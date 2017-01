Probabili formazioni/ Bologna-Torino: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 21^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-TORINO: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Bologna-Torino è valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017; allo stadio Dall’Ara si parte alle ore 15 di domenica 22 gennaio. Si tratta di due squadre che avevano diverse ambizioni di classifica: il Bologna puntava a salvarsi e con l’ultima vittoria di Crotone dovrebbe sostanzialmente aver chiuso i conti con largo anticipo, pur non ripetendo la brillante stagione passata. Il Torino voleva e vuole tuttora un posto in Europa ma, come ha più volte fatto notare Sinisa Mihajlovic, cominciano ad essere tante le occasioni sprecate dai granata per puntare davvero al traguardo. Aspettando la partita di domenica pomeriggio al Dall’Ara, possiamo andare a studiare in maniera più approfondita le possibili scelte dei due allenatori e dettagliare dunque quelle che sono le probabili formazioni di Bologna-Torino.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI BOLOGNA-TORINO

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA - Archiviata la sconfitta in Coppa Italia, il Bologna si rituffa nel campionato con la buona notizia del possibile ritorno di Simone Verdi: il trequartista si è allenato per i compagni, da valutare se sarà portato tra i convocati al pari di Bruno Petkovic, che accusava ancora problemi alla spalla. Nel frattempo Roberto Donadoni studia la formazione con i soliti, vale a dire Destro nel ruolo di prima punta e i due esterni che senza scossoni saranno Federico Di Francesco (in crescita costante) e Krejci, con Luca Rizzo e Mounier che rappresentano le alternative dalla panchina. A centrocampo torna Viviani a illuminare il proscenio in cabina di regia; conferma per Dzemaili al suo fianco mentre Donsah dovrebbe tornare a sedersi favorendo così una maglia per l’ungherese Nagy, che dal rientro nell’undici titolare di Viviani si è adattato a giocare da mezzala. In difesa non dovrebbe farcela Gastaldello; pronta ancora la coppia composta da Oikonomou e capitan Maietta, sugli esterni sono favoriti Krafth e Masina mentre in porta tornerà a giocare Mirante, che martedì sera ha lasciato il posto ad Angelo Da Costa.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO - Il Torino dovrebbe essere in campo con la stessa formazione che ha pareggiato contro il Milan, ma con una novità sostanziale: Belotti infatti è squalificato, e questa è davvero una pesante tegola per Sinisa Mihajlovic. Per sostituire il Gallo ci sono due soluzioni: la prima prevede il cambio “prima punta per prima punta” e dunque l’inserimento di Maxi Lopez dal primo minuto. La seconda invece sarebbe quella di mettere Iago Falque come finto centravanti, facendo giocare Iturbe sulla corsia destra. In ogni caso dovrebbe essere confermato Ljajic - anche se non è da escludere una panchina punitiva per il rigore sbagliato; da vedere quello che deciderà di fare Mihajlovic, che a centrocampo confermerà lo schema con Obi da mezzala sinistra al fianco di Valdifiori e Benassi sull’altro lato del campo. In difesava ancora verso il forfait Leandro Castan: Moretti dunque sarà nuovamente titolare, insieme a lui al centro dello schieramento ci sarà Rossettini mentre sulle corsie laterali agiranno senza sorprese Zappacosta e Benassi.

BOLOGNA-TORINO: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Bologna-Torino, valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, sul canale Sky Calcio 2, mentre non sarà trasmessa sulla pay tv del digitale terrestre. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI BOLOGNA-TORINO