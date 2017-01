Probabili formazioni/ Empoli-Udinese: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 21^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-UDINESE: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Empoli-Udinese è in programma domenica 22 gennaio alle ore 15, presso lo stadio Castellani; si gioca per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017 ed è una sfida davvero interessante per la corsa alla salvezza. Le due squadre hanno un ampio vantaggio rispetto alle ultime tre; sicuramente l’Udinese è messa meglio, l’Empoli però sembra aver superato il momento davvero difficile di inizio stagione. In ogni caso ci sono in palio tre punti importanti, dunque in attesa del calcio d’inizio di domani alla Dacia Arena possiamo studiare in maniera più approfondita le probabili formazioni di Empoli-Udinese.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI - Dioussé è squalificato, dunque ci sarà almeno un cambio nella formazione gi Giovanni Martusciello: a prendere il posto del giovane regista sarà José Mauri, arrivato per mettere minuti in campo ma in realtà poco utilizzato. Per il resto le scelte dell’allenatore dell’Empoli dovrebbero rimanere le stesse: Krunic e Daniele Croce sono i favoriti per giocare come mezzali, in difesa invece c’è un ballottaggio aperto tra Cosic e Costa con il primo che è comunque in vantaggio, al suo fianco ci sarà sicuramente Bellusci con Laurini e Pasqual che dovrebbero andare a giocare sulle corsie, importante soprattutto il recupero del terzino francese che nelle ultime stagioni ha avuto tanti problemi fisici. Sembra fatto anche il reparto offensivo: Saponara ovviamente agirà sulla trequarti, Marilungo e Mchedlidze sono in questo momento le prime scelte per l’attacco, con loro in campo l’Empoli è riuscito a prendere punti importanti e scavare un solco forse già decisivo per la permanenza in Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE - Udinese con qualche defezione: a destra manca Widmer e dunque come terzino da quella parte dovrebbe esserci Faraoni, poco utilizzato nel corso di questa stagione ma chiamato a essere titolare in questa partita delicata. Dall’altra parte conferma per il positivo Samir, così come per la coppia centrale che giocherà a protezione di Karnezis, formata come sempre da Danilo e Felipe. Per il resto la formazione che Gigi Delneri manderà in campo non cambierà: ballottaggio tra Hallfredsson e Kums per il ruolo di regista davanti alla difesa, il belga è sempre favorito e dovrebbe spuntarla anche questa volta venendo accompagnato in mediana da Seko Fofana, che si posizionerà sul centrodestra, e Jankto che è partito come riserva in questa stagione ma in poco tempo è riuscito a prendersi i gradi del titolare. Conferma anche per De Paul, forse il migliore in campo contro la Roma, come finto esterno nel tridente offensivo; a completare lo schieramento saranno ancora una volta Duvan Zapata e Thereau.

EMPOLI-UDINESE: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Empoli-Udinese, valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, sul canale Sky Calcio 4, mentre non sarà trasmessa sulla pay tv del digitale terrestre.