrosinistra, Valjent sul centro-destra e Masi al centro.

A centrocampo l'esterno destro sarà Palumbo, mentre sul versane opposto i tifosi potranno apprezzare la prestazione di Defendi. Nel mezzo invece si schiereranno Petriccione e Di Noia. In posizione più avanzata, sulla trequarti avversaria, giocherà il fantasista uruguagio Falletti, che avrà il compito di servire palle precise e puntuali agli attaccanti. Il tandem offensivo si comporrà dei due centravanti Avenatti e Palombi.

L'equilibrio tecnico-tattico potrebbe prevalere per gran parte del match, quindi non è facile stabilire chi riuscirà a prendere il sopravvento sulla squadra avversaria. C'è la possibilità che il fattore casa giochi a favore del Pisa, e che la squadra nerazzurra riesca a mantenere dalla sua la supremazia territoriale.

Tuttavia sarà fondamentale che i toscani riescano a sbloccarsi dal punto di vista offensivo, perché in caso contrario una difesa coriacea non basterà. La Ternana cercherà di arrivare spesso al cross dal fondo, per servire palloni utili sulla testa del centravanti Avenatti. in difesa peserà l'assenza di Zanon, bravo sia nell'uno contro uno che in marcatura. Ecco perché i rossoverdi dovranno raddoppiare la marcatura su Çani, bravo a difendere il palloni e a servire i compagni con sponde molto precise.

A questo punto bisogna analizzare le quote emesse dai bookmakers, in modo tale che chi voglia giocare qualche euro non parta sprovveduto. L'agenzia di scommesse Intralot considera che il Pisa sia favorito e quota la vittoria dei nerazzurri 2.15 volte la posta. La X, corrispondente al risultato di pareggio, invece è quotata a 2.90, mentre la vittoria esterna della Ternana pagherebbe 4.00 volte l'importo giocato. Per assistere al match dovrete sintonizzarvi sui canali Sky Calcio, che sono compresi nell'abbonamento base per gli abbonamenti all'emittente privata.

Pisa-Ternana sarà trasmessa in diretta tv dalla pay tv del satellite; appuntamento su Sky Calcio 6, e tutti i possessori dell'abbonamento al pacchetto Calcio potranno seguire la partita dello stadio Arena Garibaldi anche in diretta streaming video, attivando l'applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

