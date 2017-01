Probabili formazioni/ Genoa-Crotone: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 21^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-CROTONE: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Genoa-Crotone è una delicata partita valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: si gioca alle ore 15 di domenica 22 gennaio. Ivan Juric sfida ancora una volta la squadra che ha portato in Serie B grazie a una straordinaria cavalcata, ma non può fermarsi troppo alle emozioni perchè la sua squadra è in vistoso calo e, sconfitta anche in Coppa Italia mercoledì sera, ha bisogno di incamerare punti. Dall’altra parte un altro grande ex come Davide Nicola vivrà il ritorno a Marassi ma anche lui dovrà chiedere strada, visto che il Crotone è ultimo in classifica e non può certo pensare di lasciare qualcosa di intentato. Nell’attesa del calcio di inizio della partita allo stadio Luigi Ferraris, possiamo andare ad analizzare in maniera più approfondita le probabili formazioni di Genoa-Crotone.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA - Il Genoa si presenta con la conferma del 3-4-2-1; in Coppa Italia Juric ha fatto giocare i titolari e confermerà buona parte della formazione vista allo stadio Olimpico. Davanti a Lamanna torna Izzo, che giocherà sul centrodestra con Burdisso al centro dello schieramento e Munoz sul centrosinistra; a centrocampo invece Edenilson sembra essere favorito su Lazovic per il ruolo di esterno a destra - dall’altra parte giocherà senza dubbio Diego Laxalt - mentre in mezzo si prepara ad un’altra partita da titolare il nuovo arrivato Cataldi, che dovrebbe fare coppia con Cofie in vantaggio su Luca Rigoni. Lo stesso centrocampista, ex di Chievo e Palermo, torna buono per la trequarti: Ocampos sembra sicuro del posto e allora tra Rigoni e Ninkovic si apre un ballottaggio che l’allenatore del Genoa potrebbe risolvere soltanto all’ultimo, lasciando aperta qualunque considerazione. In attacco invece giocherà Giovanni Simeone: Pinilla ha avanzato la sua candidatura ad una maglia con lo splendido gol segnato contro la Lazio, ma in campionato il favorito resta il Cholito che ha già segnato 7 gol e minaccia di arrivare in doppia cifra.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE - Davide Nicola dovrebbe giocare ancora con il 4-4-2, modulo che si è già visto lo scorso sabato contro il Bologna; questo significa che Stoian (prende il posto dello squalificato Palladino) sarà titolare ma come esterno sinistro del centrocampo, avendo nello svedese Rohden il probabile giocatore speculare. Davanti faranno coppia Trotta e Falcinelli; entrambi non trovano la rete da qualche tempo, i destini della squadra calabrese passano soprattutto da loro e dalla capacità di segnare. A centrocampo sia Crisetig che Capezzi dovrebbero essere titolari, a meno che ovviamente non sia impiegato un altro giocatore sulla fascia e dunque Rohden venga riportato al centro; in difesa Rosi (uno degli ex della partita) si occuperà della corsia destra con Martella (Mesbah come sappiamo è impegnato in Coppa d’Africa) che è favorito per giocare dall’altra parte del campo, in mezzo invece dovrebbe esserci la conferma della coppia formata da Ceccherini e Gianmarco Ferrari. In porta ovviamente andrà Cordaz.

GENOA-CROTONE: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Genoa-Crotone, valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, sul canale Sky Calcio 3, e sulla pay tv del digitale terrestre, precisamente sui canali Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD.