Probabili formazioni/ Atalanta-Sampdoria: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 21^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-SAMPDORIA: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Atalanta-Sampdoria è valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, e si gioca all’Atleti Azzurri d’Italia alle ore 18 di domenica 22 gennaio. Frenata la scorsa domenica dalla Lazio, l’Atalanta mantiene sempre e comunque una posizione di classifica ottima, e Gian Piero Gasperini non vuole mollare la corsa all’Europa sapendo che la Dea ce la potrebbe fare. La Sampdoria invece non vince da fine novembre; quello che sembrava un campionato di alta quota si è lentamente trasformato in una corsa per non retrocedere, con la sola consolazione - al momento - che le ultime tre sono nettamente staccate in classifica. Aspettando il fischio d’inizio della partita di Bergamo, possiamo andare ad analizzare in maniera più approfondita le probabili formazioni di Atalanta-Sampdoria.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA - A parte Kessié (in Coppa d’Africa) e Dramé, l’Atalanta ha tutta la rosa a disposizione; anche per questa partita dunque conferma il modulo con la difesa a tre e schiera a centrocampo Konko e Freuler, con Alberto Grassi che è destinato all’Empoli (ma prima dovrebbe arrivare un centrocampista, si è parlato di Dezi). In difesa solito dubbio tra Rafa Toloi e Zukanovic, mentre sicuramente ci saranno Caldara (ufficialmente della Juventus, ma rimarrà qui fino al 2018) e Andrea Masiello; non cambia nemmeno la composizione delle fase laterali, perchè a destra ci sarà Andrea Conti mentre dall’altra parte agirà Spinazzola. Kurtic sarà invece il trequartista, al suo fianco o un passo avanti agirà Alejandro Gomez che di fatto è libero di svariare su tutto il fronte offensivo e spesso fa anche la prima punta di movimento. Davanti c’è Petagna, tornato al gol la scorsa domenica: tra settembre 2013 e gennaio 2014 era andato in prestito alla Sampdoria ma, avendo giocato solo tre partite, era poi tornato al Milan per proseguire con la Primavera (vincendo il Torneo di Viareggio).

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA - Anche la Sampdoria non è messa male a livello di giocatori disponibili; mancheranno ancora Viviano e Jacopo Sala ma per il resto Marco Giampaolo potrà schierare la sua formazione-tipo. Nella quale come sempre ci sono dei dubbi: non in difesa dove Pedro Pereira continua a essere favorito per la corsia destra e Regini dovrebbe andare a sinistra lasciando al centro Silvestre (che rinnova con i blucerchiati) e Skriniar. E’ in mediana che Giampaolo deve ancora decidere chi schierare: Lucas Torreira sembra certo del posto, questa volta a stare a riposo potrebbe essere l’ex Edgar Barreto con Praet e Linetty che dunque sarebbero in campo nello stesso momento. Ricky Alvarez mantiene il suo passo di vantaggio su Bruno Fernandes per la trequarti, Muriel sembra certo del suo posto come attaccante e al suo fianco, come era già accaduto contro l’Empoli, potrebbe esserci Schick che dunque manderebbe in panchina ancora una volta Quagliarella.

ATALANTA-SAMPDORIA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Atalanta-Sampdoria, valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, sui canali Sky Super Calcio e Sky Calcio 2, mentre non sarà trasmessa sulla pay tv del digitale terrestre.